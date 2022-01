Pourquoi les amis de Chelsea Handler pensent que son petit ami Jo Koy pourrait faire sa demande en mariage le jour de son anniversaire

Chelsea Handler était fermement contre le fait de se marier avant de tomber amoureuse de l’humoriste Jo Koy !

Gestionnaire de Chelsea, 46 ans et petit ami Jo Koy, 50 ans, sont la preuve vivante que l’amour prend du temps ! Cela fait plus de 15 ans que le couple de comédiens inséparables s’est rencontré pour la première fois dans l’ancien talk-show de Chelsea, Chelsea ces derniers temps. Après avoir dénoncé le mariage pendant des années, Chelsea a récemment déclaré qu’elle était ouverte à la possibilité de se marier et une source proche de la drôle de dame a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que la possibilité pourrait devenir réalité lors de son prochain anniversaire, le 25 février. « Jo a mentionné qu’il avait quelque chose de très spécial prévu pour son anniversaire », nous a dit la source. « Qu’il s’agisse d’une bague ou non, il est muet à propos de tout ! »

En octobre 2021, Chelsea a vendu sa maison à Bel Air et a déménagé dans une maison plus modeste à proximité de Brentwood, en Californie. Selon la source, Jo n’a pas tardé à emménager avec elle ! Et maintenant que les deux vivent ensemble, le mariage semble être la prochaine étape de leur relation, révèle le copain. « Aucun de leurs amis ne serait choqué s’ils se fiancent bientôt puis se marient », a déclaré la source. « Il a mentionné que ce sera un anniversaire qu’elle n’oubliera jamais, ce qui excite ses amis pour ce qui pourrait les attendre tous les deux. »

« Les amis de Chelsea ne pourraient pas être plus ravis pour elle parce qu’ils voient à quel point elle est heureuse avec Jo. Ils adorent qu’il soit si différent de la plupart des gars avec qui elle est sortie, et ils savent qu’il peut suivre Chelsea », a déclaré une autre source. HollywoodLa Vie. « Tout le monde sait que Chelsea est un esprit fort et absolument hystérique. Donc, ils adorent que Jo puisse non seulement suivre Chelsea, mais il la fait constamment craquer. Il a une énergie tellement positive et amusante et elle est comme une femme complètement différente avec lui. C’est comme si elle était une écolière étourdie quand elle est avec lui. Ils s’amusent bien ensemble et les amis les plus proches de Chelsea sont entièrement d’accord avec leur relation.

En 2016, Chelsea a fait part de ses réflexions sur le mariage à Gens magazine. « Je n’ai jamais compris pourquoi les gens voudraient se marier. Pour moi, le mariage a toujours englobé un grand mariage et une grande réception, et un engagement regroupé. Mais je me rends compte maintenant que vous pouvez vous engager envers quelqu’un sans cette commercialisation et toutes ces bêtises », a déclaré Chelsea au point de vente. À l’époque, cependant, elle était célibataire et a ajouté qu’elle n’avait « aucune option viable ». Deux ans plus tard, en 2019, Chelsea et Jo officialisent leur relation Instagram. « Chelsea a acquis une telle confiance et un tel amour pour Jo comme il l’a été dans sa vie pendant des décennies », a déclaré la deuxième source. « C’est incroyable de les voir tous les deux se retrouver de cette façon, car ils sont clairement des âmes sœurs. »