Pourquoi les adolescents rejettent les solutions des parents à leurs problèmes

Ils pourraient utiliser un vote de confiance

Aussi difficile qu’il soit pour les parents de s’arrêter, se précipiter avec des suggestions comporte le risque que vous communiquiez l’idée : « Vous ne pouvez pas résoudre ce problème, mais je peux ». Cela pourrait frapper nos adolescents comme un vote de défiance alors qu’ils recherchent principalement notre assurance qu’ils peuvent gérer tout ce que la vie leur réserve.

Au lieu de proposer des solutions, on pourrait accompagner les adolescents dans leurs démarches. Dire : « Je t’ai déjà vu traverser des choses comme ça » ou « C’est dur, mais toi aussi » peut effectivement donner aux adolescents un peu de recul et de confiance lorsqu’ils se sentent ébranlés.

Même les adolescents qui ont déjà abordé un problème peuvent toujours chercher à être rassurés. Kathleen a déclaré qu’elle parlait parfois à ses parents “d’une situation et de ce que j’ai fait pour la résoudre” afin d’obtenir la validation qu’elle avait fait le bon choix. Lorsque cela se produit, elle dit qu’elle “ne cherche pas vraiment leur solution, vérifiant simplement qu’ils pensent que j’ai fait la bonne chose avec mon expérience limitée en résolution de problèmes”.

Les adolescents se sentent souvent vulnérables, peut-être particulièrement lorsqu’ils s’ouvrent aux adultes au sujet de leurs confitures et éraflures. Dans ces moments-là, des conseils bien intentionnés peuvent atterrir comme des critiques, et des conférences ou je vous ai dit des sos – aussi justifiés soient-ils – peuvent ressembler à des attaques pures et simples. Même si vous avez hâte de souligner qu’étudier pour le test de chimie le week-end dernier au lieu d’aller à un match de basket aurait complètement évité le problème, il est probablement préférable de garder cette conversation pour une autre fois.

Ils veulent des idées, pas des instructions

Le plus souvent, offrir à nos adolescents une écoute, de l’empathie et des encouragements leur donne ce pour quoi ils sont venus. Mais si après cela votre adolescent cherche toujours une solution, quelques conseils pourraient (enfin !) être les bienvenus. Commencez par demander à votre adolescent s’il veut de l’aide pour résoudre le problème. Si vous obtenez un oui, divisez le problème en catégories : ce qui peut être modifié et ce qui ne peut pas l’être.

Pour le premier type, concentrez-vous sur les besoins identifiés par votre adolescent et travaillez ensemble pour trouver des solutions. Pour le deuxième type, aidez-les à accepter les choses qu’ils ne peuvent pas contrôler.