Pourquoi l’énergie solaire est réellement payante, même dans les régions où l’électricité est bon marché

Pour que les panneaux solaires aient un sens financier, ils doivent économiser plus d’argent qu’il n’en coûte. Le coût local de l’électricité et des installations solaires, la quantité de soleil disponible, motivations financières et consommation d’énergie personnelle ont tous leur place dans le bilan. Alors que les gens adoptent la technologie de l’énergie solaire pour plus de raisons que d’économiser de l’argent, c’est un gros problème.

Les propriétaires de l’ouest de la montagne ont plusieurs atouts pour que l’énergie solaire en vaille la peine. Beaucoup de soleil et des coûts d’installation solaires moins chers que la moyenne font de l’énergie solaire une option attrayante. Une électricité moins chère que la moyenne pourrait en retenir certains. Savoir si le solaire sera rentable nécessite un peu de données brutes.

Le coût de l’électricité

Nous définissons Mountain West comme l’Arizona, le Colorado, l’Idaho, le Montana, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l’Utah et le Wyoming, sur la base de la façon dont l’US Energy Information Administration répertorie les prix de l’électricité. Selon l’EIA, l’Idaho a le deuxième prix moyen de l’électricité le plus bas (9,95 cents par kilowattheure) du pays, juste derrière son voisin de la côte ouest, Washington. Presque tous les autres États de Mountain West se situent dans la moitié inférieure des prix moyens : Arizona (12,27 cents par kWh), Colorado (12,36 cents par kWh), Montana (11,24 cents par kWh), Nevada (11,34 cents par kWh), Nouveau-Mexique (12,94 cents par kWh), Utah (10,44 cents par kWh) et Wyoming (11,11 cents par kWh).

La facture mensuelle moyenne pour ces États, qui tient compte de l’utilisation et du coût de l’électricité, varie de 80,24 $ en Utah à 136,70 $ en Arizona. Les autres États — Colorado, 87,88 $; Idaho, 95,04 $ ; Montana, 96,49 $ ; Nevada, 110,36 $ ; Nouveau-Mexique, 86,66 $ ; et Wyoming, 96,59 $ – se situent entre les deux. En général, les factures mensuelles sont moins élevées ici que dans d’autres endroits aux États-Unis.

Le prix des panneaux solaires

Les prix des panneaux solaires sont le plus souvent mesurés en dollars par watt, une unité de mesure standard qui peut être utilisée pour comparer les prix solaires à deux endroits différents.

Les prix de l’énergie solaire varient géographiquement, en partie parce que les coûts de la main-d’œuvre et des permis aussi. Alors que les prix des panneaux solaires et du matériel nécessaire ont chuté ces dernières années, les coûts associés à la main-d’œuvre et aux ventes n’ont pas chuté aussi rapidement.

Le coût moyen national d’une installation de panneaux solaires est de 3,28 $ par watt, selon les analystes énergétiques de Wood Mackenzie. EnergySage, une place de marché solaire en ligne, fournit des coûts moyens par État. Étant donné que les deux organisations obtiennent leurs données de tarification de différentes sources, leurs moyennes ne peuvent pas être comparées individuellement.

La moyenne en Arizona est de 2,33 $ par watt (l’une des plus basses du pays), tandis qu’à côté, au Nouveau-Mexique, la moyenne est de 3,21 $ par watt. Le Colorado (3,13 $), l’Idaho (2,55 $), le Montana (3,03 $), le Nevada (2,44 $) et l’Utah (2,63 $) complètent la région. L’Arizona, l’Idaho, le Nevada et l’Utah sont quatre des six États les moins chers pour l’énergie solaire, selon EnergySage. Pendant ce temps, les trois autres sont dans le tiers le plus cher.

Une autre différence locale qui affecte les prix des panneaux solaires est les incitations disponibles. Chaque installation solaire aux États-Unis est éligible à le crédit d’impôt fédéral de 30% du coût du système. Mais les États, les villes et les services publics ont souvent des incitations supplémentaires en plus de cela.

Alors que certains États n’ont presque rien en termes d’incitations, dans d’autres, vous pourriez économiser une part importante du changement. De nombreux États ont des exonérations de taxe foncière (Arizona, Montana et Nouveau-Mexique) et de taxe de vente (Arizona, Colorado et Nouveau-Mexique). D’autres offrent des rabais ou des crédits d’impôt personnels. L’installation de panneaux solaires peut vous rapporter jusqu’à 1 000 $ de retour sur vos impôts en Arizona et Montana. Dans l’Idaho, vous pouvez déduire jusqu’à 20 000 $ de coût solaire provenant de vos impôts personnels. Les remises pour les systèmes solaires des États et des services publics vont de 5 cents pour chaque watt de capacité solaire installé dans le Colorado.

Vous pouvez explorer toutes les incitations dans votre état en recherchant la base de données des incitations de l’État pour les énergies renouvelables et l’efficacité.

Le potentiel solaire de la Montagne Ouest

Le potentiel solaire est un terme qui peut signifier plusieurs choses différentes, mais peu importe comment vous le coupez, certaines parties de la région en ont beaucoup.

L’Arizona, le Colorado, le Nevada, le Nouveau-Mexique et l’Utah se classent dans le top 11 des installations solaires par habitant. Montana avait le classement le plus bas du groupe au 30e.

JennaWagner/Getty Images



Une façon de mesurer le potentiel solaire consiste à mesurer la quantité d’électricité qu’un mètre carré de panneaux solaires montés horizontalement générerait en moyenne par jour. Ces États ont la note la plus élevée de toutes les régions des États-Unis. Selon le National Renewable Energy Lab, la majeure partie de cette région produirait plus de 5 kilowattheures par jour (PDF), et une grande partie produirait plus de sept kWh.

Une autre façon d’évaluer le potentiel solaire d’un État consiste à identifier la part d’une facture d’électricité moyenne que l’installation solaire moyenne sur le toit pourrait remplacer. Le même rapport NREL indique que le panneau solaire moyen sur le toit pourrait remplacer 60% à 70% de la facture moyenne des services publics dans le Montana, 70% à 80% dans l’Idaho et l’Utah, 80% à 90% dans l’Arizona et le Wyoming, 90% à 100 % au Nevada et à plus de 100 % au Colorado et au Nouveau-Mexique. Dans l’ensemble, ces États ont une compensation de facture de services publics supérieure à la moyenne.

Les chiffres de cet article sont des moyennes à l’échelle de l’État et peuvent ne pas correspondre à ce qu’un propriétaire individuel trouverait. Leur facture d’électricité peut être supérieure à la moyenne et le coût local de l’installation solaire inférieur. Le contraire pourrait être vrai. Comme pour tout achat important, l’achat de panneaux solaires nécessite une recherche individuelle. Cela devrait inclure l’obtention de plusieurs devis auprès d’installateurs locaux et la confirmation des incitations à votre disposition.

De cette vue à vol d’oiseau, il est évident que la montagne ouest a un potentiel solaire élevé. Les coûts moyens de l’électricité sont inférieurs à la normale, mais les coûts solaires le sont aussi. Dans le même temps, les panneaux solaires peuvent produire plus d’électricité ici que partout ailleurs aux États-Unis. L’énergie solaire mérite au moins un examen attentif dans ces États.