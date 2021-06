Pourquoi les actions de valeur à petite et moyenne capitalisation sont de retour, selon un analyste d’ETF

Le premier semestre a été solide pour le commerce de valeur.

L’ETF iShares S&P 500 Value (IVE) bat l’ETF iShares S&P 500 Growth (IVW) en 2021, en hausse de 16 % par rapport au gain de croissance de 10 %. Les actions de valeur à petite et moyenne capitalisation se sont particulièrement distinguées, dépassant leurs homologues de plus grande taille ces derniers mois.

La croissance a passé des années en tête alors que les investisseurs se sont accrochés à des fonds négociés en bourse plus traditionnels et pondérés en fonction de la capitalisation boursière, et le récent changement représente un changement dans le calcul, a déclaré Dave Nadig, directeur des investissements et directeur de la recherche chez ETF Trends.

« Le retournement de situation que nous avons observé lorsque certaines des valeurs à petite ou moyenne capitalisation ont commencé à attirer l’attention des investisseurs signifie que beaucoup de ces actions individuelles apparaissent maintenant dans les ETF et les fonds momentum. Cela va vraiment changer la donne. dynamique ici », a déclaré Nadig lundi sur « ETF Edge » de CNBC.

« Je pense que nous sommes un peu dans une rotation », a-t-il ajouté. « C’est en grande partie parce qu’il n’y a pas de marché alternatif. Les investisseurs et les conseillers s’en tiennent vraiment aux marchés boursiers. »

Le chasseur de valeur de longue date Gerard O’Reilly, co-PDG et directeur des investissements chez Dimensional Funds, a déclaré que les petites capitalisations et les jeux de valeur ont affiché une surperformance notable au cours des 12 derniers mois.

« Il y a une raison pour laquelle ces actions ont des prix plus bas et les investisseurs exigent des rendements plus élevés en termes de détention », a déclaré O’Reilly dans la même interview « ETF Edge ».

Bien que la croissance l’ait emporté au cours des cinq, 10 et 20 dernières années, « certains de ces rendements étaient largement inattendus », a-t-il déclaré, citant le rendement annualisé d’environ 20 % de la croissance au cours de la dernière décennie.

« Lorsque vous investissez, vous investissez en fonction des attentes », a-t-il déclaré. « Si quelque chose est inattendu, cela ne signifie pas que le rendement attendu des actions de croissance à l’avenir est de 20%, cela signifie qu’elles ont eu une chance inattendue ou une aubaine inattendue qui peut être due à la Fed ou à d’autres raisons. «

