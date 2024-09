Pourquoi les AirPods pourraient être l’appareil auditif que les gens utilisent réellement

Lors de son événement annuel de lancement de l’iPhone cette semaine, Apple a annoncé que ses AirPods Pro 2 fonctionneront bientôt comme une aide auditive.

En attendant l’approbation officielle de la Food and Drug Administration américaine et une mise à jour logicielle, attendue cet automne, les personnes souffrant d’une perte auditive légère ou modérée pourront utiliser leurs AirPods comme des aides auditives. Les signes de formes plus légères de perte auditive peuvent être subtils, mais Apple a également annoncé un nouveau test auditif de qualité clinique que les personnes pourront utiliser pour vérifier leur audition à domicile.

Le fait que la plupart des personnes malentendantes puissent utiliser les AirPods comme aides auditives est un enjeu majeur. Les aides auditives sont notoirement chères et ne sont souvent pas couvertes par l’assurance. D’autres obstacles, comme la idées sur à qui s’adressent les appareils auditifs et la vague de stigmatisation autour de leur utilisation ont compliqué la mise à disposition d’appareils auditifs à un plus grand nombre de personnes. environ 29 millions d’adultes américains pourraient bénéficier de l’utilisation d’un appareil auditif, beaucoup d’entre eux n’en ont pas porté. La perte auditive non traitée a été associée à une une myriade de conséquences sur la santéy compris l’isolement social, la démence et bien plus encore.

Bien qu’un écouteur extrêmement populaire faisant également office d’appareil auditif soit une grande affaire, il est également important de noter que l’annonce de l’appareil auditif n’était pas nécessairement surprenante. Fin 2022, la FDA a autorisé la vente d’appareils auditifs en vente libre et sans ordonnance ; cela a ouvert la voie à des entreprises technologiques telles que Sony pour entrer sur un marché médical qui stocke désormais des produits dans des endroits comme Walmart et Meilleur achat.

De plus, les AirPods Pros incluent déjà des fonctionnalités et des paramètres qui peuvent permettre aux personnes d’écouter plus facilement le monde qui les entoure lorsqu’elles ont du mal à entendre dans des environnements bruyants. rumeurs partagées Mark Gurman de Bloomberg a suggéré que l’entreprise technologique ferait bientôt une entrée plus formelle dans le monde de la santé auditive.

Malgré cela, de nombreuses personnes dont la santé pourrait être améliorée par un appareil auditif ne l’utilisent toujours pas. Selon Tricia Ashby-Scabis, directrice principale des cabinets d’audiologie de l’American Speech-Language-Hearing Association, de nombreuses personnes qui ont acheté des appareils auditifs en vente libre les ont renvoyés.

« Je pense qu’il y a une grande part d’attentes », a déclaré Ashby-Scabis à CNET en juin à propos de l’adoption loin d’être idéale des appareils auditifs. « Vous pouvez aller dans votre pharmacie locale et essayer des appareils de lecture et trouver ceux qui sont plus clairs », a-t-elle expliqué, mais ce n’est pas nécessairement le cas pour les appareils auditifs, qui nécessitent quelques ajustements et des essais-erreurs.

Les gens doivent non seulement s’habituer à un nouvel appareil, mais leur cerveau doit également s’habituer à la nouvelle expérience auditive dont ils se sont passés, a expliqué Ashby-Scabis. Bien que les AirPods ne puissent pas supprimer les ajustements auditifs dont les gens auront besoin, ils peuvent rendre les améliorations auditives encore plus faciles d’accès pour les personnes qui ont basculé et joué avec les appareils et les paramètres Apple pendant des années.

C’est pour cette raison que j’aime beaucoup l’idée des AirPods, a déclaré Ashby-Scabis. « Les gens peuvent jouer avec. »

Les citations de l’audiologiste Ashby-Scabis ont été fournies en juin, avant les annonces d’Apple sur la santé auditive cette semaine.

En attendant que les AirPods Pro 2 se transforment officiellement en un appareil auditif en vente libre, voici ce qu’il faut savoir sur les fonctionnalités cachées qui peuvent aider les gens à mieux entendre.

Apple/Capture d’écran de CNET

Fonctionnalités des AirPods Pro qui aident (déjà) les gens à mieux entendre

Ashby-Scabis a déclaré à CNET en juin qu’elle possédait une paire d’AirPods, qu’elle avait entendu parler de leurs améliorations auditives lors de conférences et qu’elle avait joué avec certaines de leurs fonctionnalités.

Elle a été impressionnée, notamment par le Fonctionnalité d’écoute en direct Cela vous permet d’utiliser votre iPhone ou iPad comme microphone directionnel pour capter des sons spécifiques dans des environnements bruyants, donnant un élément plus intentionnel à l’audition. (Cela fonctionne avec les AirPods mais aussi avec certains appareils Beats.) Conversation Boost pour AirPod Pro est une autre fonctionnalité qui vous aide à vous concentrer sur la personne en face de vous qui parle. La difficulté à entendre les gens parler dans des environnements bruyants est souvent l’un des premiers signes d’une perte auditive légère ou modérée.

« C’est quelque chose que nous encourageons constamment avec les aides auditives plus traditionnelles sur ordonnance », a déclaré Ashby-Scabis. « Nous essayons toujours d’inciter les gens à utiliser des accessoires qui peuvent zoomer sur certaines personnes dans certains contextes. »

Vous aurez besoin d’une paire d’AirPod Pro 2 pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités auditives d’Apple, existantes et en attente pour cet automne. Pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités d’assistance auditive d’Apple sur vos AirPods, vous devrez passer en mode Transparence, qui ressemble un peu à une aide auditive car il ajuste les sons de votre environnement à votre audition spécifique.

Tu peux basculer avec le mode Transparence en allant à Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Sélectionnez ensuite Accessibilité > Audio et visuel puis sélectionnez Aménagements pour écouteurs. À partir de là, vous pouvez sélectionner Configuration audio personnalisée et même télécharger les résultats d’un audiogramme ou d’un test auditif pour qu’il soit le plus personnalisé possible. Transparence Mode est activé, vous pouvez l’ajuster davantage sous Adaptations du casque et activer Conversation Boost ou jouer avec le paramètre Amplification.

Même de petits changements, comme jouer avec la luminosité de la parole ou rendre le son plus net, peuvent aider certaines personnes qui ont commencé à perdre un peu l’audition.

« Je pense que l’augmentation de la luminosité peut vraiment faire la différence pour les personnes qui commencent à perdre certaines fréquences élevées », a déclaré Ashby-Scabis. « Et cela les aide à capter ces consonnes et leur donne un peu plus de clarté dans la parole. »

Comment les AirPods Pro 2 se comparent-ils aux aides auditives ?

Jusqu’à présent, des recherches très limitées suggèrent que Les AirPods Pro font tout aussi bien qu’une aide auditive de basemême s’ils sont encore battu par des modèles plus haut de gammeIl existe une large gamme d’appareils auditifs, allant des produits d’amplification sonore personnels et non réglementés, destinés aux situations où vous souhaitez des sons plus forts, aux appareils auditifs en vente libre pour une perte auditive légère ou modérée et aux appareils auditifs sur ordonnance.

Les AirPods Pro 2 peuvent être une option beaucoup plus abordable pour ceux qui pourraient bénéficier d’une aide auditive. Par exemple, les AirPods Pro 2 se situent actuellement à un peu plus de 200 $. Et même si c’est loin de la moyenne Prix ​​de 4 000 $ et plus des prothèses auditives sur ordonnance, une bonne paire de prothèses auditives en vente libre vous coûtera toujours au moins plusieurs centaines de dollars.

Comme d’autres appareils auditifs sans ordonnance, les AirPods Pro 2 ne conviendront pas à toutes les personnes souffrant de perte auditive. Les appareils en vente libre ne sont pas destinés aux enfants souffrant de perte auditive ni aux adultes souffrant de formes graves de cette maladie. ressentez de la douleur ou d’autres symptômes auriculaires En plus de la perte auditive, vous devez consulter un médecin ou un audiologiste avant d’acheter un appareil auditif.

Selon Ashby-Scabis, il a été un véritable exploit de faire en sorte que la santé auditive soit prise au sérieux, au même titre que les autres aspects de la santé. Mais elle affirme que le public et la communauté médicale commencent à comprendre toutes les façons dont l’audition peut affecter notre santé, des effets cognitifs aux conditions physiques qui peuvent également être liées à la capacité auditive.

« Cela ne signifie pas que la perte auditive est la cause des problèmes de santé, mais une perte auditive non traitée a tendance à conduire à la dépression et à l’isolement social », a déclaré Ashby-Scabis. « On commence à voir les gens se replier sur eux-mêmes, devenir plus sédentaires – cela peut avoir un impact considérable sur la santé générale d’une personne. »