Alors que la bande de Bharat ou la fermeture rurale a commencé mardi, des milliers d’agriculteurs protestataires sont arrivés dans divers endroits de la RCN de Delhi alors que l’agitation contre les trois lois agricoles du centre entrait dans son 13e jour.

Des milliers d’agriculteurs protestataires de l’Haryana, du Pendjab, de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan se sont rassemblés à cinq frontières différentes depuis le 26 novembre, y compris à la frontière Chilla et Singhu de Delhi, pendant près de deux semaines, exigeant l’abrogation de trois lois agricoles adoptées en septembre. le centre a été adopté. Les agriculteurs protestataires ont un ensemble de cinq exigences principales, y compris la mise en œuvre du PSM. Et mardi, les manifestations se sont étendues à d’autres régions du pays, avec des manifestations au Gujarat et au Maharashtra.

Mais pourquoi les agriculteurs protestent-ils?

La semaine dernière, il y a eu de violents affrontements entre les agriculteurs et le personnel de sécurité alors que des centaines d’agriculteurs du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan et de l’Uttar Pradesh ont marché vers Delhi pour demander l’abrogation de trois lois agricoles centrales adoptées par le gouvernement indien en septembre. En guise d’alternative, les agriculteurs ont demandé l’introduction d’un prix de soutien minimum (MRO) pour leurs cultures.

Quelles sont les trois lois agricoles?

En septembre, le Centre a adopté trois lois agricoles appelées réformes agricoles. À savoir, il s’agit de la Loi de 2020 sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation), la Loi de 2020 sur l’Accord sur l’assurance des prix et les services agricoles des agriculteurs (autonomisation et protection) et la Loi de 2020 sur les produits essentiels (amendement). a affirmé que les lois sont dans l’intérêt des agriculteurs, ces derniers ont affirmé que les lois sont « anti-paysannes ».

Pourquoi les agriculteurs protestent-ils contre les lois agricoles?

La principale objection à la loi sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation) est qu’elle est favorable aux entreprises. Il permet aux agriculteurs de vendre en dehors de l’APMC (Commission du marché des produits agricoles). Mais il supprime le système mandi qui fonctionne sous le système APMC, ce qui signifie que les agriculteurs devraient désormais vendre à des entreprises, ce qui signifie qu’aucune récolte ne sera achetée à MSP.

En outre, les agriculteurs craignent de perdre leurs terres et de devenir des «esclaves» des entreprises en ce qui concerne l’Accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur la loi de 2020 sur l’assurance des prix et les services agricoles.

Le gouvernement, pour sa part, a déclaré que les lois agricoles aideront les agriculteurs en leur permettant de vendre leurs produits à l’intérieur de l’État ou n’importe où dans le pays et qu’il n’y aura aucune restriction sur ce type de commerce. Cela profitera aux agriculteurs pour pouvoir vendre leurs produits au commerçant où ils obtiendront un prix plus élevé.

Pourquoi Bharat s’appelait-il Bandh?

Farmerswear observe aujourd’hui un Bharat Bandh (fermeture à l’échelle nationale) pour protester contre les nouvelles lois agricoles controversées, plusieurs syndicats du commerce et des transports apportant leur soutien et presque tous les partis d’opposition soutenant également leurs revendications. Les dirigeants paysans ont déclaré que leur grève restera pacifique et qu’aucun magasin ni établissement ne sera fermé de force à cause du Bandh. « Il y aura un ‘Bharat bandh’ complet jusqu’à 15 heures mardi, mais les services d’urgence sont autorisés », a déclaré à la presse le chef des agriculteurs Balbir Singh Rajewal. Les dirigeants paysans avaient précédemment annoncé leur intention de bloquer toutes les routes menant à Delhi, qui est devenue l’épicentre des manifestations contre les lois agricoles, et d’occuper toutes les places de péage, mais ont déclaré lundi qu’ils ne voulaient pas gêner les gens du commun. . ont donc le moment de la confiture de chakka (blocus) de 11 heures à 15 heures Les agriculteurs ont également déclaré que les manifestations étaient apolitiques.

Support populaire

Les manifestations d’agriculteurs ont déclenché un débat majeur sur les médias sociaux, beaucoup condamnant la violence des forces de sécurité contre les agriculteurs qui manifestent pacifiquement. De nombreuses images de forces de sécurité battant des agriculteurs plus âgés avec des lathis ou aspergeant les agriculteurs de canons à eau et de gaz lacrymogène sont devenues virales et ont provoqué une indignation généralisée. Divers dirigeants politiques et personnalités publiques se sont prononcés pour soutenir les agriculteurs.

(Avec la contribution d’IANS)