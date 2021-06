Pourquoi les agriculteurs britanniques sont-ils si inquiets d’un accord commercial post-Brexit avec l’Australie ?

Boris Johnson et le Premier ministre australien Scott Morrison ont conclu un accord de libre-échange – le premier accord conclu par le gouvernement britannique à partir de zéro depuis le Brexit.

Downing Street s’est vanté que l’accord marquait une « nouvelle aube » entre les deux pays, affirmant qu’il ouvrirait des « opportunités fantastiques » pour les entreprises et les consommateurs britanniques.

Mais les agriculteurs britanniques redoutent les conséquences. Ils craignent de voir le marché intérieur inondé de viande moins chère et de qualité inférieure, ce qui sapera leurs propres produits et mettra en péril leurs moyens de subsistance.

Qu’y a-t-il dans l’affaire et combien de dégâts cela pourrait-il faire ?

L’accord prévoit la suppression des droits de douane et des quotas sur les produits australiens, y compris les produits agricoles. Les agriculteurs britanniques craignent de ne pas pouvoir rivaliser avec les producteurs australiens de bœuf et d’agneau, qui mènent leurs activités à une échelle beaucoup plus grande.

Ils craignent que les producteurs australiens ne déclenchent maintenant une guerre des prix et tuent les producteurs britanniques. Bien que cela puisse être bon pour les consommateurs, ce serait mauvais pour l’industrie agricole britannique et toutes les personnes qu’elle emploie.

« Je ne peux pas déclarer les dommages que je pense que cela ferait », a précédemment averti Minette Batters, présidente de la National Farmers Union (NFU).

Downing Street a déclaré qu’il y aurait un plafond sur le niveau des importations en franchise de droits en provenance d’Australie pendant 15 ans, tandis que d’autres « garanties » seraient mises en place pour protéger les agriculteurs britanniques.

Le n ° 10 également les Britanniques de moins de 35 ans pourront voyager et travailler en Australie plus librement – ​​ce qui suggère que l’exigence de travail agricole sur les visas vacances-travail pourrait être supprimée.

Scott Morrison et Boris Johnson au G7 (PENNSYLVANIE)

Et les normes environnementales ?

Les organismes agricoles et les organisations caritatives craignent que l’accord avec l’Australie ne signifie que les normes de bien-être animal seront «édulcorées par la porte arrière» – autorisant les produits provenant d’endroits où les animaux sont traités d’une manière qui serait illégale au Royaume-Uni.

Robin Traquair, directeur de la NFU Scotland, a déclaré qu’il n’était toujours pas clair quelles seraient les «garanties» promises en matière de normes de bien-être.

« Je veux connaître les garanties », a-t-il déclaré après l’annonce de mardi. « Je veux savoir si nous avons des produits entrant dans notre pays qui sont en dessous de nos normes de bien-être. »

Les agriculteurs craignent également que l’ouverture des marchés à l’Australie ne crée un précédent dans les futures négociations commerciales avec d’autres pays, y compris les États-Unis.

Ce serait encore plus délicat pour les agriculteurs britanniques. Les normes de bien-être et les réglementations environnementales américaines sont notoirement moins strictes et les agriculteurs disent que la concurrence serait déloyale.

Qu’a dit le gouvernement au sujet de l’impact sur les agriculteurs?

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a affirmé que les craintes des agriculteurs britanniques d’être submergés par les exportations australiennes bon marché étaient infondées. Les importations australiennes de bœuf représenteraient une « assez petite » portion de la consommation britannique, a-t-il déclaré.

« Il est également vrai que l’ouverture des barrières commerciales, leur suppression et l’ouverture des opportunités, offrent à nos agriculteurs la possibilité de montrer sur la scène mondiale la qualité incroyable des produits britanniques », a-t-il déclaré mardi à Sky News.

Il a cité les exportations australiennes de bœuf et d’agneau, qui, dans le cadre des accords précédents, étaient limitées par des quotas d’importation et ne représentent actuellement que 4,3 pour cent de la consommation britannique.

Mais le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a clairement indiqué que son pays s’attendait à augmenter ses exportations vers le Royaume-Uni en saluant l’accord mardi.

« Les consommateurs britanniques manquent de choisir des produits australiens de haute qualité et à bon prix », a-t-il déclaré. « De plus, ils manquent de manger les meilleures côtelettes d’agneau, le meilleur steak du monde.

Quels sont les avantages de l’accord censé être?

Le nouvel accord aidera les distillateurs en supprimant les droits de douane pouvant aller jusqu’à 5% sur le whisky écossais, selon un communiqué de Downing Street – qui a tenté de mettre en valeur les points positifs pour les entreprises dans toutes les régions du Royaume-Uni.

Les constructeurs automobiles des Midlands et du nord de l’Angleterre verront leurs tarifs réduits jusqu’à 5%, a déclaré le n°10.

Le gouvernement a également déclaré que plus de 450 entreprises du Pays de Galles ont exporté vers l’Australie l’année dernière et que « les entreprises des sciences de la vie et les fabricants de produits chimiques devraient en bénéficier en particulier ».

Pour l’Irlande du Nord, Downing Street a déclaré que 90% de toutes les exportations d’Irlande du Nord vers l’Australie sont des machines et des produits manufacturés. Dans le cadre du nouvel accord commercial, les droits de douane sur ces marchandises seront supprimés et les procédures douanières simplifiées.

La secrétaire au Commerce international Liz Truss a également affirmé que l’accord stimulerait également la candidature du Royaume-Uni à l’adhésion à l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP) – saluant la région comme «l’avenir de la salle des machines de l’économie mondiale».