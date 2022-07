Pourquoi les agents libres n’ont plus beaucoup de pouvoir sur le marché des transferts

Il y a un footballeur de Premier League hors contrat qui a joué en Ligue des champions, qui attend des frais de signature de 10 millions de livres sterling avant de s’engager dans un nouveau club cet été, ont déclaré des sources à ESPN. Mais avec un peu plus de deux semaines avant le début de la nouvelle saison, il n’y a pas eu de preneurs.

Attaquant argentin Paulo Dybala, quant à lui, vient de terminer un transfert gratuit à la Roma de Jose Mourinho après avoir épuisé son contrat à la Juventus. Des sources ont déclaré que le joueur de 28 ans espérait passer en Premier League ou en Liga, mais il s’est écarté du marché dans la mesure où il a plutôt quitté la quatrième meilleure équipe d’Italie et une campagne de Ligue des champions, à un club qui a terminé sixième de Serie A la saison dernière et se prépare pour un an en Ligue Europa.

2 Connexe

Paul Pogba au moins assuré le football de la Ligue des champions en quittant Manchester United, la sixième meilleure équipe d’Angleterre la saison dernière, pour la Juventus. Mais n’ayant pas fait grand-chose pour atténuer les spéculations selon lesquelles il voulait déménager au Real Madrid, un retour à une Juve en déclin, six ans après son départ dans un transfert alors record du monde de 89,3 millions de livres sterling, n’est guère un exemple d’encaissement du statut d’agence libre.

Depuis l’introduction de la décision Bosman en 1995, après que le footballeur belge Jean-Marc Bosman ait remporté une action en justice pour annuler la capacité d’un club à conserver le contrôle de la carrière d’un joueur même après l’expiration de son contrat, le statut d’agence libre est extrêmement précieux dans le marché des transferts. Les clubs peuvent signer un joueur sans avoir à payer de frais de transfert, tandis que le joueur peut négocier un salaire de base plus élevé avec sa nouvelle équipe car son arrivée n’a pas eu d’impact sur le budget des dépenses.

Mais un transfert gratuit est tout sauf un transfert gratuit en raison des demandes croissantes de frais de signature croissants et de salaires gonflés. Des sources ont déclaré à ESPN que cet été voit, en termes financiers, une correction du marché.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“Les agents et les joueurs deviennent avides”, a déclaré un haut responsable de la Premier League à ESPN. “Nous connaissons un agent libre demandant des frais de signature de 10 millions de livres sterling, mais les clubs ne sont pas intéressés à céder à ces demandes.

“Les clubs essaient de payer moins en termes de frais de transfert, mais ils cherchent également à réduire la masse salariale, de sorte que l’époque où les agents libres pouvaient négocier de gros frais de signature et des salaires est révolue. Seuls les meilleurs joueurs peuvent fais ça.

“Il y a encore beaucoup d’agents libres cet été, mais ils veulent tous de l’argent idiot. C’est pourquoi vous verrez probablement des transferts étonnamment importants vers l’Arabie saoudite ou le Qatar le mois prochain.”

Certains joueurs de premier plan ont déjà effectué des transferts gratuits cet été. Dybala et Pogba sont deux des plus en vue, mais Gareth Bale (LAFC), Christian Erikson (Manchester United), Angel Di Maria (Juventus) et Antonio Rüdiger (Real Madrid) a également déménagé. Alexandre Lacazette (Lyon), Nemanja Mátic (Roms), Divock Original (AC Milan), Andreas Christensen et Franck Kessie (tous deux à Barcelone) ont également trouvé de nouveaux clubs.

Parmi les joueurs mentionnés, seuls Eriksen et Rudiger pourraient affirmer qu’ils ont fait un pas en avant. Les autres se sont déplacés latéralement ou en arrière. Mais au moins ils ont trouvé un club. Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani, Isco, Luis Suarez, Andréa Belotti, Adnan Januzaj et bien d’autres cherchaient une nouvelle équipe depuis le 30 juin sans succès jusqu’à présent.

Juan Mata et Edinson Cavani font partie de ceux qui recherchent encore un nouveau club cet été. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Il n’est peut-être pas surprenant que Lingard, Mata et Cavani, qui parle à Villarreal, n’aient pas encore trouvé de nouvelles équipes étant donné qu’ils ont été grassement payés pendant leur séjour à United. Quitter la masse salariale d’Old Trafford pour un club moins riche les obligera à réduire considérablement leurs attentes salariales, et il en sera de même pour Suarez (Atletico Madrid) et Isco (Real Madrid). Ousmane Dembéléqui n’avait plus de contrat à Barcelone, a choisi d’éviter ce niveau d’incertitude en signant un nouveau contrat de deux ans au Camp Nou avec des salaires réduits.

Peut-être que la nouvelle réalité financière mondiale au milieu de la pandémie de COVID-19 et de la hausse du coût de la vie commence à se faire sentir chez certains acteurs. ESPN a été informé que le joueur souhaitant des frais de signature de 10 millions de livres sterling a commencé l’été en voulant un contrat de quatre ans d’une valeur de 180 000 livres sterling par semaine – un package totalisant 47,4 millions de livres sterling au cours de ce contrat – mais est maintenant prêt à accepter 150 000 £ par semaine.

Cela représenterait toujours 41,2 millions de livres sterling sur quatre ans, mais le nouveau club potentiel économiserait plus de 6 millions de livres sterling. La baisse des prix n’a cependant pas fonctionné jusqu’à présent, car le joueur est toujours au chômage.

Avec la fenêtre de transfert ouverte pendant encore six semaines, l’offre et la demande garantiront que la majorité des agents libres toujours à la recherche d’un club trouveront une équipe avant la date limite du 31 août. Ils ne sont pas liés à cette date limite en raison de leur statut, mais les joueurs commencent à paniquer alors que les clubs remplissent leurs équipes de 25 joueurs, ne laissant aucun espace pour les signatures d’agents libres après la fermeture de la fenêtre. Tous ceux qui attendent encore un nouveau départ se rendront compte qu’ils ne peuvent plus décider comme ils le faisaient auparavant et que le statut d’agent libre n’est pas tout à fait le ticket d’or que beaucoup pensaient qu’il était.