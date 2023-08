Pourquoi les Américains ont du mal avec les prêts automobiles

Il y a plus que 275 millions de voitures sur la route aux États-Unis Mais ces dernières années, la possession d’une voiture est devenue plus chère que jamais – en raison de la pandémie de Covid-19, des problèmes de chaîne d’approvisionnement, de l’inflation tenace et des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale. « En dehors de l’achat de votre première maison, une nouvelle voiture… est le deuxième achat le plus important pour la plupart des gens », a déclaré Joanna Dean, vice-présidente des ventes chez Toyota Financial Services Group. « Compte tenu des prix des transactions et des prix des véhicules aujourd’hui, un financement est nécessaire pour acheter ces véhicules. » Plus que 100 millions Les Américains ont un prêt automobile et la dette de prêt automobile aux États-Unis s’élève actuellement à 1,5 billion de dollars – un record.

En 2023, le paiement mensuel moyen d’un prêt pour un nouveau véhicule est de 725 $, contre 650 $ en 2022, selon Experian. Le paiement mensuel moyen pour un véhicule d’occasion est de 516 $ en 2023, en hausse de 2 % par rapport à l’année précédente. « Les soldes impayés continuent de croître ; les consommateurs continuent de contracter des prêts automobiles », a déclaré Melinda Zabritski, directrice principale de la gestion des produits chez Experian. « Le volume est un peu moins élevé, mais les montants des prêts sont certainement plus élevés. »

Votre pointage de crédit influence les conditions de prêt auto

Il existe des prêteurs directs et indirects, et vous pouvez contracter un prêt auto pour un véhicule neuf ou d’occasion. Bien que les consommateurs aient des options, votre taux d’intérêt et vos conditions dépendront du prêteur auprès duquel vous empruntez, ainsi que de plusieurs facteurs de votre côté. Les prêteurs déterminent les taux et les conditions en fonction de leur confiance en votre capacité à rembourser le prêt. Ils examinent vos actifs, vos passifs, vos revenus, vos dépenses et votre pointage de crédit.

« Notre objectif principal est de proposer aux clients des produits financiers qu’ils peuvent se permettre », a déclaré Peter Muriungi, PDG de Chase Auto. « Notre priorité numéro un est nos consommateurs, et nous avons donc mis en place une variété de processus pour nous assurer que c’est le cas. » Chase Auto dessert les consommateurs avec une cote de crédit de 620 et plus, la cote de crédit moyenne se situant généralement autour de 700, selon Muriungi. Toyota Financial Services détient principalement un portefeuille de crédit de premier ordre, ce qui signifie qu’ils desservent ceux qui ont des cotes de crédit très élevées. La moyenne est de 744, selon Dean. « Mais nous soutenons une plus grande diffusion des affaires », a déclaré Dean. « Et ceux qui ont peut-être un FICO inférieur [credit scores] peuvent venir à la table avec des acomptes plus importants pour aider à cette abordabilité. »

