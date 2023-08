Pourquoi l’épicier allemand se développe aux États-Unis

Le discounter sans fioritures Aldi est le dernier épicier à secouer l’industrie avec de grands mouvements.

Le détaillant allemand a annoncé cette semaine qu’il prévoyait d’acquérir environ 400 emplacements Winn-Dixie et Harveys Supermarket dans le sud des États-Unis. Dans le cadre de l’accord, il reprendrait les opérations des magasins, qui se trouvent en Floride, en Alabama, en Géorgie, en Louisiane et Mississippi, et mettre au moins certains d’entre eux sous le nom d’Aldi.

L’accord devrait être conclu au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Aldi se développe déjà agressivement à travers le pays. Il compte plus de 2 300 magasins dans 38 États. Indépendamment de l’acquisition, il est sur la bonne voie pour ouvrir 120 nouveaux magasins d’ici la fin de l’année.

L’accord proposé intervient alors que Kroger L’acquisition d’Albertsons pour 24,6 milliards de dollars est en attente. Des entreprises dont Amazone et Cible tentent également de gagner plus de parts de marché dans les épiceries alors que les consommateurs fatigués de l’inflation continuent d’acheter de la nourriture et des produits de première nécessité, mais deviennent plus frugaux lorsqu’il s’agit d’autres marchandises comme les vêtements et l’électronique.

Comme Trader Joe’s et son rival Lidl basé en Allemagne, Aldi s’appuie fortement sur ses propres marques. Environ 90% des produits qu’elle propose sont sous la marque de distributeur d’Aldi, ce qui lui permet une plus grande échelle et des coûts réduits dans des domaines tels que le marketing et la chaîne d’approvisionnement. Aldi fait également preuve de créativité pour maintenir les coûts bas, notamment en réduire la taille d’un couvercle de sauce pour pâtes et d’autres emballages et utiliser des étiquettes de rayon électroniques qui permettent d’économiser de la main-d’œuvre et des matériaux.

À mesure que l’inflation se refroidit, cela pourrait présenter un nouveau défi pour Aldi – si les acheteurs revenaient à leurs anciennes habitudes, comme faire des achats dans les épiceries de quartier qui peuvent avoir des prix plus élevés, ou optaient pour une céréale de marque préférée ou plus variée. Il a également dû faire la course pour suivre les options en ligne des concurrents, ce qui a incité Aldi à étendre le ramassage en bordure de rue à plus de magasins.

Le détaillant privé n’a pas partagé les détails financiers de l’acquisition. Mais l’accord a de grandes implications pour les concurrents cotés en bourse, y compris Walmart et Kroger, ainsi que des épiciers régionaux.

CNBC s’est entretenu avec Jason Hart, PDG d’Aldi US, des raisons pour lesquelles l’entreprise conclut l’accord et comment elle voit Aldi s’intégrer dans un paysage d’épicerie en évolution rapide. Ses commentaires ont été modifiés par souci de concision et de clarté.

Pourquoi Aldi souhaitait-il acquérir Winn-Dixie et Harveys Supermarket ? Pourquoi acquérir plutôt que construire vos propres centaines de magasins dans des endroits similaires ?

Cette acquisition nous permet d’accélérer la mise sur le marché avec des emplacements de vente au détail de qualité, des gens formidables et une activité centrale solide dans une région du pays, le Sud-Est, où nous avons déjà eu et connu une croissance et un succès importants, mais nous voyons aussi beaucoup plus d’opportunités et il y a beaucoup plus de demande des consommateurs à satisfaire.

Ce faisant [expanding] par nous-mêmes organiquement, c’était notre plan, et c’était notre trajectoire depuis un certain nombre d’années, et dans le Sud-Est également. …. Cette acquisition nous donne vraiment l’opportunité d’accélérer tous ces plans.