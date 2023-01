Tant dans les cercles de football que parmi le grand public, il ne fait aucun doute que les Américains adorent Bienvenue à Wrexham. Les docuseries FX à la suite des exploits de l’équipe galloise hors championnat Wrexham AFC ont fait leurs débuts à la fin de l’été 2022 avec des critiques élogieuses. Et il a créé une base de fans américains pour un club malchanceux qui se bat au cinquième niveau de la pyramide du football anglais. Nous examinons de plus près pourquoi les Américains trouvent Welcome to Wrexham si convaincant.

Mais qu’en est-il de cette histoire si convaincante pour le spectateur et le fan américain ? Est-ce le pur pouvoir des stars hollywoodiennes ? L’hipsterisme se déchaîne ? Ou juste l’amour d’une bonne saga underdog ? Bien sûr, c’est un mélange de toutes ces choses, mais il y a des raisons plus profondes.

Fin 2020, les acteurs Rob McElhenney (Il fait toujours beau à Philadelphie, Mythic Quest) et Ryan Reynolds (Dead Pool) a entamé le processus d’achat du Wrexham AFC, le troisième club de football professionnel le plus ancien au monde. Cette nouvelle en elle-même a fait sensation – une paire d’acteurs hollywoodiens de haut niveau investissant dans un club qui n’est plus dans la Ligue de football depuis 2008.

Hollywood arrive au Pays de Galles

Peu de temps après, il a été annoncé qu’une émission télévisée serait produite suite à leur propriété du club, y compris la quête pour être promu à nouveau dans la Ligue de football.

Il avait tous les ingrédients pour devenir un phénomène de bien-être. Une communauté ouvrière sympathique et soudée. Une équipe autrefois compétitive qui avait connu des moments difficiles. Les fans qui avaient été mal traités par la propriété de l’équipe précédente mais se sont réunis pour sauver leur club. Un stade historique plein de charme. Et de nouveaux propriétaires qui sont des personnalités amusantes et appréciées. Ce ne sont pas des oligarques hyper riches ou des magnats du pétrole du Moyen-Orient.

Ceux qui ont regardé l’émission sur FX ou Hulu savent que les détails de l’équipe elle-même ne sont qu’une partie du charme. Nous apprenons à connaître certains des charmants personnages de la ville – propriétaires de pub, peintres, supporters locaux. Bénévoles pour le club. Des gens réguliers de tous les jours dont la vie est intimement liée à la fortune de leur club de football local. Le contexte des luttes de l’équipe au début des années 2000, la propriété essayant de vendre leur terrain sous eux et le salut par le Supporters Trust donne un poids sérieux à l’histoire du retour.

En plus d’être des gars drôles sympathiques, Reynolds et McElhenney semblent vraiment vouloir faire le bien par le club et la communauté. Leur respect sincère pour le club et ses supporters donne à chaque succès et échec, sur le terrain et en dehors, un coup de poing émotionnel.

Depuis le premier jour, ils ont pris des mesures pour améliorer le club. Embaucher un nouveau manager et faire de grosses signatures (pour leur niveau). Remplacement du terrain. Se battre, et finalement réussir, pour acheter l’hippodrome Ground et réaménager le stand abandonné de Kop. Obtenir l’équipe ajoutée au jeu vidéo FIFA. Faire campagne pour obtenir des matchs dans toute la Ligue nationale en streaming dans le monde entier. La fréquentation, les commandites et les ventes de marchandises sont également en hausse.

Le travail a porté ses fruits à plus d’un titre.

Gagner aide toujours

Cela n’a certainement pas nui au fait que depuis la prise de contrôle, l’équipe a été plutôt bonne. Sur le terrain, c’était un timing parfait à des fins de narration. La saison 2021/22 a vu Wrexham défier pour la promotion, terminant deuxième et perdant en prolongation en demi-finale des séries éliminatoires. Ils ont également atteint la finale du FA Trophy à Wembley, mais y ont également chuté dans un résultat serré. Cela a ajouté du drame à la saison initiale et a donné un bon crochet pour la saison deux.

Wrexham occupe actuellement à nouveau la deuxième place de la Ligue nationale et sera sans aucun doute à la recherche de la place de promotion automatique en Ligue deux cette saison. Et ils se sont qualifiés pour le quatrième tour de la FA Cup, avec un affrontement à domicile contre Sheffield United plus tard ce mois-ci.

Que vous ayez suivi le club sur Twitter, capté les flux de matchs en direct ou simplement apprécié la version CliffNotes de leur saison sur l’émission FX, Wrexham accumulant des W a certainement aidé à garder les gens attentifs.

Tu ne peux pas plaire à tout le monde

Comme pour presque tout ce qu’il semble de nos jours, il y a un recul vers quelque chose qui est populaire. Et quand il s’agit de certains experts et fans de football américains sensibles, naturellement tout ce qui n’est pas domestique la popularité du football peut être considérée comme une attaque contre notre ou nos ligues et notre sport.

“Pourquoi les gens suivent-ils une équipe galloise de cinquième division alors qu’ils ne regardent pas l’équipe dans leur propre arrière-cour ?”

Eh bien, d’une part, une histoire de type Wrexham n’existe essentiellement pas en Amérique. Les équipes de football nationales ont été menacées de délocalisation, ont eu de mauvais propriétaires contraints de vendre et ont souffert de longues périodes d’incompétence.

Et il y a même eu des équipes de division inférieure qui ont gravi les échelons professionnels comme Portland Timbers, Minnesota United et Nashville FC. Mais chacune des neuf équipes MLS issues des divisions inférieures a toutes acheté une équipe d’expansion. Ils ont été autorisés à entrer parce qu’ils avaient l’argent et qu’ils se trouvaient également sur un marché médiatique majeur qui avait déjà au moins une franchise sportive américaine de la ligue majeure. Leur passage en MLS n’était pas dû au mérite sportif.

Pas de place en Amérique pour le petit gars

Wrexham a une population d’un peu plus de 60 000 personnes. Pourtant, s’ils gagnent suffisamment, il est possible qu’ils puissent gagner leur place en Premier League uniquement sur les résultats. Il serait interdit à une ville comme Wrexham de rejoindre la MLS. Par exemple, US Soccer a des normes de la Pro League pour la division de haut vol où 75% des équipes doivent être dans des villes de plus d’un million d’habitants. De plus, US Soccer nécessite une capacité minimale de 15 000 (l’hippodrome en contient 10 000).

L’équivalent le plus proche dans notre système de football est peut-être l’histoire du Detroit City FC.

Commencés en tant qu’équipe amateur dans la NPSL, ils ont développé leur base de fans de manière organique, pour finalement devenir pro dans la NISA puis dans l’USL. Leurs fans sont même devenus des investisseurs dans le club et ont aidé à financer et à rénover leur stade historique. Pourtant, bien qu’il soit situé dans une ville de Rust Belt bien au-delà de ses jours de gloire, Detroit est toujours un marché énorme et ils ont dû acheter leur chemin. Et bien qu’il soit extrêmement populaire pour un club de niveau inférieur, la MLS n’hésiterait pas à essayer de les écraser et de les remplacer. En fait, ils ont déjà essayé une fois. Une transaction immobilière ratée en 2018 déguisée en offre MLS est même allée jusqu’à utiliser des images de supporters du DCFC sans leur permission.

Mis à part les Green Bay Packers de la NFL (une équipe très populaire située dans un très petit marché, détenue par ses actionnaires), la propriété communautaire n’est pas autorisée dans les sports professionnels américains. Les normes de la US Soccer Professional League exigent qu’un propriétaire principal d’une certaine valeur nette (selon le niveau) sanctionne une équipe. Donc, une communauté ne pouvait pas sauver un club comme l’ont fait les gens de Wrexham. Les habitants d’une ville en Amérique avec un mauvais propriétaire ne pouvaient pas se réunir et sauver son club, et plus tard avoir la chance de le transmettre à de nouveaux propriétaires comme Wrexham.

Le rêve que tout est possible

C’est l’aspect de Cendrillon qui apporte beaucoup d’attrait au conte de Wrexham. Le rêve que tout est possible. Une petite ville liée à jamais à son club de football. Leur combat pour remonter les échelons. Ajoutez des propriétaires extrêmement sympathiques, une ville sérieuse et ses habitants attachants – et un football gagnant pour démarrer – et vous avez quelque chose d’incroyablement captivant. Il n’est pas étonnant que les Américains aiment Bienvenue à Wrexham et le club derrière.

Crédits photo : Imago