Le beurre est un aliment de base dans les cuisines britanniques utilisé en grande quantité, non seulement enduit sur du pain, mais aussi dans les gâteaux et biscuits bien-aimés du pays. Cependant, en raison d’une pénurie persistante de main-d’œuvre étrangère après le Brexit, la pâte à tartiner jaune doré est absente de nombreux rayons des magasins. La coopérative laitière Arla Foods, qui fabrique plusieurs marques de beurre, a accusé une “pénurie chronique de travailleurs agricoles qualifiés” de “saper notre sécurité alimentaire” et d’avoir un impact sur la disponibilité et la flambée des prix du beurre et des produits laitiers.