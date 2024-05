Pourquoi les Américains ne dorment pas suffisamment : stress financier, emploi, santé

Le sommeil est le grand unificateur. Tout le monde en a besoin pour réparer les cellules, stocker les souvenirs et équilibrer les émotions. Cela nous aide également à résoudre des problèmes complexes : avez-vous déjà eu besoin de simplement « dormir dessus » ?

La culture agitée nous dit que le sommeil est pour les paresseux. Des PDG tels que Tim Cook d’Apple et Vlad Tenev de Robinhood vantent leurs horaires de sommeil limités. Gordon Ramsay attribue son succès à de longues journées de travail et à peu de sommeil. Une femme a déclaré à Business Insider qu’elle avait économisé des dizaines de milliers de dollars en jonglant avec deux emplois à temps plein et en ne dormant que trois heures par nuit.

Mais même si différentes personnes ont tendance à se sentir plus alertes à différents moments de la journée, la science est claire : tout le monde a besoin d’au moins sept à neuf heures de sommeil chaque nuit pour fonctionner correctement. Les adolescents ont besoin de huit à dix heures complètes. Et de plus en plus de preuves montrent que les femmes, historiquement largement exclues des études sur le sommeil, ont besoin de plus de repos que les hommes. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment, cela peut tout influencer, depuis le montant de nos revenus jusqu’à notre probabilité de développer une démence, une maladie cardiaque et un diabète.

Pourtant, plus de 85 millions d’Américains fonctionnent aux vapeurs. Ils ne dorment pas suffisamment et le problème s’est aggravé avec le temps.

Internet regorge de conseils sur la façon de dormir suffisamment : gardez votre téléphone dans une autre pièce. Ne buvez pas d’alcool avant de vous coucher. Baissez le thermostat. Il existe même des conseils spécialisés pour les couples : peut-être que des chambres séparées pourraient aider. Ceux qui disposent de liquidités supplémentaires peuvent aller encore plus loin. Drake a acheté un matelas en crin de cheval d’une valeur de 395 000 $ censé améliorer la circulation. Michael Phelps a dormi dans une chambre hyperbare qui simulait une situation à 8 000 pieds d’altitude. Et des produits coûteux tels que l’anneau intelligent d’Oura et le bracelet intelligent de Whoop promettent d’utiliser les données pour améliorer votre sommeil.

Ces tactiques impliquent qu’une bonne « hygiène du sommeil » (et des produits coûteux) peuvent remédier au manque chronique de sommeil. En fait, les chercheurs pensaient que les habitants des villes – où les problèmes de sommeil tels que la pollution sonore, les lumières vives, l’exiguïté et la mauvaise circulation de l’air sont courants – dormaient le moins bien. Mais une analyse des données 2020 des Centers for Disease Control and Prevention par mon équipe de Inégalités américaines, un bulletin d’information basé sur des données, a révélé que les personnes les plus mal dormies vivent dans des zones rurales à faible revenu, principalement dans le Sud. Les résidents de Virginie-Occidentale, du Kentucky et de l’Alabama sont régulièrement ceux qui dorment le moins – et ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas de matelas en crin de cheval.

Les chercheurs ont découvert que le stress est l’un des indicateurs les plus puissants d’un mauvais sommeil. Le stress économique, en particulier : les Américains pauvres déclarent qu’ils dorment le moins. Dans une enquête réalisée en 2022, 87 % des Américains interrogés ont déclaré avoir perdu le sommeil à cause de leurs finances. Et dans une étude de 2020, 13 % des nouveaux chômeurs ont déclaré dormir quatre heures ou moins par nuit, soit la moitié de ce que gagne un employé moyen. Dans les comtés où environ la moitié de la population ne dort pas suffisamment, dont beaucoup se trouvent en Alabama, les taux de chômage sont deux fois plus élevés que la moyenne américaine et le revenu médian des ménages oscille autour de 35 000 dollars.

Le comté de Mingo, niché dans le coin sud-ouest de la Virginie occidentale, est le comté le plus privé de sommeil dans l’État le plus privé de sommeil. Un quart des habitants de Mingo vivent dans la pauvreté, soit le double de la moyenne nationale. En plus de cela, le comté est aux prises avec une mauvaise santé, un autre facteur majeur du mauvais sommeil. Près de la moitié des habitants de Mingo sont obèses (10 points de pourcentage de plus que la moyenne nationale) et un sur trois fume des cigarettes (le triple de la moyenne nationale). Mingo abrite également les taux d’hypertension et de maladies cardiaques les plus élevés de l’État.

À l’autre extrémité du spectre se trouve le comté de Boulder, dans le Colorado, que l’on pourrait appeler la capitale américaine du sommeil ; 80 % des résidents déclarent être bien reposés. Ici, le taux de chômage est l’un des plus bas de l’État et le revenu médian des ménages tombe à 92 000 $. C’est également l’un des comtés les plus sains du pays.

Dans les grandes villes comme Manhattan et San Francisco, où les revenus médians sont respectivement de 90 000 et 126 000 dollars, sept personnes sur dix déclarent dormir suffisamment. L’argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il semble qu’il permet de mieux dormir.

La santé mentale et physique, qui a tendance à être pire dans les zones à faible revenu, contribue également aux inégalités de sommeil. Dans notre analyse, nous avons superposé les données sur le sommeil du CDC avec une enquête du CDC sur la santé mentale et avons trouvé une corrélation de 79 % entre les problèmes de santé mentale et un mauvais sommeil. Une étude réalisée en 2022 par des chercheurs de Columbia a révélé une relation similaire. Selon Johns Hopkins, les trois quarts des personnes souffrant de dépression déclarent avoir du mal à s’endormir ou à rester endormis. Autre recherche a constaté que la moitié des personnes souffrant de douleur chronique et jusqu’à la moitié des personnes atteintes de cancer ne dorment pas suffisamment.

Ces facteurs s’appuient les uns sur les autres. Le stress économique, la dépression et les douleurs physiques rendent le sommeil plus difficile, et le manque de sommeil rend toutes ces situations plus difficiles à gérer. Les Américains souffrant de troubles du sommeil gagnent en moyenne 2 500 $ de moins chaque année que leurs pairs bien reposés et sont plus probable devoir quitter leur emploi. Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont découvert qu’un mauvais sommeil augmentait le risque de développer les maladies qui empêchent les gens de dormir la nuit : le cancer, la démence, les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et l’obésité. Cela accélère également la propagation de certains cancers. Une fois que ces boucles de rétroaction négatives commencent, il peut être plus difficile pour les gens de sortir des cycles d’inégalité.

Pour résoudre leurs problèmes de sommeil, les gens ont souvent recours à des astuces de sommeil farfelues, comme utiliser une ampoule rouge dans leur chambre ou prendre une douche froide avant de se coucher. L’une des approches les plus courantes, la « méthode militaire du sommeil », qui repose sur des techniques de respiration et de relaxation, n’est pas sauvegardé par de nombreuses recherches.

Certains conseils, notamment établir un horaire de sommeil régulier, respirer de l’air filtré et faire de l’exercice quotidiennement, vous aideront probablement à mieux dormir. Mais ces hacks individuels ont tendance à détourner l’attention de ce qui afflige réellement les Américains les plus privés de sommeil. Si vous perdez votre emploi ou souffrez de douleurs chroniques, essayer de ne pas réfléchir pendant 10 secondes ne fera pas grand-chose.

Des changements structurels majeurs, tels qu’un meilleur accès à des soins de santé abordables, l’expansion des programmes de soutien au revenu comme le crédit d’impôt pour enfants et la mise en œuvre de programmes de santé mentale dans les écoles, contribueraient grandement à mettre fin à la boucle catastrophique du manque de sommeil. Mais en attendant, il y a quelques petites corrections, comme déplacer l’heure de rentrée scolaire à 8h30. Dans les États les plus privés de sommeil, les écoles ont tendance à commencer plus tôt, à 7 h 40 en moyenne dans le Mississippi et à 7 h 49 en Alabama. Les élèves travaillent péniblement à l’école dans un brouillard de manque de sommeil, ce qui affecte leur capacité à apprendre. Repousser les heures de rentrée peut améliorer les notes de 4,5 %, soit l’équivalent de trois mois d’apprentissage des élèves.

Selon le CDC, 70 % des lycéens ne dorment pas suffisamment. Un étude a constaté que retarder l’heure de rentrée scolaire à 8h30 ou plus tard pour les écoles secondaires et les écoles primaires ajouterait 83 milliards de dollars à l’économie américaine d’ici une décennie en raison de l’amélioration des performances scolaires des élèves. La Californie et la Floride sont déjà de la partie et ont récemment adopté des projets de loi exigeant que toutes les écoles secondaires publiques commencent au plus tôt à 8h30.

Une autre voie à suivre consiste à adopter une réglementation du travail. En 2003, le Conseil d’accréditation pour l’enseignement médical supérieur a mis en œuvre des règles limitant les heures de travail pour tous les résidents en médecine afin de garantir qu’ils dorment suffisamment. Depuis, la prise en charge des patients et le bien-être des médecins se sont améliorés. Mais davantage de règles sont nécessaires : 40 % des travailleurs de la santé ne dormaient toujours pas suffisamment lorsque le CDC s’est penché sur la question pour la dernière fois, en 2017. Des secteurs tels que les transports ont également des règles pour protéger le sommeil, limitant les chauffeurs de camion à 11 heures sur la route. à la fois. Mais il existe de nombreuses professions où les gens sont livrés à eux-mêmes. Dans le secteur de la restauration, les gens jonglent avec des horaires irréguliers et des salaires bas qui nécessitent souvent d’accepter plusieurs emplois, et 40 % des travailleurs ne dorment pas suffisamment. Parmi les travailleurs à la demande, qui ne bénéficient pas des protections d’emploi traditionnelles, il a été constaté que des salaires incohérents contribuent à un pire sommeil.

Lorsque les gens commencent à avoir du retard dans leur sommeil, leur vie sociale, économique et physique commence bientôt à en souffrir. Les cycles d’inégalité s’aggravent et aucune thérapie de lumière rouge ne pourra inverser la tendance.