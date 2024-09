Pourquoi Lenexa organise-t-il un festival d’épinards ? Vous pouvez remercier Popeye et un coup de chance

Un festival entier dédié à un seul légume vert à feuilles ?

Uniquement à Lenexa.

La ville du comté de Johnson met les bouchées doubles pour son événement annuel Fête des épinards Chaque année, le festival se déroule au parc des sentiers de Sar-Ko-Par. Les plats à base d’épinards, le concours de sauts de pierres, le concours de bébés rampants, la musique en direct, l’artisanat et bien plus encore ont attiré des milliers de visiteurs au cours des 40 ans d’histoire de l’événement.

Et — les organisateurs espèrent — ce samedi ne sera pas différent.

Mais de nombreux habitants de Lenexa ignorent que les racines de la célébration remontent à 90 ans, au grand boom des épinards du comté de Johnson dans les années 1930.

Pendant quelques années, Lenexa était connue comme la capitale mondiale de l’épinard. Il est difficile de l’imaginer aujourd’hui, la plupart de ses terres étant consacrées au développement urbain.

Mais en 1934, la ville et ses environs étaient en grande partie des terres agricoles. La demande en épinards augmentait avec la popularité du dessin animé « Popeye ».

La même année, W.A. Loree, de la société Ernst Applebaum, un important acheteur d’épinards de Chicago, se rendit à Saint-Louis pour acheter le plus de récoltes possible. Mais Loree n’était pas satisfait de ce qu’il trouva à Saint-Louis, alors il décida de se diriger vers l’ouest, dans la région de Kansas City.

Loree a été impressionnée par la qualité et la quantité d’épinards à Lenexa.

Un article du Kansas City Star de 1934 indiquait que 150 agriculteurs de tout le comté se sont précipités à Lenexa pour vendre leurs épinards lorsqu’ils ont appris que Loree les achetait à 12,50 $ le boisseau.

« Si les jardiniers du comté de Johnson avaient frotté la lampe magique d’Aladin, fait un vœu et que ce vœu s’était réalisé, le résultat ne serait probablement pas différent du changement magique qui a transformé les conditions du marché ici du jour au lendemain », peut-on lire dans l’article.

Grâce au dépôt ferroviaire de Lenexa, la ville exportait plusieurs tonnes d’épinards par an.

« Ce que (Loree) a fini par faire pendant plusieurs années, c’était d’acheter tous les épinards qu’il pouvait là-bas », a déclaré Bruce Daniel, directeur de la Lenexa Historical Society.

Le Star a publié la même année un dessin animé montrant Popeye transportant un camion chargé d’épinards du dépôt de Lenexa vers Kansas City et New York.

« Il rend les épinards populaires et l’Orient bat son plein jusqu’à notre porte », peut-on lire dans la légende ci-dessous.

Un dessin animé de 1934 publié dans le Kansas City Star montre Popeye livrant des épinards Lenexa.

Alors que plusieurs producteurs d’épinards — dont beaucoup étaient des immigrants belges — cultivaient des épinards à Lenexa, la ville exportait la récolte depuis d’autres villes environnantes, comme Shawnee.

L’une des plus grandes fermes d’épinards de la région appartenait à la famille Vankeirsbilck. Sur leur propriété située au sud-ouest de la 75e rue et de Quivira Road, la famille cultivait des dizaines de milliers de kilos d’épinards.

Bill Nicks, premier directeur des parcs et loisirs de Lenexa et l’un des fondateurs du festival des épinards de Lenexa, a déclaré que les Vankeirsbilcks étaient connus comme les « rois des épinards ».

Mais la popularité des épinards de Lenexa fut de courte durée. Un article du Kansas City Star de 1984 écrit avant le premier festival des épinards note que les sécheresses ont anéanti la plupart des cultures d’épinards quelques années après la visite de Loree.

Nicks a voulu créer ce festival en partie pour que les habitants de Lenexa puissent se souvenir de leur histoire et l’honorer. De plus, la plupart des villes organisent une sorte de festival d’automne. Mais le nom « Festival des épinards » est beaucoup plus mémorable.

« Vous savez, quand vous portez un t-shirt du festival des épinards à Orlando en Floride, et que vous êtes dans un ascenseur avec quelqu’un, et qu’il vous demande : « Parlez-moi du festival des épinards. Où diable se trouve Lenexa, au Kansas, et pourquoi les épinards ? » », a déclaré Nicks. « Si vous voulez donner un nom à un festival, donnez-lui un nom qui suscitera la question « Pourquoi ? » »

Aujourd’hui encore, selon Nicks, trop peu d’habitants connaissent le lien entre Lenexa, Popeye et l’engouement pour les épinards dans la ville. Mais il pense qu’ils devraient le savoir.

« Nous sommes tous le produit de notre passé, et cela nous aide à expliquer… comment nous en sommes arrivés là », a-t-il déclaré.

Le festival des épinards se déroulera de 9 h à 16 h le samedi au parc des sentiers de Sar-Ko-Par. L’entrée est gratuite et les activités comprennent le concours de trempettes aux épinards et le concours de recettes aux épinards. Un programme complet est disponible en ligne à l’adresse suivante : lenexa.com/evenements-activites.