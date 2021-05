Pourquoi les agriculteurs britanniques s’inquiètent-ils d’un accord commercial avec l’Australie?

Le Royaume-Uni est en train de négocier un accord commercial avec l’Australie, dans le cadre de sa tentative post-Brexit de se lier avec des pays extérieurs à l’UE. Malgré son petit avantage économique probable, le gouvernement est désespéré de vendre un accord au public comme un avantage du Brexit, mais tout le monde n’est pas content.

Pourquoi les agriculteurs sont-ils concernés?

Les agriculteurs mettent en garde contre des «dommages» à l’agriculture britannique si les producteurs australiens de bœuf et d’agneau bénéficient d’un accès sans droits de douane aux marchés britanniques.

Des tarifs et des quotas existent pour protéger les producteurs nationaux de la concurrence, et les agriculteurs britanniques craignent de ne pas pouvoir concurrencer l’agriculture australienne, qui est menée à une échelle beaucoup plus grande.

«Je ne peux pas dire les dommages que je pense que cela causerait», a déclaré mardi Minette Batters, présidente du Syndicat national des agriculteurs.

L’argument est que les producteurs australiens pourraient déclencher une guerre des prix et tuer les producteurs britanniques. Bien que cela puisse être bon pour les consommateurs, ce serait mauvais pour l’industrie et les personnes qu’elle emploie.

Et les autres pays?

Les agriculteurs craignent également que l’ouverture des marchés à l’Australie ne crée un précédent dans les négociations futures, par exemple avec les États-Unis.

Ce serait encore plus compliqué pour les agriculteurs britanniques. Les réglementations américaines sont notoirement moins strictes et les agriculteurs disent que la concurrence serait injuste.

«Les conversations que j’ai avec les États-Unis, avec les Néo-Zélandais, avec les Canadiens chercheraient certainement la même chose», a déclaré Mme Batters.

«Si nous cédions notre capital de négociation à l’Australie, qui est le deuxième exportateur de viande de bœuf au monde, après le Brésil, les autres le voudraient certainement.»

Que pense le gouvernement?

Le gouvernement soutient généralement l’idée d’un accès libre de droits en principe, mais la façon dont cela se fait est une question plus large.

Il y aurait une scission au sein du cabinet sur la question – Liz Truss faisant pression pour une version plus ouverte de l’accord et le secrétaire à l’environnement et à l’alimentation George Eustice plus résistant.

Il souhaite une période de transition plus longue pour donner aux agriculteurs britanniques plus de temps pour s’adapter.

Mais Boris Johnson semble plus susceptible d’être du côté de Mme Truss.

Lors des questions du Premier ministre mercredi, M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni était devenu « prospère et prospère » grâce à l’exportation de produits dans le monde entier.

Il a déclaré aux députés: « Nos exportations de produits alimentaires sont incomparables. Il devrait en être fier. »

On s’attend à ce que la question soit éliminée lors d’une réunion critique du cabinet jeudi.

Le ministère du Commerce international a déclaré: «Tout accord que nous signons avec l’Australie comprendra des protections pour l’industrie agricole et ne nuira pas aux agriculteurs britanniques ni ne compromettra nos normes élevées. Nous continuerons de travailler avec l’industrie, en la maintenant impliquée tout au long du processus et en l’aidant à tirer pleinement parti des avantages du commerce. »