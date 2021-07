Pourquoi les acheteurs de maison ne réalisent pas d’économies grâce à la baisse des prix du bois

Le pic était dû à une augmentation soudaine de la demande et à une offre faible, toutes deux dues à la pandémie. Les scieries ont fermé au début et n’ont pas accéléré la production assez rapidement pour répondre à la nouvelle demande des constructeurs et des rénovateurs. Les acheteurs et les propriétaires voulaient plus d’espace, ce qui signifiait plus de bois.

Les prix du bois d’œuvre ont atteint un niveau record le 7 mai, à 1 670,50 $ par millier de pieds-planche en clôture. C’était plus de six fois leur plus bas niveau de pandémie de coronavirus en avril de l’année dernière.

Le prix du bois sur le marché à terme a renoncé à tous ses gains de cette année, chutant de plus de 50 % au cours des derniers mois seulement. Cependant, les constructeurs de maisons, les acheteurs et les propriétaires qui cherchent à rénover ne réalisent pas encore d’économies.

« Alors que les baisses de prix ont commencé à faire la une des journaux, le prix des emballages de bois d’œuvre proposés aux constructeurs a atteint des niveaux record », a écrit David Logan, économiste principal à la National Association of Home Builders. « Dans le jargon économique, les prix payés par les constructeurs – ou les prix « de rue » – étaient « collants ». Cette dynamique est principalement due aux coûts de possession des stocks des concessionnaires et aux différences potentiellement importantes entre le prix auquel les stocks sont achetés et vendus. »

Le prix des paquets de bois d’œuvre proposés aux constructeurs de maisons est toujours à un niveau record, selon Logan. Les détaillants veulent bien sûr acheter leur produit à bas prix et vendre haut, donc ils vendent toujours l’inventaire qu’ils ont à des prix plus élevés, malgré ce que dit le marché à terme. De plus, étant donné la demande croissante et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, leur stock est de toute façon faible et il y a toujours de la demande, ils n’ont donc aucune raison de baisser les prix. Mais cela va changer dans les prochains mois.

« Nous sommes toujours dans un mode de découverte des prix », a déclaré Michael Goodman, directeur des produits spécialisés chez Sherwood Lumber, un grossiste et distributeur national à Palmer, dans le Massachusetts. Sherwood s’approvisionne auprès d’usines en Amérique du Nord et en Europe et expédie directement à ses clients.

Goodman a déclaré qu’ils venaient tout juste de voir beaucoup plus de produits arriver sur le marché.

« Tout le monde va essayer de tenir aussi longtemps qu’il le peut, mais le marché va trouver son chemin. Peut-être qu’en fin de compte le prix est plus élevé à cause de l’inflation, mais nous sommes définitivement dans un boom immobilier maintenant. Ce n’est pas le cas. t semblent s’en aller », a déclaré Goodman.

Alors que le prix du bois d’œuvre est en baisse, le prix d’autres produits du bois, comme les panneaux à copeaux orientés (OSB), qui est un type de produit de bois d’ingénierie utilisé pour les panneaux, est en hausse de 325 % d’une année sur l’autre et de 500 % par rapport à l’année précédente. niveaux pandémiques, en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Les produits sidérurgiques, utilisés comme intrants dans les matériaux de construction en acier, ont bondi d’environ 70 % au cours des premiers mois de 2021 et ne se sont pas encore stabilisés.

« Les constructeurs sont aux prises avec des pénuries de matériaux de construction, de terrains à bâtir et de main-d’œuvre qualifiée, ainsi qu’un environnement réglementaire difficile. Cela exerce une pression à la hausse sur les prix des maisons et met de nombreux acheteurs potentiels à l’écart, même si la demande reste forte dans un environnement de faibles stocks. » a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de la NAHB.

— Lisa Rizzolo de CNBC a contribué à cet article.