Pourquoi les acheteurs récents regrettent leurs achats

Le deuxième regret le plus courant était la précipitation du processus d’achat d’une maison, 30 % déclarant que leur décision d’achat avait été précipitée et 26 % indiquant qu’ils avaient acheté trop rapidement.

Le marché des vendeurs à chaud ces dernières années a incité les acheteurs à aller au-delà pour sceller les accords sur leurs maisons potentielles – ce qui a contribué aux regrets.

À ce stade, 31 % des acheteurs ont déclaré avoir payé plus que le prix demandé. Le montant médian payé sur le prix d’inscription était de 65 000 $.

Notamment, une concurrence serrée a conduit 36% à faire une offre sur une maison sans la voir en personne au préalable.

Malgré tout, la concurrence était féroce, avec 80 % des acheteurs déclarent avoir fait plus d’une offre, 41 % faisant cinq offres ou plus. Environ un acheteur sur trois a déclaré avoir cherché pendant trois mois pour sa maison, tandis qu’un sur huit a mis six mois ou plus.