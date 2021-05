Pourquoi l’enquête Covid ne causera probablement pas beaucoup de tort à Boris Johnson

O

A première vue, la promesse du Premier ministre de mettre les actions de son gouvernement et des administrations décentralisées «sous le microscope» de sa réponse à Covid est audacieuse. Boris Johnson a solennellement informé la Chambre des communes qu’il y aura effectivement «une enquête publique indépendante sur une base statutaire, avec tous les pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes de 2005, y compris la capacité d’obliger la production de tous les documents pertinents et de recueillir des témoignages oraux en public, sous serment ».

Aussi encourageant que cela puisse paraître, il existe de nombreuses possibilités d’obscurcissement bureaucratique et de manœuvres politiques avant le début de l’enquête, et encore moins la conclusion. Le soupçon doit être que, comme pour beaucoup d’exercices de ce genre dans le passé, ce sera un travail classique de l’établissement, ou, familièrement mis, un badigeon.

Premièrement, il y a la question cruciale du moment. De telles enquêtes prennent naturellement du temps, et avec un travail aussi important que celui-ci, cela prendrait de deux à trois ans. Cela conviendrait au gouvernement s’il publiait ses conclusions bien après les prochaines élections. D’où la date de départ du «printemps» 2022, avec quelques préparatifs avant cette date (en réponse à une requête d’une alerte Keir Starmer). Ainsi, le rapport ne verrait pas le jour avant, disons, le printemps ou l’été 2024 ou 2025, bien après une élection désormais supposée se tenir à l’été 2023 (après l’abolition de la loi sur le Parlement à durée déterminée) . Les audiences publiques peuvent sans aucun doute être embarrassantes, et les ministres et conseillers tels que Dominic Cummings devront subir un contre-interrogatoire par des avocats, mais ce ne sera pas le «verdict» final.