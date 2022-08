Pourquoi les Américains ont tort de garder l’argent hors d’un marché boursier volatil

Le S&P 500 – un indicateur courant du marché boursier américain au sens large – est en baisse de 13% en 2022, mais les gens n’achètent pas plus d’actions à des prix moins chers. Seulement 1 Américain sur 4 dit que c’est le bon moment pour investir en bourse, selon un enquête récente d’Allianz Life et 65 % déclarent conserver plus d’argent qu’ils ne le devraient hors du marché par crainte de pertes d’investissement.

Peut-être gardez-vous de l’argent de côté parce que vous attendez que le marché se calme. Mais à moins que vous ne soyez sur le point de prendre votre retraite, vous sacrifiez votre atout le plus précieux en tant qu’investisseur : le temps.

“Plus vous êtes jeune, plus vous avez besoin d’être sur le marché”, déclare LaVigne. En effet, plus vous vous éloignez de votre objectif de placement, plus votre portefeuille a de temps pour se remettre des baisses du marché. Et compte tenu de la trajectoire haussière historique à long terme du marché, commencer plus tôt et rester investi signifie profiter au maximum de rendements composés.

Supposons qu’un jeune de 22 ans qui envisage de prendre sa retraite à 67 ans investisse initialement 1 000 $ en bourse, suivi de 100 $ chaque mois. Si son portefeuille génère un rendement annuel de 7 %, elle prendrait sa retraite avec près de 405 000 $, selon le calculateur d’intérêts composés de CNBC Make It. Si elle commence seulement cinq ans plus tard et que les autres conditions restent les mêmes, son total chute à 280 000 $.