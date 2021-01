PHILADELPHIE – L’entraîneur des Eagles, Doug Pederson, a déclaré qu’il essayait de gagner le match même s’il avait placé le quart-arrière Jalen Hurts pour le troisième joueur Nate Sudfeld au quatrième quart avec les Eagles derrière de trois points.

Pederson a déclaré qu’il avait pris la décision avant le match que Sudfeld jouerait à un moment donné en seconde période.

Il a dit que cela n’avait rien à voir avec une tentative intentionnelle de perdre le match. Les Eagles ont perdu 20-14 contre Washington dimanche soir, terminant leur saison 4-11-1.

En perdant, les Eagles se classeront au 6e rang du repêchage de la NFL. S’ils avaient gagné, ils choisiraient le n ° 9.

« Oui, j’entraînais pour gagner », a déclaré Pederson, ajoutant que personne de la direction ne lui avait ordonné de tirer Hurts. « C’était ma décision uniquement. Nate est évidemment ici depuis quatre ans, et j’ai senti qu’il méritait une opportunité de prendre des photos. »

Pourtant, cela semblait plutôt étrange.

Si Hurts a été surpris d’être retiré dans un match à trois points, il n’a pas laissé entendre.

« Je savais que Nate a travaillé très dur toute l’année », a déclaré Hurts. «Je pense que c’est un grand joueur et l’entraîneur voulait lui donner une opportunité à un moment donné du match… Moi étant un compétiteur, je parle de gagner tout le temps, et c’est ce que je suis. C’est tout ce que je peux faire. «

Hurts était 7 sur 20 pour 72 verges et une interception. Il a également couru 8 fois pour 34 verges et deux touchés, tous deux à 6 verges.

Le dernier jeu de Hurts était sur un 4e et un but de la ligne de 4 verges de Washington à la fin du troisième quart, les Eagles traînant 17-14. Pederson a décidé de laisser passer un panier de 22 verges qui aurait égalisé le match pour aller chercher le touché.

«Mon état d’esprit là-bas est que lorsque vous êtes si proche, continuez à rester agressif et essayez de marquer», a déclaré Pederson.

Hurts, sous la pression de la ligne défensive de Washington, a réussi un lancer sur un Quez Watkins largement ouvert qui était juste au-delà de la portée de Watkins alors qu’il plongeait pour cela.

« Juste un lancer que Jalen aimerait probablement avoir en retour », a déclaré Pederson, ajoutant que ce n’était pas la raison pour laquelle il a tiré Hurts.

« Je n’ai pas pu obtenir le coup de pouce comme je le voulais », a déclaré Hurts. « Une situation comme celle-là, vous marquez un touché, c’est un lancer que je fais souvent. »

La prochaine fois que les Eagles ont reçu le ballon, Sudfeld était dans le match.

Sudfeld était seulement sur l’alignement du jour du match lors de l’ouverture de la saison et dimanche. Il n’avait lancé que 25 passes en carrière dimanche, et il ne rentre pas dans les plans à long terme des Eagles en tant que quart-arrière partant.

Sudfeld est allé 5 sur 12 pour 32 verges. Il a lancé une interception, a perdu un échappé sur un mauvais claquement et a été limogé deux fois.

Pourtant, il était là, essayant de ramener les Eagles d’un déficit de trois points au quatrième quart.

Il ne s’est pas rapproché et les Eagles non plus.

Il ne s'est pas rapproché et les Eagles non plus.

