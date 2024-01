Pourquoi l’entraînement donne aux Lions de Détroit un gros avantage sur les 49ers de San Francisco

Les Lions de Détroit se rendent à San Francisco pour tenter leur chance au super Bowl contre la 49ers. En tant qu’outsiders plus grands que les touchdowns, les Lions vont devoir profiter de tout l’effet de levier dont ils disposent sur la tête de série de la NFC. Les 49ers ont une liste complète et ont été considérés comme les favoris pour participer au Super Bowl pendant presque toute la saison.







Sur le Papier, les Lions n’ont que de petits avantages ici et là. Leur attaque précipitée a une chance de réussir contre un front des 49ers qui est bien meilleur pour précipiter le passeur que pour défendre la course. Aidan Hutchinson est également un énorme décalage contre le plaqueur droit des 49ers Colton McKivitz.

Mais le plus grand avantage de Détroit réside peut-être au niveau de l’entraînement.

En surface, Dan Campbell contre Kyle Shanahan ressemble à un affrontement David contre Goliath. Shanahan est considéré comme l’un des esprits offensifs les plus intelligents du football, capable de créer des schémas et des décalages qui feront tourner la tête des coordinateurs défensifs. Pendant ce temps, ceux qui ne connaissent pas Campbell le considèrent comme une figure archaïque de la vieille école qui dirige avec émotion plutôt que intelligence.

Cependant, en ce qui concerne la gestion des matchs, c’est Shanahan qui est coincé dans l’âge de pierre tandis que Campbell est le génie moderne.

Site d’analyse Sumer Sports a développé une statistique intitulée Probabilité de victoire ajoutée par rapport aux attentes., qui mesure la valeur des décisions prises en jeu par les entraîneurs. Il prend en compte des éléments tels que l’utilisation du temps mort, les décisions de conversion en quatrième essai et en deux points, ainsi que l’évitement des retards dans les jeux.

Parmi les quatre entraîneurs restant en séries éliminatoires, Campbell fait le tour du peloton avec le pourcentage de victoires qu’il a ajouté aux Lions cette année. Shanahan, en revanche, est le pire du groupe – et il n’est pas particulièrement proche.

Image gracieuseté de Sumer Sports

Campbell a ajouté un pourcentage de victoire de 93,1 % par rapport aux attentes, tandis que Shanahan est le seul entraîneur restant à avoir enregistré une valeur négative.

Sans surprise, le plus grand atout de Campbell dans les décisions du jour du match est son agressivité au quatrième essai. Seulement le Panthères de la Caroline a tenté plus de conversions de quatrième down (48) que les Lions (40) en 2023, et le taux de conversion de 52,5 % de Détroit est juste au-dessus de la moyenne. Les 49ers, en revanche, n’ont tenté que 13 quatrièmes essais, soit le moins de la NFL.

Les séries éliminatoires ont été un parfait exemple de la raison pour laquelle l’agressivité de Campbell a aidé Detroit à atteindre ce moment. Contre les Rams et Boucaniersles Lions ont tenté le quatrième but et se sont convertis, transformant une opportunité de trois points en sept points.

En séries éliminatoires, ces décisions apparemment petites pourraient s’avérer faire la différence entre avancer et faire des réservations de golf. Ne négligez donc pas l’avantage significatif de Détroit dans ce domaine.

