Pourquoi l’engagement de Biden de 4 milliards de dollars pour aider à vacciner le monde ne suffit pas

Des travailleurs déchargent une partie d’un envoi de 200000 doses du vaccin contre le coronavirus Sinopharm de Chine depuis un avion d’Air Zimbabwe le 15 février 2021, à l’aéroport international Robert Mugabe, à Harare, au Zimbabwe. | Jekesai Njikizana / AFP via Getty Images

Les efforts mondiaux de vaccination contre le Covid-19 nécessitent plus que de l’argent.

L’administration Biden s’est officiellement engagée à Covax, l’effort mondial visant à financer et à fournir les vaccins Covid-19 dans le monde entier, y compris dans les pays à faible revenu.

L’administration engagera 4 milliards de dollars à Covax, débloquant immédiatement les 2 premiers milliards de dollars à Gavi, l’Alliance du vaccin, qui est l’un des partenaires dans cet effort avec l’Organisation mondiale de la santé et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI). Un autre 2 milliards de dollars suivra au cours des deux prochaines années, un effort pour inciter d’autres pays à contribuer plus d’argent.

L’annonce est intervenue lors de la participation du président Joe Biden à la réunion du Groupe des Sept (G7) des plus grandes économies du monde, où la pandémie est en tête de l’ordre du jour et où d’autres, y compris le Royaume-Uni, ont pris des engagements similaires pour aider à la vaccination mondiale. efforts.

L’administration Biden avait annoncé le mois dernier qu’il rejoindrait Covax, un autre exemple du réengagement plus large de la Maison Blanche en faveur de la coopération internationale. Le président Donald Trump avait refusé de rejoindre, l’un des rares résistants notables à une initiative qui compte désormais plus de 190 pays participants.

Le Congrès, cependant, avait mis de côté 4 milliards de dollars pour Gavi dans son projet de loi de dépenses de décembre, qui est l’argent que Biden utilise pour cette annonce.

L’annonce américaine est également intervenue dans la foulée du premier ministre britannique Boris Johnson qui s’était engagé à faire don des vaccins excédentaires du Royaume-Uni. Le président de la Commission européenne (l’exécutif de l’Union européenne) également a dit vendredi que l’UE double sa contribution Covax à 1 milliard de dollars.

Tous ces engagements sont une bonne nouvelle et compenseront de réels déficits de financement dans l’achat de doses de vaccins. Dans le même temps, cependant, beaucoup de ces pays plus riches se précipitent également pour vacciner leurs propres populations, en assurant à tout prix des doses à leurs citoyens et en achetant beaucoup plus de doses que ce dont ils ont besoin, tandis que le reste du monde, en particulier les pays à faible revenu , est très en retard.

Environ un quart de la population mondiale, principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, pourrait ne pas avoir accès aux vaccins avant 2022 – une situation précaire qui pourrait donner à de nouvelles variantes une chance d’émerger et qui pourrait prolonger la pandémie pour tout le monde.

C’est un bon premier pas, mais le «nationalisme vaccinal» est toujours à l’ordre du jour

Le mécanisme d’accès mondial aux vaccins COVID-19, ou Covax, a été conçu comme un instrument de financement pour garantir à tous les pays – riches et moins riches – un accès équitable à un vaccin. Les pays à revenu élevé contribuent au fonds, mettant en commun leurs ressources pour investir dans plusieurs vaccins candidats différents et financer des doses de vaccin gratuites dans 92 pays à faible revenu.

L’avantage pour les pays à revenu élevé et intermédiaire est qu’ils augmentent leurs chances d’obtenir un vaccin efficace; ces investissements collectifs permettraient également de réduire idéalement le coût des doses. Et, bien sûr, les groupes prioritaires tels que les travailleurs de la santé et les personnes âgées auraient un accès précoce au vaccin dans les pays à faible revenu, allégeant ainsi le pire bilan de la pandémie.

L’idée est née des leçons tirées de la pandémie de grippe porcine de 2009, lorsque les pays riches ont acheté tous les vaccins et vacciné leurs populations, puis ont fait des dons à d’autres pays, moment auquel le pire de la pandémie était passé.

Une version de ceci se produit maintenant, juste à une échelle plus dramatique. En janvier, plus de 80 millions de doses de vaccin Covid-19 avaient été distribuées dans le monde, tandis que 55 doses seulement étaient allées à des personnes vivant dans des pays à faible revenu. Le rythme s’est accéléré depuis, mais les vaccinations n’ont commencé que dans 87 pays, la plupart d’entre elles se déroulant dans des pays à revenu élevé et intermédiaire.

Même si de nombreux pays riches ont rejoint Covax et ont promis des fonds, la plupart ont encore conclu des accords de pré-achat individuels avec des sociétés pharmaceutiques pour parier sur des vaccins prometteurs et obtenir leurs propres doses.

Les pays riches – avec 14 pour cent de la population mondiale – ont acheté plus de 53 pour cent des vaccins les plus susceptibles de réussir. Une analyse de ONE Campaign, un groupe international de lutte contre la pauvreté, a déclaré que les États-Unis ont environ 453 millions de doses de vaccin Covid-19 en excès, ou ce qui resterait après que chaque personne éligible aux États-Unis ait au moins deux vaccins.

Mais cela ne signifie pas que les États-Unis ou tout autre pays ont des millions de doses qui traînent; à l’heure actuelle, la demande dépasse toujours l’offre. Les pays plus riches, en raison de ces accords d’achat, sont très souvent en première ligne, et leur capacité à faire des achats énormes peut également faire grimper le coût des doses.

Tout cela signifie que les pays à faible revenu ont du mal à même commencer des campagnes de vaccination, si elles ont commencé. Covax s’est fixé comme objectif de livrer 2 milliards de vaccins aux pays pauvres d’ici la fin de 2021, les livraisons ayant lieu au premier trimestre de cette année, dont la plupart commenceront en mars.

Une estimation de l’Economist Intelligence Unit suggère que certains pays à faible revenu ne seront pas vraiment en mesure de parvenir à une couverture vaccinale généralisée avant 2023 environ. Aux États-Unis, en comparaison, c’est peut-être cet été.

Des fonds supplémentaires pour Covax sont importants, car ils permettront à Covax de conclure davantage d’accords avec les fabricants de vaccins et de fournir plus de doses. Mais comme Julia Belluz de Vox l’a rapporté le mois dernier, les accords bilatéraux de vaccins ont déjà sapé Covax.

Les pays riches «veulent jouer sur les deux tableaux», a déclaré à Belluz, professeur de droit de la santé mondiale à Georgetown, Lawrence Gostin. «Ils rejoignent Covax pour pouvoir se proclamer de bons citoyens du monde et en même temps priver Covax de sa force vitale, à savoir les doses de vaccin.

Les Nations Unies ont appelé les pays plus riches à faire un don de vaccins, mais à part la Norvège, peu ont dit s’ils le feraient tout en essayant de vacciner les populations chez eux. Le Royaume-Uni a déclaré qu’il ferait don de l’offre excédentaire, mais n’a pas donné de calendrier. Selon CNN, l’administration Biden cherche à donner des doses une fois «l’approvisionnement suffisant aux États-Unis».

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dans une récente interview accordée au Financial Times que l’UE et les États-Unis devraient mettre de côté 5% de leurs stocks actuels de vaccins Covid-19 et les acheminer très rapidement vers les pays les plus pauvres, afin que les gens sur le terrain le voient. événement. »

Mais ni l’UE – qui a récemment pris des mesures dramatiques pour essayer d’obtenir plus de doses de vaccin pour sa propre campagne en difficulté – ni les États-Unis ne semblent prêts à faire ces démarches, malgré des rivaux comme la Chine et la Russie faisant une démonstration de «diplomatie vaccinale» en propres doses aux pays d’Afrique et d’Amérique latine.

Au-delà de la distribution de doses, les pays riches pourraient également faire davantage pour renforcer les capacités de fabrication et de production dans les pays à faible revenu et faire pression sur les sociétés pharmaceutiques pour qu’elles renoncent potentiellement aux droits de propriété intellectuelle afin de mieux partager les connaissances et la technologie.

Les États-Unis et leurs alliés mettent le leadership et l’argent derrière ces efforts est une nécessité de santé publique. Le monde ne peut pas se remettre de la pandémie ou de la crise économique qu’elle a créée, à moins que le reste du monde ne se joigne aux pays plus riches pour se rapprocher de l’immunité collective.

Le fait que les États-Unis et leurs partenaires s’engagent davantage envers Covax et d’autres efforts mondiaux de vaccination est un pas réel et important vers ces efforts. Mais ce n’est que le premier.