Pourquoi les Américains pourraient être exposés à des problèmes cardiaques à cause de la propagation du COVID et de la grippe : expert

Alors qu’une vague de virus respiratoires, dont le COVID-19 et la grippe, continue de se propager aux États-Unis, les experts préviennent que cela pourrait entraîner une augmentation des complications cardiovasculaires.

Les hospitalisations hebdomadaires liées au COVID s’élèvent actuellement à 32 861 pour la semaine se terminant le 13 janvier, soit moins que la semaine précédente mais similaire aux niveaux observés en janvier 2023, selon données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

De même, il y a eu 14 874 hospitalisations hebdomadaires pour grippe, soit un chiffre inférieur à la semaine précédente mais comparable aux niveaux observés en novembre 2023, selon le rapport. données montre.

De nombreux Américains peuvent supposer que les complications des maladies respiratoires se limitent à la sinusite, à la bronchite, à la pneumonie et à d’autres maladies affectant les voies respiratoires supérieures ou inférieures.

Cependant, le Dr Deepak Bhatt, directeur du Mount Sinai Fuster Heart Hospital à New York, a déclaré qu’il existe deux voies potentielles par lesquelles ces infections peuvent contribuer aux problèmes cardiaques.

“La voie la plus courante est que si quelqu’un tombe vraiment malade, par exemple à cause de la grippe, s’il a une forte fièvre ou se déshydrate, il est hospitalisé en raison de complications liées à la grippe”, a-t-il déclaré à ABC News. “C’est un piège pour avoir des problèmes cardiaques.”

La fièvre ou la déshydratation peuvent augmenter la fréquence cardiaque d’un patient et, en particulier pour ceux qui souffrent d’une maladie cardiaque ou de facteurs de risque de maladie cardiaque, cela peut être très dangereux. De plus, les infections respiratoires peuvent provoquer une inflammation qui, à son tour, peut provoquer la formation de caillots dans le sang, déclencheur potentiel de crises cardiaques.

“L’inflammation est le résultat de toute infection grave, mais, y compris des infections comme la grippe et le COVID, elle peut alors provoquer une inflammation au niveau du site d’accumulation de plaque dans une artère cardiaque, ce qui peut contribuer à favoriser la rupture de cette plaque”, a déclaré Bhatt. “En d’autres termes, le sang qui coule est exposé au contenu interne de cette graisse et du cholestérol et lorsque cela se produit, des caillots sanguins se forment et s’ils bloquent complètement l’artère, c’est ce qui peut provoquer une crise cardiaque.”

L’autre voie, plus directe mais plus rare, est la myocardite, qui est une inflammation du muscle cardiaque, généralement consécutive à un virus.

Myocardite peut provoquer des arythmies, qui sont des battements cardiaques rapides ou anormaux. Cela peut également entraîner un affaiblissement du muscle cardiaque, entraînant une cardiomyopathie, qui affecte la capacité du cœur à pomper efficacement le sang.

De plus, dans de rares circonstances, la myocardite peut entraîner une insuffisance cardiaque et un choc cardiogénique – une autre condition dans laquelle le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l’organisme – même chez des patients par ailleurs en bonne santé.

Bien que ces conditions soient plus susceptibles d’affecter les personnes âgées, celles souffrant d’une maladie cardiaque connue ou celles qui présentent de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, Bhatt a déclaré qu’il peut y avoir des personnes qui ne savent pas qu’elles sont à risque.

“L’un des défis liés aux maladies cardiaques est que tout le monde ne sait pas qu’ils en sont atteints”, a-t-il déclaré. “C’est-à-dire qu’il y a des gens qui souffrent d’une maladie cardiaque, mais le diagnostic n’a pas été posé, car ils n’ont pas encore eu de symptômes.”

Il a poursuivi : “Mais le facteur de stress d’une maladie très grave, comme la grippe, peut en quelque sorte dévoiler ce qui a toujours été là, mais qui est resté là en silence.”

Bhatt recommande à toute personne qui n’est pas encore vaccinée contre la grippe et le COVID, ainsi que contre le VRS pour les personnes âgées, de se faire vacciner dès maintenant.

Données CDC a montré que l’adoption était à la traîne. Vendredi, seulement 21,5 % des adultes âgés de 18 ans et plus avaient reçu le vaccin COVID mis à jour et 46,7 % avaient été vaccinés contre la grippe. De plus, seulement 2,1 % des adultes âgés de 60 ans et plus ont reçu le vaccin contre le VRS.

Plus important encore, si une personne est malade et ressent des douleurs thoraciques ou un essoufflement qui s’aggrave, elle doit appeler son médecin ou le 911, qu’elle ait ou non une maladie sous-jacente ou des facteurs de risque, a-t-il déclaré.

“Si quelqu’un ressent une gêne thoracique très importante et des symptômes thoraciques, et que cela s’aggrave, particulièrement rapidement, ne présumez pas simplement que c’est parce que ‘Oh, j’ai un gros rhume, ou j’ai la grippe, ou j’ai le COVID.’ “, a déclaré Bhatt. “Appeler le 911 est toujours la bonne chose à faire.”