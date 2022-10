Pourquoi les Américains tuent-ils les lanternes tachetées ?

Au cours de l’été, pour la première fois depuis ce qui semble être un moment, les Américains se sont unis autour d’une seule cause : assassiner un insecte envahissant.

D’accord, c’est un peu dramatique, mais la situation elle-même était un peu dramatique. Les médias sociaux ont été inondés de personnes à New York, en Pennsylvanie et dans le New Jersey, abattant des lanternes tachetées de la manière la plus créative. Des vidéos d’insectes suceurs de plantes originaires de certaines régions d’Asie les ont montrés en train de dépasser des arbres. Des rapports de Pennsylvanie ont déclaré qu’ils étaient capables d’anéantir des vignobles. Les chercheurs ont averti qu’ils menaçaient également les arbres fruitiers et les feuillus comme le noyer noir. Le public était en alerte maximale. Le message était clair : arrêtez ce bug avant qu’il ne décime les industries des fruits et du bois et ne coûte des tonnes d’argent aux États-Unis.

Les gens les ont abattus tout l’été, et maintenant que c’est l’automne… eh bien, ils sont toujours là. Et ils se sont propagés.

Est-ce inutile ? Ça dépend. Si vous partez avec vos tapettes à mouches et vos pièges collants en pensant que nous pouvons éliminer toutes les lanternes, alors vous vous êtes un peu trompé. Mais ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas les arrêter complètement que nous devons arrêter.

Kristie Reddick, entomologiste et directrice de The Bug Chicks, l’a bien dit : “Les gens qui nettoient les ordures des ruisseaux ne vont pas dire:” Oh, j’ai ramassé, genre, trois sacs d’ordures et il y a encore plus d’ordures. Je suppose qu’il n’y a plus que des déchets maintenant. » Les mouches-lanternes tachetées sont les déchets dans cette métaphore.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les lanternes tachetées et le rôle que les humains ont joué dans leur propagation aux États-Unis.

