Donnez-lui quelques années et je prédis que les Britanniques se souviendront de cette affaire impie du Brexit et attribueront le mérite à deux facteurs improbables d’avoir sauvé la mise: la pandémie… et les terribles Allemands.

Alors que le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier et son compatriote, le président français Emmanuel Macron, étaient tous pour vous donner une punition aux Britanniques en battant « pour encourager les autres » – c’est-à-dire tout autre sécessionniste potentiel parmi les 27 membres restants de l’UE – Berlin était toujours plus enclin à se séparer des amis.

Un «découplage conscient» de la variété Gwyneth Paltrow, si vous voulez.

M. Barnier était même prêt à inciter la Grande-Bretagne à se retirer des pourparlers en ne faisant que la plus infime des concessions, convaincu que vous seriez de retour à la table des négociations dans quelques mois, à genoux et en demandant un accord.

La chancelière allemande Angela Merkel, photographiée à droite avec Ursula von der Leyen, et les Premiers ministres finlandais et belge Sanna Marin et Sophie Wilmes lors d’une réunion à Bruxelles en juillet

(Et servant de puissant moyen de dissuasion à toute perspective de sortie tchèque, d’Italeave ou de Polexit – rien de tout cela ne se produira de si tôt, si vous me le demandez.)

Dans les couloirs du pouvoir à Berlin, cependant, en particulier au Bundeskanzleramt – la chancellerie d’Angela Merkel – et au ministère des Affaires étrangères, l’opinion était que d’isoler la Grande-Bretagne en son heure de besoin – alors que la situation due à Covid est si désastreuse – serait très imprudent.

Ce n’était pas dû à une soudaine explosion de sentimentalité dans un monde où la realpolitik domine le perchoir. Le calcul était qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de l’Allemagne de faire sauter une «machine» qui bégayait déjà dangereusement.

Après tout, l’Allemagne compte sur cette machine pour continuer à fonctionner au même niveau et le Royaume-Uni est notre quatrième marché d’exportation et le plus grand marché étranger de nos constructeurs automobiles.

Entre eux, Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW vendent chaque année des centaines de milliers de consommateurs d’essence aux Britanniques.

Un échec pour parvenir à un accord, a conduit la réflexion à Berlin, aurait pu avoir des répercussions massives et aurait même pu dégénérer en une crise économique pour l’Europe à l’échelle mondiale.

Voilà, en un mot, pourquoi l’antisécessionniste Michel Barnier a été effectivement écarté à la 11e heure des pourparlers.

Ce sont le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de l’UE (et ancienne ministre allemande) Ursula von der Leyen qui ont pris l’initiative de briser l’impasse.

Le Premier ministre Boris Johnson rencontre la chancelière allemande Angela Merkel en janvier à Berlin, avant la crise du coronavirus

Et d’après ce que j’entends, Frau von der Leyen a également eu une ou deux conversations avec Frau Merkel, son ancien mentor.

C’est l’appel téléphonique de mardi soir entre Johnson et von der Leyen qui a changé la donne.

Car c’est alors que les deux parties sont parvenues à un accord sur les deux derniers domaines litigieux en suspens (quotas de pêche et subventions de l’Etat). Ils se rendirent tous les deux compte que ne pas faire pression sur leurs employés pour qu’ils élaborent les derniers petits détails serait tout simplement absurde.

Certains de ces politiciens, experts et chefs de campagne eurosceptiques qui se sont battus le plus vigoureusement pour un vote de congé lors du référendum de juin 2016 déploreront ce résultat. Ils l’appelleront un Brexit de nom seulement. Ils ont tort.

Un accord à la norvégienne aurait transformé la Grande-Bretagne en un État satellite de l’UE sans voix au chapitre sur les questions réglementaires. Un écart par rapport aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce aurait entraîné une hausse des prix dans certains secteurs et créé des pénuries dans d’autres.

Ce que M. Johnson a réalisé est un accord sur mesure qui permet un accès complet à votre marché le plus important tout en étant en mesure de rédiger vos propres lois et normes – tant que vous jouez loyalement, ce que les commerçants britanniques sont réputés faire depuis des siècles. .

Il y aura un mécanisme de règlement des litiges indépendant de la Cour européenne de justice, mais je suppose que cela n’aura pratiquement jamais à entrer en jeu.

Votre Premier ministre a conclu un accord qui est tout simplement sensationnel: légalement hors de l’UE mais avec un accès économique total à celle-ci – ce qui est également la meilleure nouvelle possible pour les membres de l’UE.

Lorsque Boris Johnson a été attaqué pour avoir aspiré à rester dans le marché unique mais mis fin à la liberté de mouvement, il a répondu de manière célèbre en disant: « Ma politique sur le gâteau est pour l’avoir et pour le manger. »

Eh bien, tout ce que je peux dire, c’est que je ne serais pas surpris si – lorsque la nouvelle de l’accord a éclaté jeudi – Comeback Kid du n ° 10 s’est servi d’une grande plaque d’éponge Victoria.