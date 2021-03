Le mariage est l’un des événements les plus propices. Selon les pratiques religieuses hindoues, une date et une heure particulières sont sélectionnées en fonction du calendrier védique et de l’alignement des corps cosmiques qui aident à l’union. La position des corps cosmiques tels que la Lune, Vénus et Jupiter ne sont pas propices au mariage pendant l’Holashtak. C’est la même raison pour laquelle d’autres activités de bon augure telles que la nomination d’un enfant, l’achat d’une maison et d’une voiture, la pendaison de crémaillère et les nouvelles entreprises devraient être évitées.

Le festival Holashtak a lieu chaque année, environ une semaine avant les célébrations de Holi. Cette année, l’événement commence aujourd’hui et se terminera le 28 mars, avec Holika Dahan ou l’incendie symbolique de la démone Holika. Le nom Holashtak fait référence à la fois à Holi et Ashtami ou au huitième jour lunaire du temps védique. L’événement d’une semaine a lieu pendant la phase croissante de la lune et se termine sur «Purnima», lorsque la pleine lune émerge. Cette phase, cependant, est considérée comme peu propice et des restrictions ont été imposées aux principales activités de bon augure.

