Pourquoi les aides auditives sont si chères

Selon la Hearing Loss Association of America, environ 48 millions d’Américains souffrent d’une forme ou d’une autre de difficultés auditives. Mais seulement environ 20 % des personnes qui bénéficieraient d’une aide auditive en utilisent une.

Traditionnellement, ils étaient coûteux. Une paire d’aides auditives typique aux États-Unis coûte entre 2 000 $ et 8 000 $, y compris les frais d’appareillage et les services de suivi. Mais une récente décision de la Food and Drug Administration autorisant la vente d’appareils auditifs en vente libre pourrait améliorer l’accès pour des millions de personnes.

Les nouveaux appareils, destinés aux adultes ayant une perte auditive légère à modérée, coûtent aussi peu que 199 $ et peuvent être achetés chez des détaillants tels que Meilleur achat, SVC et Walmart .

Starkey, l’un des plus grands fabricants d’aides auditives au monde, a également annoncé qu’il prévoyait une offre en vente libre. Son appareil, appelé “Start Hearing One”, sortira vers la fin de 2022 et coûtera 899 $ la paire.

Stavros Basseas, co-fondateur et directeur de la technologie du fabricant Sound World Solutions, a déclaré : « L’espoir est que dans ce pays, la nouvelle catégorie aura un effet considérable sur la baisse des prix, pas seulement pour les aides auditives en vente libre. , qui sera faible, mais aussi pour les aides auditives traditionnelles.”

Les aides auditives en vente libre pourraient aider la démographie au-delà de la population vieillissante de l’Amérique. Avec de plus en plus de personnes connectées à leur smartphone pour écouter de la musique et regarder des vidéos, la perte auditive affecte les jeunes générations. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 1 adolescent américain sur 6 souffre d’une perte auditive mesurable, probablement le résultat d’une exposition excessive au bruit.

Alors pourquoi les aides auditives sont-elles si chères et quel impact les appareils en vente libre auront-ils sur les personnes malentendantes ?

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.