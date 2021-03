La grandeur de Pelé n’est pas en question; mais évoquez son record de buts et cela ouvre toutes sortes de débats, de controverses, de désaccords – et souvent de commentaires sarcastiques, comme « Combien de buts Pelé marquera-t-il aujourd’hui? » C’est la blague typique qui s’est répandue sur les médias sociaux après que Santos ait contesté la suggestion que Lionel Messi était devenu le meilleur buteur d’un seul club dans l’histoire du football masculin.

Lorsque Messi a marqué son 643e but pour Barcelone lors d’un match nul 2-2 contre Valence le 12 décembre, Pelé a été parmi les premiers noms de haut niveau à envoyer ses félicitations pour la «belle carrière» du capitaine argentin. Le but signifiait qu’il avait égalé le parcours incroyable attribué à Pelé à Santos.

– Maracana à renommer après Pelé

Lorsque Messi a atteint le numéro 644 (et bien d’autres depuis), d’autres hommages du monde entier ont afflué pour saluer la carrière de Messi au Camp Nou. Sauf que Santos s’est ensuite demandé si 644 était vraiment le plus marqué dans un seul club, ajoutant que les fans de football modernes se moquaient régulièrement de l’affirmation selon laquelle Pelé avait en fait marqué plus de 1000 buts pour l’équipe basée à Sao Paulo, insistant sur le fait que l’exposition correspondait à dont beaucoup de ses objectifs méritent d’être reconnus.

L’élite du football s’est également moquée: « est-ce qu’ils comptent aussi les buts qu’il a marqués dans son jardin arrière? »

Mais que se passe-t-il si Santos a vraiment raison?

« L’Amérique du Sud était la force dominante du football dans les années 1960 et 1970 », a expliqué l’historien de Santos Odir Cunha à ESPN. « Alors que l’Europe traversait une renaissance après la Seconde Guerre mondiale, les amateurs de football voulaient voir les meilleurs joueurs du monde en action – le principal parmi ceux-ci était le Santos de Pelé. »

Avant l’introduction des compétitions continentales, il était courant que les grandes équipes visitent d’autres pays. Ont-ils été traités comme de simples matchs amicaux à l’époque?

« Les clubs européens ont accordé une grande importance à ces rencontres et il y a beaucoup de preuves pour cela », a déclaré Odir. « En 1961, après avoir été invaincu lors de 16 matches consécutifs en Europe, Santos a perdu le dernier match de sa tournée face à l’Olympiakos 2-1. Cette victoire était si importante pour les hôtes qu’elle est inscrite dans l’hymne officiel du club.

« Comment un simple » amical « peut-il avoir une telle résonance? C’était bien plus important que certains matches officiels. »

Le total de carrière de Pelé est un sujet brûlant depuis sa retraite, mais le club a de bonnes raisons d’inclure ses buts lors des matchs d’exhibition. – / AFP via Getty Images

Pelé se voit attribuer 643 buts « officiels » pour Santos; son total de carrière est également débattu, avec le propre calcul de la FIFA se situant à 767. Cependant, pour beaucoup dans son pays natal et pour ceux qui l’ont vu jouer, son but est bien plus grand.

« Pelé a marqué 1 091 buts pour Santos et 1 282 au cours de toute sa carrière », a déclaré Odir. « Parmi ceux-ci, 448 ont été marqués dans ce qui serait considéré comme des matchs amicaux et des tournois amicaux internationaux.

Matchs amicaux et buts notables de Pelé avec Santos Club America, 5-0 (F) 2/12/59 1 but Bulgarie, 2-0 (F) 25/05/59 1 but Botafogo, 4-1 (O) 21/06/59 1 but Inter Milan, 7-1 (F) 26/06/59 4 buts Pologne 5-2 (F) 25/06/60 2 buts 1860 Munich, 9-1 (O) 27/05/60 3 buts Anderlecht, 6-0 (F) 28/05/60 2 buts Colombie, 2-1 (F) 18/01/61 2 buts Club America, 6-2 (F) 22/02/61 2 buts Benfica, 6-3 (F) 15/06/61 2 buts Juventus, 2-0 (F) 18/06/61 1 but AS Roma, 5-0 (F) 21/06/61 2 buts Inter Milan, 4-1 (F) 24/06/61 1 but

« Plus de la moitié d’entre eux étaient plus importants pour Santos, leurs adversaires et pour le football mondial que la plupart des buts qu’il a marqués lors des » matchs officiels « .

Les soi-disant «matches amicaux» dans lesquels Pelé a marqué près de 500 buts ont laissé une marque indélébile et ont façonné l’histoire de certaines des plus grandes équipes du football mondial. C’était une époque avant la Copa Libertadores en Amérique du Sud et encore les débuts de la Coupe d’Europe – qui étaient tous deux des tournois réservés aux vainqueurs de la ligue.

« En 1959, lors de leur première tournée européenne, Santos a joué au Real Madrid au Santiago Bernabeu devant 70 000 supporters », raconte Odir. « Les hôtes avaient remporté trois Coupes d’Europe consécutives, mais lorsqu’ils se sont préparés à affronter Santos, ils ont demandé les services de l’attaquant Gainza en prêt de l’Atletico Madrid. Les journalistes locaux ont déclaré que c’était le » Match du siècle « .

« Fatigué, après avoir disputé huit matches en deux semaines [against the likes of Feyenoord, Inter Milan and Hamburg], Santos a perdu 5-3. Le Real Madrid a déclaré qu’il ne voulait plus jamais affronter Santos et s’est même retiré du tournoi du Trophée de Buenos Aires en 1965 pour éviter une revanche. Ce fut une grande déception pour Santos, qui a remporté ce tournoi en particulier. Le gardien de but de Santos, Gylmar dos Santos Neves, a déclaré à l’époque: « Nous voulions les marteler, mais inexplicablement, ils ne voulaient pas participer. Ils avaient peur de perdre gravement.

« En 1963, Santos a joué à Barcelone devant 90 000 supporters au Camp Nou et a été battu 2-0. » Le Barça a même publié une histoire sur le site Web du club à l’occasion du 50e anniversaire du «sympathique».

Jusqu’en 1959, les seuls matchs officiels de Santos étaient les championnats d’État au Brésil. La seule façon dont les équipes de différents pays se rencontraient était lors des matchs d’exhibition d’été et lors des voyages à l’étranger. À une époque où chaque match n’était pas en direct à la télévision, les clubs représentaient plus que les maillots sur leur dos.

« Nous serions toujours désespérés de gagner », a expliqué Pepe, un ancien coéquipier de Pelé à Santos, à ESPN. «Chaque match auquel nous avons joué à l’époque était énorme parce que nous représentions tous notre pays dans son ensemble.

« Les tournois [against big European clubs] étaient très importants. Nous savions à quel point ce serait difficile de battre ces grosses équipes, surtout à l’extérieur. Nous jouerions des équipes françaises et italiennes [that had] sept ou huit joueurs de leurs équipes nationales [in the lineup]. Nous savions donc que nous avions une responsabilité envers les gens chez nous au Brésil. «

Des dizaines de milliers de fans se présentaient chaque fois que Pelé et Santos faisaient une autre tournée internationale. Ces jeux étaient également reconnus pour le partage d’informations autant que pour la puissance de la star exposée. Tony Triolo / Sports Illustrated via Getty Images

À une époque bien avant Internet, où les informations sur les équipes rivales d’autres pays étaient souvent rares, les matchs amicaux représentaient le seul moyen d’apprendre et de s’adapter.

« Les matchs amicaux de clubs, en particulier les tournées, ont fourni un moyen important de découvrir les différentes cultures et styles de jeu du football », a déclaré le Dr Alex Jackson, historien du sport du British National Football Museum. « Alors que les matchs internationaux étaient considérés comme l’apogée des compétitions internationales, les matchs des clubs étaient souvent interprétés de la même manière et étaient utilisés dans les discussions sur les mérites du football dans le pays hôte et ceux de leurs adversaires. »

L’Angleterre a grandement bénéficié des tournées de Santos dans les années 1960 et 1970, et sa présence a fait la une des journaux. En 1962, lorsque Pelé et Santos ont battu Sheffield mercredi 4-2 devant 50 000 fans, un point de vente écrivait: « Quand on considère le nombre de superlatifs qui sont gaspillés sur certains à l’intérieur-avant dans ce pays, la futilité d’essayer de trouver de nouveaux ceux pour décrire Pelé devient d’autant plus évident. » Un autre a déclaré: « Il est C’est vrai ce qu’ils disent de Pelé », ajoutant:« Pelé jouets avec notre équipe «top 10» »dans le cadre d’une diffusion de deux pages.

Ce niveau d’intérêt a également été constaté dans toute l’Europe. « En 1961, Santos était la seule équipe étrangère invitée à un tournoi pour célébrer le centenaire de l’unification de l’Italie », a expliqué Odir.

« Devant 60 000 personnes, ils ont battu la Juventus 2 à 0 à Turin. Trois jours plus tard, la Roma a été battue 5 à 0 au Stadio Olimpico, avec 80 000 supporters présents, et trois jours plus tard, l’Inter Milan a été mis à l’épée 4. -1 avec 110 000 spectateurs. Pelé a marqué quatre buts au cours de ces matches. L’Inter allait devenir l’une des meilleures équipes d’Europe, remportant des Coupes d’Europe consécutives trois ans plus tard – Pelé marquerait un total de 11 buts contre eux dans leurs rencontres, avec un match terminant 7-1 en faveur de l’équipe brésilienne. «

… Parade picturale / Photos d’archives / Getty Images

« Trois jours seulement après leur victoire 7-1 contre l’Inter, Santos a battu le Barca 5-1 au Camp Nou », a expliqué Odir. « L’année suivante, ils sont allés en Allemagne pour célébrer le centenaire de Munich 1860 et ont remporté 9-1 avec Pelé marquant trois fois. »

À une époque pour le sport où la valeur des matches amicaux était bien plus grande qu’aujourd’hui, l’interprétation médiatique d’un match amical contribuerait même à inspirer la création de la Coupe d’Europe en 1956.

« Une victoire 3-2 des Wolves contre Honved en 1954 est saluée par la presse anglaise, qui les a qualifiés de champions du monde des clubs », a déclaré le Dr Jackson. « Honved a joué un grand nombre de matches amicaux et contenait un certain nombre de joueurs hongrois qui ont joué en 1953. Cela a conduit à la création de la coupe d’Europe par Gabriel Honet, qui n’a pas été impressionné par les revendications de la presse anglaise. »

Tout au long du débat sur les décomptes de buts et les records, la grandeur de Santos n’est pas en question; ni leur supériorité sur leurs homologues européens de l’époque. Le génie de Pelé est également incontesté; la question est de savoir si les buts marqués lors de ces matches doivent compter dans son total. Il est vrai que bien que ce soient officiellement des termes comme des «matchs d’exhibition», l’héritage et l’importance de ces concours sont bien plus grands.

Les buts de Santos et Pelé ont joué un rôle important dans la catapultation de la création de ce qui est maintenant la Ligue des champions, ainsi que pour aider de nombreuses équipes européennes de haut niveau à devenir les puissances mondiales qu’elles sont maintenant. N’est-ce pas juste que ces jeux reçoivent un peu plus de reconnaissance?

Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde et sa place dans l’histoire du football est incontestable, mais sa légende du but mérite plus de respect.