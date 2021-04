Voici cinq points à retenir des résultats du premier trimestre de Ford et de ses prévisions pour 2021 que les investisseurs devraient connaître.

DETROIT – Ford Motor a facilement dépassé les attentes de Wall Street pour le premier trimestre malgré une pénurie mondiale continue de puces à semi-conducteurs entraînant de faibles stocks et des fermetures d’usines. Alors, pourquoi les actions du constructeur automobile ont-elles baissé de 10,4% au cours de la négociation intrajournalière jeudi?

Le directeur financier de Ford, John Lawler, a également décrit les prévisions de 8 à 9 milliards de dollars avant intérêts et impôts comme une «rampe de lancement» pour 2022.

Mais les prévisions réaffirmées après un premier trimestre meilleur que prévu impliquent des résultats plus faibles pour le reste de l’année en dehors de la pénurie de puces, selon les analystes.

Ford a déclaré que la pénurie de puces réduirait les bénéfices de l’année complète d’environ 2,5 milliards de dollars – le haut de gamme d’une précédente prévision – avant intérêts et impôts à 5,5 à 6,5 milliards de dollars. En février, Ford initialement fixé un objectif de 8 à 9 milliards de dollars sans tenir compte de l’impact attendu de 1 à 2,5 milliards de dollars de la pénurie.

Joseph Spak de RBC Capital a réitéré ces commentaires, ajoutant que les indications étaient «déroutantes» et qu’il était «un peu difficile» de savoir si la profondeur des problèmes de pénurie de puces est exclusive à Ford. L’analyste de Barclays, Brian Johnson, a décrit le redressement opérationnel de Ford «entravé» par ses orientations «déroutantes».

Le constructeur automobile de Detroit a déclaré un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars, qui était son meilleur depuis 2011, et un bénéfice avant impôts ajusté record de 4,8 milliards de dollars.

Lawler a déclaré que Ford était en mesure de compenser les pertes de bénéfices résultant de sa production réduite au premier trimestre en réduisant les incitations sur les véhicules vendus, en donnant la priorité à la production de véhicules plus rentables et en réduisant les coûts de fabrication, entre autres réductions de coûts. Le constructeur automobile a également bénéficié de bénéfices plus élevés de sa branche de financement Ford Credit.

Les commentaires des analystes concernant le premier trimestre comprenaient «trop bon», «très impressionnant» et une «éruption».

Notamment, les bénéfices de Ford en dehors de l’Amérique du Nord, de loin son marché le plus solide, étaient de 454 millions de dollars, soit 980 millions de dollars de mieux que le même trimestre il y a un an. Ses activités nord-américaines ont enregistré une marge bénéficiaire de 12,8% et un bénéfice de près de 3 milliards de dollars pour commencer l’année.

« Aidé par des prix plus élevés, nos résultats ont bénéficié du déséquilibre de l’offre et de la demande à l’échelle de l’industrie en raison de la pénurie de semi-conducteurs », a déclaré Farley. « Cependant, nous avons également apporté des améliorations qui persisteront au fil du temps, y compris notre refonte globale de nos opérations à l’étranger qui a contribué à la plus grande variation de rentabilité d’une année sur l’autre pour ces opérations que nous ayons vue. »

Les coûts de garantie de l’entreprise, qui ont été extrêmement gênants ces dernières années, se sont également améliorés de plus de 400 millions de dollars par rapport à il y a un an.