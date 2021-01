La dernière épidémie de Covid dans l’ouest de Sydney dans un magasin de bouteilles pourrait finir par être bien pire que la dernière vague d’infections qui a secoué la ville en juillet et a mis trois mois à être sous contrôle.

Jusqu’à présent, le magasin d’alcools Berala BWS a été mis en relation avec 13 cas, à la suite de la visite d’un agent de transfert de patients qui avait transporté une famille de voyageurs étrangers de retour dans une clinique de santé.

Ces chiffres au magasin de bouteilles près d’Auburn et de Lidcombe sont toujours bien inférieurs aux 60 caisses liées à l’hôtel Crossroads à Casula, dans le sud-ouest de Sydney, en juillet et août.

Néanmoins, le cluster Berala et l’épidémie séparée d’Avalon sur les plages du nord de Sydney ont enregistré le décompte du Covid de la Nouvelle-Galles du Sud du 17 au 188 décembre.

Cet instantané précoce mais en constante évolution est 20 de plus que l’équivalent 19 jours après le 10 juillet, lorsque le premier cas a été détecté à la croisée des chemins, selon une analyse de la créatrice et journaliste numérique de covid19data.com.au, Juliette O’Brien.

Entre juillet et novembre 2020, l’État le plus peuplé d’Australie a enregistré 552 cas de Covid-19 acquis localement, mais ils n’étaient pas tous liés à l’épidémie de Crossroads Hotel.

En moins de trois semaines, les 188 cas de coronavirus actifs équivalents en Nouvelle-Galles du Sud représentent plus du tiers de ce qui a pris quatre mois en 2020, en notant des jours sans nouveaux cas fin octobre.

L’inquiétude est justifiée avec 1000 clients visitant le BWS rien que la veille de Noël parmi les dizaines de milliers qui y ont acheté leur bière, vin et spiritueux au cours de la dernière semaine de 2020.

L’épidémiologiste Raina MacIntyre, responsable de la recherche en biosécurité à l’Institut Kirby de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que les facteurs saisonniers d’été constituaient un danger lorsque le cas de Berala était comparé à Casula.

« Les facteurs qui peuvent présenter un risque d’épidémie plus importante sont le moment choisi pour la saison des vacances, le réveillon du Nouvel An et tout le mélange social qui se produit en ce moment », a-t-elle déclaré lundi au Daily Mail Australia.

« Nous devrions avoir une meilleure idée d’ici la fin de cette semaine si cette épidémie se développe ou est sous contrôle. »

Pourtant, elle a déclaré qu’il était encore trop tôt pour prédire que l’épidémie de Berala serait pire que la situation de Casula en hiver.

« L’épidémie de Berala, qui est distincte de l’épidémie de Northern Beaches, est plus petite que l’épidémie de carrefour à ce stade, et des comparaisons directes ne peuvent pas être faites tant que cette épidémie n’est pas terminée », a-t-elle déclaré.

Le professeur MacIntyre a souligné que le chauffeur de fourgonnette lié à l’épidémie de Berala avait initialement été signalé comme n’ayant infecté personne entre le 16 et le 18 décembre, mais cela s’est avéré incorrect, après confirmation du séquençage génétique.

Les deux flambées avaient un lien avec un travailleur des transports.

En 19 jours, la Nouvelle-Galles du Sud a accueilli 188 cas de Covid acquis localement, lorsque Avalon et Berala ont été pris en compte. Entre juillet et novembre, l’État comptait 552 cas, à commencer par le Crossroads Hotel à Casula

Le Crossroads Hotel, sur l’autoroute Hume à Casula, était relié à un travailleur de l’industrie du fret de Melbourne qui n’était pas chauffeur de camion peu de temps avant que les cinq millions d’habitants de Melbourne ne soient contraints à un verrouillage strict de la quatrième étape qui durera de début août à fin octobre .

Le Berala BWS était une zone de danger Covid jusqu’à neuf heures par jour entre le 22 décembre et le réveillon du Nouvel An, le magasin d’alcools étant fermé uniquement le jour de Noël.

La plupart des clients qui ont visité le magasin de bouteilles pendant la période de Noël sont désormais considérés comme des contacts étroits et doivent s’isoler pendant 14 jours, même s’ils ne sont allés au point de vente que pendant une courte période.