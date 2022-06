Pourquoi les agriculteurs sont hors de prix dans la vallée de l’Hudson

Mais ce qu’ils ont trouvé à la place, ce sont des nouveaux arrivants, principalement de la ville, qui voulaient une version de livre de contes d’une ferme, moins le fumier et le bruit, et une version qui corresponde à leurs propres agendas et horaires, a déclaré Mme Morley. Beaucoup d’entre eux ont suggéré un « essai d’un an » – un délai incroyablement court pour une entreprise comme la leur – et semblaient avoir une faible appréciation des images, des sons et des odeurs de l’agriculture.

« Une bonne exploitation d’élevage basée sur des pâturages ne ressemble pas à une pelouse bien tondue, et c’était un point de friction pour de nombreux propriétaires fonciers à qui nous avons parlé », a déclaré Mme Morley. « Ou nous entendrions, ‘Je veux voir des chèvres dans le pâturage.’ Mais le fait est qu’il est difficile de gagner de l’argent en élevant des chèvres. L’un des endroits qu’ils ont visités comprenait une grange qui, selon le propriétaire, pourrait être utilisée à la fois pour héberger des animaux et organiser des réceptions de mariage, selon la saison.

Sophie Ackoff, directrice exécutive de la National Young Farmers Coalition, une organisation à but non lucratif qui soutient les intérêts des agriculteurs débutants, n’est pas étrangère à la question. « Nous avons constaté un regain d’intérêt de la part d’acheteurs non agriculteurs dans la vallée de l’Hudson », a-t-elle déclaré, ajoutant que ces enchérisseurs ont souvent un avantage d’acheteur sur les agriculteurs débutants. Cela inclut l’accès à des options de prêt plus rapides, alors que les agriculteurs débutants dépendent en grande partie des prêts lents par l’intermédiaire du Département de l’agriculture des États-Unis.

L’accès à des terres agricoles abordables est un défi majeur à l’échelle nationale, en particulier pour les personnes de couleur, qui représentent aujourd’hui 2 % des propriétaires de terres agricoles. Pour y remédier, la coalition a lancé la campagne One Million Acres for the Future, qui appelle le Congrès à investir 2,5 milliards de dollars dans le Farm Bill 2023 pour faciliter un accès équitable à la terre.

Selon Holly Rippon-Butler, directrice de la campagne foncière de la coalition, les terres agricoles à proximité des villes sont particulièrement souhaitables pour les petites exploitations d’élevage et les producteurs de fruits et légumes, en raison des marchés verts et des restaurants de la ferme à la table à proximité. La concurrence est la pire dans «les endroits où il y a beaucoup d’argent et où les terres agricoles sont de haute qualité et esthétiquement attrayantes».

La vallée de l’Hudson est en tête de liste des régions où les agriculteurs débutants ont le plus de mal à s’implanter, ainsi que la périphérie d’Atlanta et d’Austin, au Texas, la région de la baie en Californie et certaines parties de l’État de Washington.