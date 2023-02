Pourquoi les 72 premières heures sont cruciales pour les sauvetages après le tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie

Les efforts de recherche des survivants enterrés dans les décombres du tremblement de terre en Turquie et en Syrie approchent de la période cruciale de 72 heures.

Le temps presse pour les survivants enterrés dans les décombres du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, alors que les efforts de recherche approchent de la barre cruciale des 72 heures, a déclaré mercredi un expert des secours.

Plus de 90% des survivants du tremblement de terre sont secourus au cours des trois premiers jours, a déclaré Ilan Kelman, professeur de catastrophes et de santé à l’University College de Londres.

Mais ce nombre peut varier considérablement en fonction de la météo, des répliques et de la rapidité avec laquelle les équipes et l’équipement de secours peuvent arriver sur les lieux – tous des facteurs qui vont actuellement à l’encontre des efforts déployés en Turquie et en Syrie.

Plus de 11 200 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées après le tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine à 04h17 lundi.

La fenêtre de 72 heures se fermant tôt jeudi matin, Kelman a expliqué à l’AFP pourquoi ce délai est si important.

Blessures, température, eau

“En général, les tremblements de terre ne tuent pas les gens, l’effondrement des infrastructures tue les gens”, a déclaré Kelman, qui a publié des recherches sur les interventions de sauvetage en cas de tremblement de terre.

Le facteur le plus urgent est d’apporter des soins médicaux aux personnes écrasées sous des bâtiments effondrés avant que “leur corps ne s’effondre” ou qu’elles ne saignent, a-t-il déclaré.

La météo est également un facteur clé, et “elle est complètement contre nous” en Turquie et en Syrie, a déclaré Kelman.

Les régions touchées par le séisme ont souffert de températures glaciales ainsi que de pluie et de neige depuis lundi.

“Cela signifie très malheureusement que l’hypothermie est possible, et les gens meurent probablement malheureusement à cause du temps”, a déclaré Kelman.

Ceux qui parviennent à survivre au froid et à leurs blessures ont encore besoin de nourriture et d’eau.

Sans eau, de nombreuses personnes « commenceront à mourir au bout de trois, quatre ou cinq jours », a déclaré Kelman.

Les répliques, qui frappent sans avertissement dans les jours qui suivent un tremblement de terre, peuvent effondrer davantage les bâtiments, posant “un risque énorme et effrayant” à la fois pour les survivants et pour ceux qui tentent de les sauver, a-t-il ajouté.

Les régions touchées par le séisme ont été secouées par des répliques incessantes, dont une secousse massive de magnitude 7,5 lundi.

Obtenir de l’aide sur les lieux

Kelman a déclaré que normalement “la grande majorité des survivants sont ramenés dans les 24 heures par des équipes locales, n’utilisant souvent que leurs mains ou une pelle”.

Des dizaines de pays se sont engagés à envoyer des équipes de recherche et de sauvetage ainsi que des secours en Turquie et en Syrie.

Mais le tremblement de terre s’est produit dans “une région éloignée, dans une zone de conflit, dans laquelle il est très difficile d’entrer”, a déclaré Kelman.

Il faut généralement au moins 24 heures aux équipes de secours internationales pour arriver, s’installer et commencer à travailler.

“À ce moment-là, un bon nombre de personnes qui auraient pu survivre ont déjà péri”, a déclaré Kelman.

Pour les zones touchées par le conflit près de la frontière syrienne, l’accès est encore plus délicat.

“Et autant que je sache, les équipes de secours n’ont même pas pleinement évalué de nombreuses zones dans les principales zones de conflit, ou de nombreuses installations temporaires pour les personnes déplacées”, a déclaré Kelman.

Comment trouver des survivants ?

Une fois sur place, les équipes de secours peuvent trouver des survivants du tremblement de terre de différentes manières, y compris des chiens qui reniflent les décombres.

Une équipe particulièrement célèbre de chiens de sauvetage du Mexique est en route pour la Turquie, a souligné Kelman.

Les robots et les drones sont également de plus en plus utilisés pour pénétrer dans de petits espaces trop dangereux pour les humains.

Une fois qu’un survivant est retrouvé, les sauveteurs doivent décider de la meilleure façon de le faire sortir.

D’énormes équipements tels que des grues peuvent être nécessaires pour soulever les dalles des bâtiments effondrés.

Ou parfois, il faut amputer un membre “qui est écrasé sous un pilier ou un morceau de maçonnerie”, a déclaré Kelman.

Avant le début des 72 heures

Kelman a souligné qu'”en fin de compte, une opération de sauvetage réussie commence des décennies avant le tremblement de terre pour essayer d’empêcher l’effondrement de l’infrastructure en premier lieu”.

Lors d’une opération de sauvetage internationale comme celles en Turquie et en Syrie, cela coûte en moyenne 1 million de dollars par vie sauvée, a-t-il déclaré.

“Si nous voyions les niveaux d’investissement dans la prévention des catastrophes que nous voyons dans la réponse aux catastrophes, nous ne serions pas dans cette situation.”