Mercredi, au lendemain du chaos, les agriculteurs étaient retournés dans leurs camps à la périphérie de la ville, s’engageant à poursuivre leur protestation et à revenir dans la ville pour une marche à pied vers le Parlement indien lundi.

Après des mois de manifestations soutenues mais pacifiques à la périphérie de la ville, les agriculteurs ont perturbé la fête nationale de la République, se heurtant à la police, détruisant des barricades et prenant d’assaut le Fort Rouge, un monument vieux de 400 ans.

Au moins un manifestant a été tué et 80 policiers ont été blessés après que des dizaines de milliers d’agriculteurs, de nombreux conducteurs de tracteurs, soient descendus mardi dans les rues de New Delhi pour appeler à l’abrogation des nouvelles lois controversées sur l’agriculture.

Beaucoup d’agriculteurs protestataires sont membres de la minorité religieuse sikh et viennent des États du Pendjab et de l’Haryana. Les agriculteurs d’autres régions du pays ont organisé des rassemblements de solidarité.

Depuis novembre, des milliers d’agriculteurs ont campé à l’extérieur de New Delhi, la capitale, veillant dans les villes de tentes tentaculaires et menaçant d’entrer si les lois agricoles n’étaient pas abrogées.

La manifestation a mis à nu la terrible réalité des inégalités dans une grande partie du pays.

Plus de 60 pour cent des 1,3 milliard d’habitants de l’Inde dépendent encore principalement de l’agriculture pour leur subsistance, bien que le secteur ne représente qu’environ 15 pour cent de la production économique du pays. Leur dépendance n’a augmenté qu’après que la pandémie de coronavirus a gravement frappé l’économie urbaine et renvoyé des millions de travailleurs dans leurs villages. Pendant des années, les dettes et les faillites ont conduit les agriculteurs à des taux de suicide élevés.