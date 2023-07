Pourquoi les actions des compagnies aériennes augmentent alors même que les perturbations augmentent

Les perturbations des vols se sont accumulées dans les aéroports du pays avant le week-end du 4 juillet, mais les investisseurs des compagnies aériennes les ont largement ignorés.

Plus de 63 000 vols opérés par des compagnies aériennes américaines, soit 30 % de leurs horaires, ont été retardés entre le 24 juin et le 2 juillet. Plus de 9 000, soit 4,2 %, ont été annulés. Ces deux pourcentages sont supérieurs aux moyennes de perturbation jusqu’à présent cette année, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Les retards ont été principalement dus à une série d’orages roulants associés à d’autres problèmes comme une pénurie de contrôleurs aériens dans l’espace aérien encombré autour de New York et d’autres régions, faisant dérailler les plans de voyage de milliers de clients. Cela a bouleversé ce qui a été un printemps plutôt calme pour les voyageurs.

Mais la demande de voyages exorbitante continue de maintenir les stocks des compagnies aériennes à un niveau élevé, avec plusieurs atteignant des sommets pluriannuels.

La Transportation Security Administration a déclaré avoir contrôlé près de 2,9 millions de personnes dimanche, un record pour une seule journée. C’est le signe le plus clair à ce jour d’une demande incessante de voyages en avion, car les passagers réservent des vols ou encaissent des points de récompense et rattrapent le temps perdu après l’arrêt des voyages par la pandémie de Covid.

Compagnies aériennes américaines et Delta Airlines ont récemment relevé leurs perspectives de bénéfices grâce à de solides réservations. La baisse des prix du carburant par rapport à l’année dernière continue également d’être un vent arrière pour l’industrie.

Les compagnies aériennes publieront leurs résultats du deuxième trimestre et offriront des perspectives pour l’été complet à partir de la mi-juillet, des rapports qui incluront probablement l’impact financier des perturbations de la fin juin et du début juillet.