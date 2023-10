Pourquoi les acteurs hollywoodiens ne sont-ils pas parvenus à un accord alors que la grève approche des 100 jours ? – National

Tandis que les scénaristes reprennent le travail, les acteurs de cinéma et de télévision restent sur les piquets de grève, la plus longue grève de leur histoire devant atteindre 100 jours samedi après la rupture des négociations avec les studios. Voici un aperçu de la situation actuelle, de la comparaison entre leur impasse prolongée et les grèves passées et ce qui se passera ensuite.

Les espoirs étaient grands et les dirigeants de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists se sont montrés prudemment optimistes lorsqu’ils ont repris les négociations le 2 octobre pour la première fois depuis le début de la grève deux mois et demi plus tôt.

Le même groupe de dirigeants des plus grands studios avait conclu un accord majeur un peu plus d’une semaine plus tôt avec des scénaristes en grève, dont les dirigeants célébraient leurs gains sur de nombreuses questions pour lesquelles les acteurs se battent également : les salaires à long terme, la stabilité de l’emploi et le contrôle sur le marché. utilisation de l’intelligence artificielle.

Mais les discussions entre les acteurs étaient tièdes, avec des jours de congé entre les séances et aucun rapport sur les progrès réalisés. Puis les studios y ont mis fin brusquement le 11 octobre, affirmant que les demandes des acteurs étaient exorbitantes et que les deux parties étaient trop éloignées pour continuer.

« Nous ne les avons rencontrés que quelques fois, lundi, une demi-journée mercredi, une demi-journée vendredi. C’était pour cela qu’ils étaient disponibles », a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA, à l’Associated Press peu après la rupture des pourparlers. «Puis la semaine dernière, c’était lundi et demi-journée mercredi. Et puis « Au revoir. Je n’ai jamais vraiment rencontré de gens qui ne comprennent pas réellement ce que signifient les négociations. Pourquoi tu t’éloignes de la table ?

Les studios ont déclaré que les propositions SAG-AFTRA leur coûteraient un montant intenable de 800 millions de dollars par an. Le syndicat a déclaré que ce chiffre était surestimé de 60 %.

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, l’un des dirigeants participant aux séances de négociation, a déclaré que lors de la séance qui a incité les studios à se retirer, le syndicat avait demandé « une cotisation d’abonnement sans rapport avec le visionnage ou le succès » pour chaque abonné de Netflix. services de diffusion en continu.

« Malheureusement, cela a vraiment brisé notre élan », a déclaré Sarandos aux investisseurs lors d’un appel aux résultats de Netflix mercredi.

Les dirigeants de la SAG-AFTRA ont déclaré qu’il était ridicule de présenter cette demande comme s’il s’agissait d’une taxe sur les clients, et que ce sont les dirigeants eux-mêmes qui voulaient passer d’un modèle basé sur la popularité d’une émission à un modèle basé sur le nombre d’abonnés.

« Nous avons fait de grands pas dans leur direction qui ont simplement été ignorés et sans réponse », a déclaré Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif national et négociateur en chef de SAG-AFTRA, à l’AP. «Nous avons apporté des modifications à notre proposition en matière d’IA. Nous avons apporté des changements radicaux à ce qui était autrefois notre proposition de partage des revenus du streaming », a déclaré Crabtree-Ireland.

Les acteurs se trouvent en territoire non scénarisé, sans fin en vue. Leur syndicat n’a jamais été en grève aussi longtemps, ni même depuis avant la naissance d’un grand nombre de ses membres. Même ses dirigeants vétérans, comme Crabtree-Ireland, membre du syndicat depuis 20 ans, ne se sont pas retrouvés dans de telles circonstances.

Comme ils l’ont fait pendant des mois avant la rupture des pourparlers, les membres et les dirigeants se rassembleront, feront des piquets et s’exprimeront publiquement jusqu’à ce que les studios signalent leur volonté de parler à nouveau. Personne ne sait combien de temps cela prendra. La SAG-AFTRA se dit prête à reprendre à tout moment, mais cela ne changera rien à ses exigences.

« Je pense qu’ils pensent que nous allons nous recroqueviller », a déclaré Drescher. « Mais cela n’arrivera jamais car nous sommes à la croisée des chemins et nous devons garder le cap. »

L’alliance des studios a déclaré dans un communiqué après la rupture des négociations qu’elle avait fait des offres généreuses mais rejetées dans tous les domaines controversés. « Nous espérons que la SAG-AFTRA reconsidérera sa décision et reviendra bientôt à des négociations productives », indique le communiqué.

Les scénaristes ont eu leur propre faux départ avec les studios, ce qui peut donner lieu à l’optimisme. Leur syndicat a tenté de relancer les négociations avec les studios à la mi-août, après plus de trois mois de grève. Ces pourparlers n’ont abouti à rien et ont été interrompus au bout de quelques jours. Un mois plus tard, l’alliance des studios a rappelé. Ces pourparlers ont démarré, la plupart de leurs revendications ayant été satisfaites après cinq jours marathon qui ont abouti à un accord de principe que ses membres voteraient pour approuver à la quasi-unanimité.

Les grèves des acteurs hollywoodiens ont été moins fréquentes et plus courtes que celles des écrivains. La Screen Actors Guild (qui a ajouté l’« AFTRA » lors d’une fusion en 2011) n’a fait grève contre les studios de cinéma et de télévision que trois fois au cours de son histoire.

Dans chaque cas, les technologies émergentes ont alimenté le conflit. En 1960 – la seule fois où les acteurs et les scénaristes ont fait grève simultanément – ​​le problème central était celui des acteurs qui cherchaient à être payés lorsque leur travail cinématographique était diffusé à la télévision, une compensation que l’industrie qualifie de résiduelle. Le syndicat, dirigé par le futur président américain Ronald Reagan, était alors une entité plus petite et beaucoup moins formelle. Le vote en faveur de la grève a eu lieu au domicile des acteurs Tony Curtis et Janet Leigh, les parents de l’actuel membre de la SAG-AFTRA et attaquant vocal Jamie Lee Curtis.

En pleine grève, les acteurs et les studios ont appelé à une trêve pour que tous puissent assister à la cérémonie des Oscars – une décision interdite par les règles syndicales actuelles. L’animateur Bob Hope a qualifié le rassemblement de « réunion de grève la plus glamour d’Hollywood ».

En fin de compte, un compromis a été trouvé : la SAG a abandonné ses demandes de résidus de films passés en échange d’un don à son fonds de pension, ainsi qu’une formule de paiement lors de la diffusion des futurs films à la télévision. Leur arrêt de travail de 42 jours a commencé et s’est terminé pendant la grève des écrivains, beaucoup plus longue.

Une grève de 1980 serait la plus longue grève des acteurs du cinéma et de la télévision jusqu’à cette année. Cette fois-là, ils cherchaient à obtenir une rémunération pour leur travail apparaissant sur des cassettes vidéo personnelles et sur la télévision par câble, ainsi qu’une augmentation significative de la rémunération minimale pour les rôles. Un accord de principe a été conclu avec des gains significatifs mais des compromis majeurs dans les deux domaines. Les dirigeants syndicaux ont déclaré la grève terminée après 67 jours, mais de nombreux membres étaient mécontents et hésitaient à retourner au travail. Il a fallu près d’un mois avant que les dirigeants puissent rassembler suffisamment de voix pour ratifier l’accord.

Cette fois, ce sont les Emmy Awards qui sont tombés en pleine grève. L’Académie de télévision a organisé une cérémonie, mais après l’appel au boycott, un seul gagnant par intérim, Powers Boothe, était présent pour accepter son trophée.

D’autres segments du syndicat des acteurs se sont également mis en grève, y compris plusieurs longues confrontations concernant le contrat des publicités télévisées. En 2016-2017, une grève des comédiens de jeux vidéo du syndicat a duré 11 mois. Cette partie du syndicat pourrait bientôt faire grève à nouveau si un nouvel accord contractuel n’est pas conclu.

Le retour des scénaristes a relancé la machine de production hollywoodienne, avec des salles remplies de scribes écrivant de nouvelles saisons de séries qui avaient été suspendues et des scénaristes de cinéma finissant les scénarios. Mais le produit fini attendra la fin de la grève des acteurs, et la production restera suspendue de nombreuses émissions de télévision et des dizaines de films, dont « Wicked », « Deadpool 3 » et « Mission Impossible – Dead Reckoning Part 2 ».

Les Emmys, dont les nominations ont été annoncées le jour même de l’appel à la grève des acteurs, ont choisi cette fois d’attendre les stars et de déplacer leur cérémonie de septembre à janvier, même si cette date pourrait également être menacée.

Les Oscars sont loin en mars, mais les campagnes pour les remporter sont généralement déjà bien avancées. À quelques exceptions près – les productions hors studio approuvées par le syndicat – il est interdit aux artistes de promouvoir leurs films lors des conférences de presse ou sur les tapis rouges. Le réalisateur Martin Scorsese a donné des interviews sur son nouveau candidat aux Oscars « Killers of the Flower Moon ». La star et membre de la SAG-AFTRA, Leonardo DiCaprio, ne l’a pas fait.