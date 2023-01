Pourquoi les accusations d’homicide involontaire coupable d’Alec Baldwin seront «difficiles» à vaincre Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Alec Baldwin64 ans. a été accusé au pénal de deux chefs d’homicide involontaire dans la mort par balle de Rouiller directeur de la photographie, Halina Hutchins, au Nouveau-Mexique le 21 octobre 2021. Procureur du premier district du Nouveau-Mexique Marie Carmack-Altwies a publié les accusations choquantes dans un communiqué de presse aujourd’hui, plus d’un an après la fusillade mortelle. Le communiqué indiquait que, pour la première accusation, la peine inclurait 18 mois de prison avec une amende supplémentaire de 5 000 $. Cependant, selon le communiqué du procureur, la deuxième accusation portée contre Alec entraîne une peine obligatoire de cinq ans de prison. HollywoodLa Vie parlé à la défense pénale et à l’avocat d’appel, Matthieu Baroma, fondateur de Barhoma Law et Power Trial Lawyers, qui nous a expliqué dans une interview EXCLUSIVE pourquoi la décision d’Alec d’en parler au cours de l’année écoulée pourrait en fait nuire à ses chances de vaincre ces accusations.

Plus à propos Alec Baldwin

“Alec Baldwin pensait vraiment qu’il n’allait pas être inculpé”, a déclaré l’avocat Barhoma. « Il nous réitérait le fonctionnement de la loi, rassemblant ses propres déclarations et des vidéos maison. Ces choses ne pourraient jamais l’aider. Ils ne peuvent que lui faire du mal », a déclaré l’avocat Barhoma, qui ne travaille pas avec Alec mais connaît bien la loi du Nouveau-Mexique. « Ils ne peuvent être introduits que pour lui faire du mal. C’est comme ça que fonctionne le code de preuve. Je pense qu’il commence à comprendre très vite les répercussions de parler si fort pendant l’enquête.

Comme indiqué, Halyna a été tuée par balle à 42 ans sur le tournage de Rouiller par une balle tirée d’un pistolet à hélice. Directeur Joël Souza a également été blessé après l’incident mais a survécu. L’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed – dont les tâches consistaient prétendument à s’assurer que l’arme ne contenait pas de balles réelles – a également été inculpé. L’assistant réalisateur du film, Salles Davida conclu un accord de plaidoyer et a reçu une accusation de délit d’utilisation négligente d’une arme mortelle.

Découvrez l’interview complète ci-dessous pour savoir pourquoi l’avocat Barhoma pense que le passé de l’acteur acclamé pourrait revenir le hanter.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





HL : Croyez-vous que les accusations portées contre Alec Baldwin étaient justes ? Pourquoi ou pourquoi pas?

AVOCAT BARHOMA : Je crois que ce sont les bonnes charges. Je pense que l’accusation a été intelligente et a porté le bon type d’accusations. La dernière chose que vous voulez, c’est une poursuite trop zélée. L’homicide involontaire concerne les meurtres par négligence. Le fait que nous soyons accusés d’homicide involontaire a beaucoup de sens. :

Lien connexe Lié: Les enfants d’Alec Baldwin : tout savoir sur ses 8 enfants, du plus vieux au plus jeune

HL : Les avocats d’Alec sont convaincus qu’ils vont gagner cette affaire. Êtes-vous d’accord?

AVOCAT BARHOMA : Je pense qu’il pourrait mettre en place une défense plausible. Le problème avec lui, cependant, sera toute la notoriété qu’il a acquise après cela. Il a fait plusieurs déclarations, notamment en disant s’il avait appuyé sur la gâchette. Cela va être un point de discorde maintenant pour lui. Un autre facteur va être sa sympathie. Je pense que sa crédibilité et sa sympathie sont par la fenêtre. Il a été un peu brisé. Du point de vue de la défense, ils vont devoir beaucoup reconstruire. Et cela peut être difficile.

HL : Pensez-vous que l’armurier inculpé acceptera un accord de plaidoyer ?

AVOCAT BARHOMA : C’est possible. Vous ne savez jamais quand un accord de plaidoyer arrive et quelles seront les conditions de cet accord de plaidoyer. L’accusation du Nouveau-Mexique pourrait renforcer son propre cas en plaidant simplement tout le monde et en les faisant témoigner contre Baldwin. Je veux dire, ils en ont déjà un. Ouais, juste besoin d’un autre.

HL : Combien de temps faudra-t-il avant que cela ne passe en jugement ?

AVOCAT BARHOMA : C’est une enquête qui est en cours, donc je n’ai aucune raison de croire qu’il n’y aura pas de procès rapide. L’accusation a porté les bonnes accusations. Ils sont catégoriques dans leur cas. Et s’ils obtiennent cet autre accord de plaidoyer, cela accélérera encore plus les choses. Je pense que vous seriez probablement en train d’examiner un verdict dans une affaire comme celle-ci avant la fin de l’année.

HL : Serait-il sage qu’Alec prenne la parole ?

AVOCAT BARHOMA : S’il s’agissait d’un cas d’autodéfense, il aurait vraiment besoin de prendre la parole, mais c’est une question de négligence. Je ne pense pas qu’il y ait la moindre prétention qu’il ait pu être négligent, donc je pense que prendre position en soi n’est peut-être pas la meilleure ligne de conduite pour lui.

HL : Sera-t-il autorisé à travailler pendant ce processus ? Que diriez-vous de voyager?

AVOCAT BARHOMA : Cela dépend des termes de son engagement. Il va y avoir une audience sur la caution qui aura lieu. Je pense qu’il va pouvoir voyager et travailler. Il manquait clairement d’intentionnalité. Ce n’est pas comme un acte criminel où il cherchait à tuer. Avec son manque d’intentionnalité, le lien va être assez indulgent.

HL : Si vous pouviez donner un pourcentage de chance qu’Alec puisse être reconnu coupable. D’après votre propre expérience, quel pourcentage diriez-vous ?

AVOCAT BARHOMA : Je ne peux pas peser là-dessus. Mais je pense que l’accusation a été intelligente en apportant le bon type d’accusations et cela rend les choses beaucoup plus difficiles pour lui.

HL : Combien de temps de prison encourra-t-il s’il est reconnu coupable et reconnu coupable ?

AVOCAT BARHOMA: Il s’agit d’une accusation d’homicide involontaire. C’est l’un des degrés les plus bas de meurtre. Et il n’y a pas de facteur intentionnel. Quand on pense à la punition, et comment punir un accusé, on regarde son degré d’intentionnalité, et ça n’existe pas vraiment ici.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.