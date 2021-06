Pourquoi les actions d’AMC ont chuté de 18% lors de la séance de bourse sauvage de jeudi

Pippa Stevens de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, l’équipe de vidéo numérique de CNBC jette un coup d’œil à une autre séance de négociation sauvage pour AMC, qui a annoncé jeudi qu’elle vendait 11,5 millions d’actions après que son action ait augmenté de plus de 420% au cours du mois dernier. De plus, Kate Rogers de CNBC explique pourquoi le café semble être le dernier produit dont les prix montent en flèche et ce que cela signifie pour votre dose quotidienne de caféine.

Voici ce qui s’est passé d’autre dans l’actualité économique aujourd’hui :

AMC annonce avoir déjà finalisé son offre d’actions et lève 587 millions de dollars

AMC Entertainment a déclaré avoir finalisé sa nouvelle offre d’actions annoncée jeudi matin, levant 587,4 millions de dollars de capital supplémentaire. La société a déclaré avoir vendu 11,55 millions d’actions à un prix moyen d’environ 50,85 $ par action dans le cadre d’un programme d’actions sur le marché lancé plus tôt jeudi. Lorsque AMC a annoncé l’offre, elle a déclaré dans un dossier qu’elle pourrait vendre certaines des 11 millions d’actions « de temps en temps ». Apparemment, ce temps était maintenant car il a terminé l’offrande en environ trois heures.

Les données sur l’emploi en mai devraient être solides et pourraient contribuer au débat de la Fed sur la réduction des achats d’obligations

La croissance de l’emploi en mai devrait être plus du double du rythme d’avril, avec une reprise des embauches dans les secteurs touchés par la pandémie comme la vente au détail et les restaurants, mais aussi plus largement dans l’ensemble de l’économie. Les économistes s’attendent à ce que 671 000 emplois aient été créés en mai, contre 266 000 emplois en avril, soit environ un quart de ce qui était prévu, selon Dow Jones. Le taux de chômage devrait chuter à 5,9 % contre 6,1 % en avril. Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,2 %. Le rapport mensuel sur l’emploi pourrait être important pour préparer le terrain pour la réunion de juin de la Réserve fédérale, où certains stratèges pensent qu’il y a une chance que la banque centrale signale à quel point elle est proche de discuter de la réduction de son programme d’achat d’obligations.

Twitter lance son premier service d’abonnement