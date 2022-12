Pourquoi l’emoji qui pleure et rit est peut-être obsolète

L’emoji qui pleure et rit est largement reconnu comme l’un des plus utilisés sur Internet.

Alors, quel est l’emoji qui pleure et qui rit ? Qu’est-ce que cela signifie et est-ce obsolète?

L’emoji qui pleure et rit est l’une des émoticônes les plus populaires sur les réseaux sociaux

Qu’est-ce que l’emoji qui pleure et qui rit ?

L’emoji qui pleure et rit, ou pour lui donner son nom officiel, le visage avec des larmes de joie, est l’un des emojis les plus populaires au monde.

Le visage, qui montre l’emoji riant les yeux fermés et les larmes coulant sur ses joues, a été élu le plus populaire de tous les temps par les utilisateurs de Twitter en 2017.

En 2015, il est devenu le premier pictogramme à être nommé mot de l’année par l’Oxford Dictionary.

Que signifie l’emoji qui pleure et qui rit et quand puis-je l’utiliser ?

L’emoji qui pleure et qui rit signifie qu’une personne a trouvé quelque chose de si drôle que des larmes coulent sur son visage.

Il est souvent utilisé dans un message pour signaler qu’une personne a trouvé quelque chose de drôle, qu’il s’agisse d’une situation, d’une blague ou d’un commentaire.

Il peut également être utilisé pour alléger le ton d’un message, car les gens l’identifient comme un emoji optimiste.

L’emoji qui pleure et qui rit est-il obsolète ?

La question de savoir si cet emoji particulier est obsolète découle de publications sur les réseaux sociaux qui suggèrent qu’il s’agit d’une génération plus âgée.

Les bébés de la génération Z, qui sont des personnes nées entre 1997 et 2012, ont suggéré que l’utilisation d’emoji est plus courante chez les milléniaux, qui sont des personnes nées entre 1981 et 1996.

Les accusations de cela peuvent provenir de l’argument selon lequel il a été surutilisé.

Quels emojis puis-je utiliser à la place ?

Les utilisateurs des médias sociaux ont suggéré que les alternatives acceptables aux emoji qui pleurent et qui rient incluent les emoji qui pleurent fort, ce qui est apparemment plus dramatique.

Le substitut le plus évident est l’emoji qui roule sur le sol en riant. Cet emoji signifie rire de manière si incontrôlable que l’utilisateur est incapable de se tenir debout.

Quelque chose qui a été utilisé à la place est l’emoji du crâne. Le crâne représente apparemment la mort de rire, ou une personne disant “je suis mort”, ce qui signifie qu’ils ont trouvé la blague ou la situation hilarante.

D’autres incluent le langage textuel, comme “LOL” et “LMAO”.