Pourquoi l’épidémie d’Ebola en Ouganda est importante pour vous

S’il y a une chose que nous avons apprise du COVID-19 et de la variole du singe, disent les experts de la santé, c’est que les virus voyagent dans le monde – et que les épidémies se développent à un rythme rapide et effréné.

Maintenant, alors que l’Ouganda lutte contre une épidémie d’Ebola, les médecins exhortent les pays riches comme le Canada à faire attention.

“Nous savons d’après les épidémies passées que la préparation est essentielle et qu’une maladie peut se propager n’importe où rapidement”, a déclaré le Dr Patrick Otim, qui dirige la réponse Ebola de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Ouganda, à CBC News dans un e-mail.

“La solidarité mondiale lorsqu’il s’agit de partager les ressources, les fournitures et l’expertise peut faire la différence entre une menace localisée pour la santé publique et une menace mondiale.”

Les autorités ont déclaré une épidémie de virus Ebola le 20 septembre. La maladie est dévastatrice, avec des taux de mortalité allant de 25 à 90 % lors des épidémies passées en Afrique. Bien que l’origine de cette épidémie spécifique n’ait pas encore été confirmée, on pense souvent qu’Ebola provient des chauves-souris frugivores et infecte ensuite d’autres animaux sauvages.

L’assistant de laboratoire médical Mellon Kyomugisha prélève un échantillon de sang sur un tout-petit à la clinique de Madudu, près de Mubende, en Ouganda, le 28 septembre. (Hajarah Nalwadda/Associated Press)

Les humains sont initialement infectés par contact avec des animaux, y compris lors de la chasse à la viande de brousse. Ensuite, il se propage entre les humains par contact direct avec des fluides corporels, notamment du sang, des vomissures, des matières fécales, de la salive ou du sperme. Sans équipement de protection individuelle approprié, les personnes peuvent être infectées en soignant un patient atteint d’Ebola, en manipulant leurs draps ou en enterrant le corps d’une personne décédée du virus.

À l’heure actuelle, il y a des dizaines de cas confirmés en Ouganda et la maladie a tué au moins quatre agents de santé, selon l’OMS. Les autorités sanitaires n’essaient pas seulement de sauver la vie des patients, elles essaient également d’empêcher le virus de se propager dans les pays africains voisins. Les deux sont des exploits difficiles, étant donné qu’il n’existe pas encore de vaccin homologué pour ce type particulier d’Ebola – connu sous le nom de souche soudanaise – ni de traitement médicamenteux au-delà de l’hydratation des patients et de la gestion des symptômes.

Il y a cependant des raisons d’espérer.

Des scientifiques ougandais et internationaux prévoient de tester un vaccin candidat, développé par le Sabin Vaccine Institute et les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis, qui s’est révélé prometteur contre la souche soudanaise lors d’essais préliminaires, a déclaré le Dr Yonas Tegegn. Woldemariam, représentant de l’OMS en Ouganda, lors d’une conférence de presse jeudi. L’espoir est qu’il sera aussi efficace que le vaccin Ervebo contre le type d’Ebola connu sous le nom de souche Zaïre, qui a provoqué de nombreuses épidémies précédentes.

Des médecins entrent dans la section d’isolement d’Ebola de l’hôpital régional de référence de Mubende. (Hajarah Nalwadda/Associated Press)

Combattre Ebola nécessite beaucoup de ressources – de l’équipement de protection individuelle aux kits de test en passant par l’expertise – il est donc essentiel que les pays les plus prospères soutiennent maintenant la réponse médicale de l’Ouganda pour sauver des vies et de l’argent, a déclaré le Dr Boghuma Kabisen Titanji, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Emory. à Atlanta.

“Vous devez investir tôt pour écraser une épidémie et ne pas attendre qu’elle affecte les États-Unis ou qu’un cas soit importé en Europe pour ensuite augmenter le niveau d’alarme”, a-t-elle déclaré.

Adopter une approche globale des soins de santé et fournir rapidement l’aide médicale et humanitaire nécessaire est le meilleur moyen pour les Canadiens de se défendre contre l’Ebola et d’autres épidémies, a convenu la Dre Joanne Liu, professeure à l’École de santé des populations et de santé mondiale de l’Université McGill et ancien président international de Médecins Sans Frontières.

“Si vous voulez vaincre une épidémie et éviter une épidémie … [moving] à une épidémie à une pandémie, votre réponse doit aller plus vite que le virus », a déclaré Liu. « Nous ne pouvons donc pas attendre.

Des milliers de personnes sont mortes dans une épidémie généralisée de la souche Ebola du Zaïre en Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016, mais il n’y avait aucun sentiment d’urgence de la part des pays riches jusqu’à ce qu’elle frappe près de chez nous, a déclaré Titanji.

“Je veux dire que nous avions eu des candidats vaccins contre Ebola [Zaire strain] qui sont restés sur les tablettes pendant 10 ans, manquant juste d’investissements dans la recherche », a-t-elle déclaré.

“Ce n’est que lorsque nous avons commencé à voir l’importation de cas dans les pays européens et aux États-Unis que nous avons eu un sentiment accru de” Oh mon Dieu, c’est maintenant une urgence de santé publique de portée internationale “.”

“Vous devez investir tôt pour écraser une épidémie et ne pas attendre qu’elle affecte les États-Unis ou qu’un cas soit importé en Europe pour ensuite augmenter le niveau d’alarme”, déclare le Dr Boghuma Kabisen Titanji, spécialiste des maladies infectieuses à Université Emory à Atlanta. (Boghuma Kabisen Titanji)

Au cours de cette épidémie précédente, il y avait quatre cas d’Ebola aux États-Unis, dont un décès , selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Il n’y a eu aucun cas connu au Canada.

Le risque actuel d’Ebola au Canada et aux États-Unis est faible

Bien que le risque de contracter le virus Ebola au Canada ou aux États-Unis soit faible, même un cas est “une maison en feu”, a déclaré le Dr Syra Madad, épidémiologiste des maladies infectieuses au Harvard Kennedy Belfer Center for Science and International Affairs.

Le taux de mortalité élevé d’Ebola et l’intensité des soins requis en font une maladie “à faible probabilité mais à conséquences élevées”, a-t-elle déclaré.

Le CDC a reconnu ces enjeux jeudi, en publiant un avis de précaution sanitaire demandant aux prestataires de soins de santé aux États-Unis d’enregistrer les antécédents de voyage des patients présentant des symptômes initiaux courants d’Ebola, “notamment de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, de la fatigue, une perte d’appétit, des symptômes gastro-intestinaux et des saignements inexpliqués”.

L’administration américaine est allée plus loin dans ses précautions en annonçant que les passagers qui se sont rendus en Ouganda seraient dépistés pour Ebola dans cinq plates-formes aéroportuaires .

Même un cas d’Ebola est “une maison en feu”, explique le Dr Syra Madad, épidémiologiste des maladies infectieuses au Harvard Kennedy Belfer Center for Science and International Affairs. (Soumis par Syra Madad)

Rien n’indique que le Canada effectuera un contrôle similaire des passagers, bien que vendredi l’Agence de la santé publique du Canada émis un avis de voyage recommandant aux voyageurs de prendre des précautions supplémentaires lors de leur visite en Ouganda.

Un porte-parole de l’agence a déclaré dans un courriel à CBC News qu’elle “surveille la situation à l’échelle mondiale et continuera d’évaluer le risque pour les Canadiens à mesure que de nouvelles informations seront disponibles”, notant qu’Ebola “ne se propage pas par simple contact”.

“Le gouvernement du Canada a mis en place des systèmes pour identifier et aider à prévenir la propagation de maladies infectieuses graves au Canada”, indique le courriel.

« Nous restons prêts à détecter, enquêter et gérer les cas d’Ebola dans le cas improbable où un cas arriverait au Canada.

Le changement climatique signifie plus d’épidémies, selon les médecins

Si vous avez l’impression qu’il y a une urgence sanitaire après l’autre ces jours-ci, les experts disent que ce n’est pas une coïncidence.

“Le phénomène des épidémies devenant potentiellement épidémiques et pandémiques se produit encore et encore”, a déclaré Liu.

“Si nous passons du SRAS en 2003 au COVID-19 en 2020 à Ebola aujourd’hui, c’est comme à chaque fois que le laps de temps entre ces événements est plus court.”

Les urgences sanitaires sont de plus en plus fréquentes, en grande partie à cause des changements climatiques et de leurs effets sur la transmission du virus de l’animal à l’homme, explique la Dre Joanne Liu, professeure à l’École de santé des populations et de la santé mondiale de l’Université McGill. (Rodolphe Beauliu)

Les voyages internationaux sont un facteur, mais l’un des principaux coupables est le changement climatique, selon les médecins.

Les pressions que nous exerçons sur l’environnement, telles que le défrichement des forêts, affectent les animaux porteurs de virus, ce qui provoque de plus en plus de “retombées” sur les humains, a déclaré Liu.

“Les virus et les agents pathogènes infectieux ne se soucient pas de savoir à quel point nous sommes épuisés par ces épidémies”, a déclaré Titanji.

“La collision entre le changement climatique, l’augmentation des mouvements de population, l’interaction accrue avec les animaux et notre environnement… augmente le potentiel de voir davantage d’épidémies de maladies infectieuses.”