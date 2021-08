Pourquoi les actionnaires d’Apple après la liquidation des bénéfices ne devraient pas être trop inquiets

Si vous êtes un actionnaire d’Apple qui se demandait après le rapport sur les résultats stellaires de la semaine dernière pourquoi la valeur de vos actions diminuait plutôt qu’augmentait, la raison invoquée – que les pénuries de puces pèseront sur les perspectives à court terme – peut ne pas sembler assez bonne. Pour un trader qui examine chaque opportunité à court terme de déplacer l’argent du portefeuille là où le prochain dollar rapide est susceptible d’être, il ne faut pas plus que ce titre « vendre sur les nouvelles ». Les investisseurs à plus long terme, cependant, voudront peut-être tenir compte d’un fait récent à propos de l’entreprise et des gros titres négatifs : Apple a surmonté à peu près tous les gros titres de « vente » à court terme ces dernières années pour devenir une entreprise de plus de 2 000 milliards de dollars. La guerre commerciale de Trump avec la Chine ? Aucun problème. La décision surprise d’arrêter d’offrir des conseils sur les unités iPhone ? Beaucoup de bruit pour rien car le super cycle de l’iPhone est arrivé de toute façon. En ce qui concerne la pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs actuellement citée par Apple, il serait peut-être sage de garder à l’esprit qu’Apple a une longue histoire d’être assez conservateur avec ses perspectives – les prévisions de bénéfices formelles ne sont toujours pas revenues. Et encore une chose : Tim Cook a été élevé au poste de PDG après Steve Jobs en raison de sa maîtrise de la logistique mondiale. « Avouons-le, si Apple a du mal à obtenir des puces, alors toutes les autres entreprises de la planète auront 10 fois ces problèmes », a déclaré Nick Colas, co-fondateur de Recherche DataTrek. « Si vous êtes vraiment inquiet au sujet de l’approvisionnement en puces, vous voulez posséder Apple car il est en première ligne dans chaque usine de puces. » Mais il y a une question plus importante pour Apple et le reste du marché : à quel point la prochaine étape de croissance du marché sera-t-elle forte ?

Les gens visitent l’Apple Store du centre commercial Oculus à Manhattan le 29 juillet 2021 à New York. De nombreux magasins du centre commercial, y compris l’Apple Store, ont obligé les clients à recommencer à porter des masques alors que la variante Delta de Covid se propage à New York. Spencer Platt | Getty Images Actualités | Getty Images

Les perspectives immédiates du marché ne crient pas nécessairement à l’achat à la baisse après les grandes ventes technologiques, selon Colas. La saisonnalité est un risque immédiat, l’historique du marché montrant que la période du début du mois d’août est volatile pour l’indice de volatilité VIX. « C’est une question commerciale valable, où aller pour le dollar commercial en août », a déclaré Colas.

Négociation à court terme versus investissement à long terme

Depuis 1990, la période du début d’août est celle où le VIX culmine. Cela s’explique en partie par les volumes plus légers sur le marché pendant l’été. « C’est un creux pour les liquidités, quand les gens sont en vacances… un nombre inférieur de personnes qui négocient et plus de volatilité entraînera toute nouvelle. Je dis aux clients de faire attention », a-t-il déclaré. Du mercredi au vendredi de la semaine dernière, le Le volume des transactions du S&P 500 était inférieur à sa moyenne sur 30 jours. Pour le trader à court terme, une rotation des leaders des grandes capitalisations vers les petites capitalisations représentées par le Russell 2000, que Colas a décrit comme étant « beaucoup survendu » depuis sa séquence torride au début de 2021, pourrait avoir du sens. « Les petites capitalisations sont devenues paraboliques en mars et avril et n’ont pas fonctionné depuis parce qu’elles ont pris une longueur d’avance », a-t-il déclaré. Cela les rend, au moins statistiquement, basés sur des rendements de 100 jours, bon marché en ce moment. Mais pour les investisseurs qui ne jouent pas sur le marché pour une transaction rapide, Colas affirme que les transactions décevantes après les bénéfices d’Apple, Facebook et Microsoft ne devraient pas peser trop lourd. Amazon était la valeur aberrante en manquant réellement les attentes de revenus plutôt que d’afficher un gros rythme, faisant d’une vente massive aux nouvelles une réaction « juste », selon Colas.

Les grandes actions technologiques ont vraiment fait une offre dans les rapports du deuxième trimestre

Il est également important de se rappeler que les gros battements du reste des grandes technologies étaient déjà intégrés dans la plupart des actions, car ils ont connu de solides mois de juin et juillet sur la base du marché devinant juste – que les bénéfices du deuxième trimestre seraient stellaires. « Le marché faisait monter les titres au cours du trimestre. Le marché a flairé la surprise et ils se sont tous produits, et quand vous voyez les actions se rallier à un bénéfice trimestriel, il est difficile de maintenir cela. C’est » vendre aux informations » à moins qu’il n’y ait énormément de bonnes nouvelles et de conseils », a déclaré Colas. « C’est le comportement normal des marchés de capitaux. » Il revient sur une donnée importante pour évaluer la force de ces entreprises : elles ont doublé leur capacité bénéficiaire au cours des deux dernières années. « Ce qui est étonnant », a-t-il déclaré. Et cela lui donne plus de confort à plus long terme. « Je ne vois aucun changement. La grande technologie est toujours l’endroit où il faut être. » Il a cité deux raisons. Même si ces sociétés ont doublé la croissance de leurs bénéfices, il ne pense pas qu’elles soient près du sommet de leurs bénéfices. « C’est juste une base beaucoup plus élevée sur laquelle s’appuyer. » Deuxièmement, ces entreprises ont des avantages définitifs dans les industries et ne se font pas directement concurrence dans un jeu à somme nulle dans de nombreux domaines de force. Ces entreprises ont tellement augmenté leurs bénéfices parce que la pandémie a changé les modes de consommation, nous a tous rendus encore plus centrés sur la technologie, et le marché a gagné beaucoup d’argent en pariant sur cela en se déroulant exactement comme il l’a fait. Mais maintenant, la grande question pour les grandes technologies n’est pas que leur domination soit menacée – bien que de multiples batailles antitrust se profilent – il s’agit simplement de déterminer la marge de manœuvre dont elles disposent pour maintenir le taux de croissance des bénéfices plus élevé. « Dites-moi ce que vous paieriez pour une entreprise avec un retour sur investissement de 30 % et une croissance structurelle de 10 à 15 %, et qui peut le faire pendant une décennie ? Quel est le multiple ? Est-ce 30 fois ou 40 fois ? J’ai aucune idée », a déclaré Colas, « mais je sais que ce n’est pas 20 fois. »

Croissance post-pandémique et pic de revenus

Apple était un exemple de ce groupe de préoccupations concernant les multiples cours-bénéfices. Il a traîné le reste des géants de la technologie pendant des années, considéré comme un fournisseur de matériel et alourdi par cette vision du marché jusqu’à ce que le secteur des services monte en flèche pendant la pandémie et que la capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars soit accordée à l’entreprise. Et encore cette année, c’était « le seul à la traîne », selon les mots de Colas, car son retour sur les bénéfices depuis le début de l’année était d’environ 10 % contre environ 30 % pour Facebook et Microsoft. Apple suivait également le S&P 500, avant les bénéfices. Une raison : la demande a été tellement nulle que les investisseurs craignent à juste titre que la publication de bons résultats devienne de plus en plus difficile. Mais, a déclaré Colas, cela pourrait également signifier qu’il a le plus de marge de manœuvre, même à court terme, car un nouvel iPhone est lancé à l’automne et la rentrée scolaire augmente les dépenses en technologie grand public. L’histoire plus large de la croissance mondiale à laquelle le marché boursier entier est lié n’est pas un verrou. En fait, au milieu de la panique suscitée par l’inflation plus tôt cette année et des attentes selon lesquelles le rendement du Trésor à 10 ans augmenterait, il a fait le contraire. « Le marché a parfaitement compris que la croissance avait culminé au premier trimestre et a commencé à baisser à la fin du trimestre », a déclaré Colas. L’histoire des taux était fausse, mais le ralentissement de la croissance économique figure désormais plus haut sur la liste des préoccupations des investisseurs pour un marché américain où les ratios cours/bénéfices sont élevés. Les grandes technologies représentent 23% du S&P 500 et cela signifie que quelle que soit la décision du marché concernant ses valorisations élevées, cela pèsera globalement sur les actions américaines.

Aucune grande entreprise technologique n’est proche du pic de ses bénéfices en termes absolus. Nick Colas, co-fondateur de DataTrek Research