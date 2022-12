Pourquoi les acheteurs ontariens achètent des immeubles de placement à Calgary

L’époque où les habitants de l’Alberta saignaient vers d’autres provinces est révolue, du moins pour le moment. Au deuxième trimestre seulement, la province a enregistré un gain net d’environ 10 000 personnes grâce aux déménagements en provenance d’autres régions du pays, en particulier de l’Ontario.

Mais les gens ne se contentent pas de déménager eux-mêmes et leur famille en Alberta — un grand nombre déménagent leur argent.

Au cours des dernières années, Calgary a connu une augmentation du nombre d’acheteurs de maisons de l’extérieur de la province qui achètent des immeubles de placement qu’ils peuvent louer, la principale motivation étant l’immobilier relativement bon marché.

“Les prix à Toronto et dans ces autres villes sont complètement hors de portée, non seulement pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les investisseurs”, a déclaré Kyle Dovigi, un courtier immobilier basé à Toronto qui se présente comme le “ Millionnaire en copropriété ” et qui s’occupe principalement d’immeubles de placement.

“Ainsi, les gens regardent en dehors de leurs marchés [and] Calgary est un marché très, très attrayant. »

Et selon que vous soyez un investisseur, un locataire ou un acheteur, le phénomène peut signifier différentes choses pour votre résultat net.

D’une part, la spéculation immobilière à l’extérieur de la province a le potentiel de faire grimper les prix pour les acheteurs potentiels qui vivent réellement à Calgary.

D’autre part, la tendance pourrait être considérée comme un vote de confiance dans l’économie albertaine – et une source de propriétés locatives indispensables dans un marché de plus en plus serré.

Qu’est-ce qui le motive

«J’ai parlé à quelqu’un de l’Ontario presque tous les jours» au cours des deux dernières années, a déclaré Natasha Phipps, agente d’investissement à Calgary. (Paula Duhatschek/CBC)

L’afflux d’investissements hors de la province a commencé juste avant la pandémie, juste au moment où l’économie de Calgary commençait à se remettre du krach pétrolier de 2014 et que les loyers commençaient à augmenter.

“Juste avant le COVID, [in] 2019, je [was] commencé à voir le ruissellement des investisseurs, puis cela a lentement commencé à s’accélérer », a déclaré Natasha Phipps, agente immobilière spécialisée en investissement chez CIR Realty à Calgary.

“[By the] printemps 2022, j’avais l’impression que nous avions, comme, des avions pleins de gens venant de l’Ontario pour investir en Alberta », a déclaré Phipps, qui a déclaré qu’environ les trois quarts de ses ventes de l’année dernière provenaient d’acheteurs de l’extérieur de la province — et elle répondait à un appel d’un indicatif régional de Toronto lors d’une entrevue avec CBC News.

Même si les prix des maisons à Calgary ont augmenté, il est resté plus abordable d’acheter un condo à Calgary que dans d’autres grandes villes, a-t-elle déclaré. Et il est également plus probable que les investisseurs puissent couvrir leurs dépenses grâce au loyer sans avoir à débourser une grosse somme d’argent chaque mois de leur propre poche.

“Dans de nombreux autres marchés canadiens, ce n’est tout simplement plus possible”, a-t-elle déclaré.

À Calgary, le prix de vente moyen d’un condo est d’environ 297 000 $, alors qu’il est d’un peu plus de 720 000 $ dans la région de Toronto et de 769 000 $ dans la région métropolitaine de Vancouver, selon les chambres immobilières locales des régions.

Pourtant, l’attrait ne se limite pas aux condos bon marché. Les acheteurs en Alberta ne sont pas assujettis à des droits de mutation foncière ou immobilière comme en Ontario ou en Colombie-Britannique, où ils paient entre un et trois pour cent du prix de vente final sur des propriétés qui coûtent plus de 55 000 $. Il n’y a pas non plus de plafond sur les augmentations de loyer et la législation sur le logement peut être considérée comme bénéfique pour les investisseurs immobiliers.

Une éclosion de COVID-19 a été déclarée à Verve, un immeuble en copropriété dans le village est de Calgary. (Google Maps)

“Les lois sur la location favorisent vraiment les propriétaires dans une bien plus grande mesure qu’ailleurs au Canada”, a déclaré John Andrew, consultant en immobilier et professeur à la retraite à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario.

“Les perspectives économiques sont très solides en ce moment pour Calgary, les salaires sont relativement élevés, il est donc assez favorable en ce moment pour les gens d’autres régions du Canada, en particulier à Toronto, d’investir dans l’immobilier à Calgary.”

Intérêt “sans précédent”

Cole Haggins, président du promoteur multifamilial Cedarglen Living, affirme que le montant des investissements hors province est «extrêmement sans précédent» pour son entreprise. (Paula Duhatschek/CBC)

Le développeur Cole Haggins a déclaré qu’environ 70 % de ses ventes provenaient d’acheteurs ontariens, dont la majorité étaient des investisseurs.

“[It’s] extrêmement sans précédent », a déclaré Haggins, président du constructeur de maisons multifamiliales Cedarglen Living, qui a déclaré que la tendance avait débuté il y a environ un an et demi. « Nous avons vu des investisseurs dans le passé, mais ce sont généralement des investisseurs basés à Calgary. et pas à peu près au même niveau.”

Paul Battistella, associé directeur chez Battistella Developments, a remarqué une tendance similaire. Le promoteur construit un complexe de condos près du centre-ville de Calgary et a déclaré qu’environ la moitié des acheteurs venaient de l’Ontario.

Le promoteur Paul Battistella dit que ses condos suscitent un grand intérêt de la part des acheteurs en Ontario. (Paula Duhatschek/CBC)

“Nous devenons un immeuble locatif, mais ce n’est pas un propriétaire qui le détient – c’est, vous savez, 100 propriétaires qui ont ces individus [units] à louer », dit-il.

Il y a eu une énorme augmentation du nombre d’agents immobiliers de l’Ontario qui demandent à obtenir un permis en Alberta. Le Real Estate Council of Alberta reçoit généralement environ 100 demandes de «mobilité de la main-d’œuvre» par année de licence, mais au cours de l’année 2021-2022, il en a reçu près de 600, la grande majorité d’entre elles provenant de l’Ontario, la Colombie-Britannique venant en deuxième position.

La tendance a également entraîné une augmentation de la demande au sein de la société de gestion immobilière de Calgary Hope Street Management Corp.

Le président et chef de la direction, Shamon Kureshi, a décrit le client type de l’entreprise comme un « jet-setter » – par exemple, un Calgarien qui a récemment accepté un nouvel emploi au Texas ou dans la Silicon Valley et souhaite louer sa maison – mais ces jours-ci, il s’occupe davantage appels de clients à Toronto et à Vancouver.

“Le ratio de ces clients de type jet-setter auquel nous sommes habitués diminue, et le ratio de clients de type investisseur augmente”, a déclaré Kureshi, qui a ajouté qu’une doublure argentée à la tendance est une augmentation du pool de parc locatif disponible dans la ville.

Regarder vers l’avant

Au cours des six derniers mois, Shamon Kureshi, président et chef de la direction de la société de gestion immobilière Hope Street Management, a reçu un «énorme pic» de demandes de propriétaires de condos qui souhaitent louer leurs propriétés. Environ un tiers d’entre eux viennent de Toronto et de Vancouver. (Paula Duhatschek/CBC)

Alors que l’hiver s’installe, il y a des signes que la tendance a commencé à se refroidir et il y a un débat pour savoir s’il s’agit d’un ralentissement temporaire qui reprendra au printemps.

Au début de 2022, le courtier hypothécaire de Calgary Josh Higgelke recevait «une tonne d’appels» d’investisseurs en Ontario et en Colombie-Britannique. de personnes qui envisagent réellement de s’installer en Alberta.

“Avec l’augmentation des taux d’intérêt que nous avons constatée, le marché s’est quelque peu adouci pour l’investisseur”, a déclaré Higgelke.

Le consultant immobilier John Andrew prédit que les acheteurs continueront de rechercher des propriétés à revenus à Calgary, surtout si les tendances démographiques actuelles se maintiennent. (Soumis par John Andrew)

Certains maintiennent que les perspectives à long terme du marché de Calgary sont solides. Le secteur pétrolier et gazier, toujours au cœur de l’économie, est ramasser de l’argent ces jours-ci, mais l’industrie technologique locale est également croissance .

Et tant que les gens déménageront en Alberta, que ce soit pour le travail ou à la recherche d’un style de vie différent, ils auront besoin d’endroits où vivre.

“Il y a fort à parier qu’il y aura une demande croissante pour ces immeubles à revenus”, a déclaré Andrew de l’Université Queen’s.