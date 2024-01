Pourquoi l’embauche de Tim Lester dans l’Iowa peut fournir un coup de pouce offensif indispensable aux Hawkeyes pour devenir un concurrent du CFP

La plus longue recherche de coordonnateurs offensifs de l’histoire du monde – ou du moins de ma mémoire – est enfin terminée. L’Iowa a officialisé mercredi que l’analyste des Green Bay Packers et ancien entraîneur-chef de Western Michigan Tim Lester sera le nouveau coordinateur offensif des Hawkeyes. Que la bataille pour les positions sur le terrain commence.

Ce n’est pas l’embauche la plus excitante de ce cycle, mais cela ne le sera jamais. Après des décennies de succès dans un certain style de football, Kirk Ferentz n’allait pas changer radicalement tout ce que fait l’Iowa offensivement à l’approche de l’âge de 70 ans. Cependant, juste parce que l’Iowa ne sortira pas avec des sets à quatre receveurs et ne fonctionnera pas. un raid aérien la saison prochaine ne signifie pas que Lester n’est pas une amélioration par rapport à Brian Ferentz. Un rapide coup d’œil aux chiffres nous le dit.

Voici un aperçu de la façon dont l’offensive de Western Michigan s’est comportée au cours des sept saisons de Lester à la tête par rapport à celle de l’Iowa avec le jeune Ferentz comme coordinateur offensif. Vous pouvez constater qu’il existe une différence radicale dans la plupart des domaines.

Points par possession 2.32 1,74 Taux de réussite 43,0% 38,7% Taux de pointe 57,0% 52,2% Verges par jeu 5.9 4.9 EPA par passe 0,17 -0,02 EPA par Rush 0,01 -0,07 Taux de jeu explosif 16,0% 9,8% Yards aériens par tentative 10.1 8.0 Efficacité de passage 138.1 119.2

Maintenant, ces chiffres sont accompagnés d’une mise en garde. Les défenses auxquelles l’ouest du Michigan était confronté dans le MAC n’étaient pas du même calibre que celles de l’Iowa dans le Big Ten. Ce qui m’intéresse plus que les chiffres bruts, c’est ce qu’ils suggèrent.

Nous considérons l’Iowa comme une attaque à forte intensité de course, mais les équipes des Broncos de Lester ont couru le ballon plus souvent que l’Iowa. Ainsi, nous pourrions voir les Hawkeyes courir davantage le ballon maintenant que Ferentz est parti. La principale différence résidera dans l’apparence du jeu de passes.

Comme le montrent les chiffres, l’ouest du Michigan n’a peut-être pas lancé aussi souvent, mais son attaque par la passe était plus verticale que celle de l’Iowa. Il était en moyenne de 10,1 par tentative, contre 8,0 pour l’Iowa. Il a également dépassé le premier marqueur en moyenne (+1,2 verges aériennes aux bâtons par lancer), tandis que l’Iowa lançait devant (-0,8). Comment cela s’explique-t-il par l’approche ou la philosophie ?

Je ne suis pas un expert lorsqu’il s’agit de construire une attaque ou de planifier un jeu de passes, mais heureusement, je connais des gens qui peuvent me l’expliquer comme si j’avais 5 ans. Un assistant universitaire actuel qui a affronté à la fois les infractions de Lester dans l’ouest du Michigan et celles de Ferentz dans l’Iowa m’a dit que la plus grande différence était que “l’Iowa planifie ses jeux pour que leur QB ne gâche pas les choses. Inondez les concepts avec une progression de base des lectures. Les équipes de Lester l’ont fait. un meilleur travail de préparation d’un récepteur ouvert. Les infractions de Lester ont également mis en œuvre de nombreuses options de passe-course et ont manqué presque exclusivement du fusil de chasse. Cela constituerait un changement significatif par rapport à l’offensive actuelle de l’Iowa, où l’Iowa ne jouait au fusil de chasse que 42,7 % du temps sous Ferentz.

Un domaine dans lequel l’approche de Lester s’est révélée payante est celui du développement de récepteurs larges. Le receveur de l’Iowa Nico Ragaini a capté 31 passes pour 255 verges en 2023 en tant que joueur large le plus productif de l’équipe. L’Iowa n’a pas vu de receveur large terminer une saison avec plus de 500 verges depuis Ihmir Smith-Marsette en 2019 (Smith-Marsette l’aurait fait en 2020 s’il y avait eu une saison complète). Smith-Marsette est également le dernier receveur de l’Iowa à être repêché dans l’Iowa (Charlie Jones a été transféré à Purdue avant d’être repêché). Smith-Marsette, prise au cinquième tour du 2021 Repêchage de la NFLest également le seul Iowa WR repêché depuis que Ferentz a pris la relève en tant que coordinateur offensif.

À Western Michigan, Lester a hérité d’une liste comprenant Dwayne Eskridge, qui a capté 105 passes pour 2 139 verges et 14 touchés en quatre saisons sous Lester (et il n’a joué que 10 matchs entre 2019 et 20). Il serait sélectionné au deuxième tour du repêchage de la NFL 2021 par les Seahawks de Seattle. Une fois parti, Lester a remplacé Eskridge par un espoir trois étoiles mal noté de l’Ohio qui était un arrière défensif nommé Skyy Moore. Moore a totalisé plus de 800 verges en première année et a terminé avec 171 réceptions pour 2 482 verges et 16 touchés en 30 matchs avant de devenir un choix de deuxième ronde des Chiefs de Kansas City lors du repêchage 2022 de la NFL.

Entre Eskridge et Moore, Lester a recruté un autre espoir trois étoiles de la banlieue de Chicago, Jayden Reed, qui a capté 56 passes pour 797 verges et huit touchés en première année avant d’être transféré dans l’État du Michigan et de devenir finalement un choix de deuxième ronde de Green Bay. Packers lors du repêchage de la NFL 2023. Ainsi, entre le repêchage de la NFL 2021 et 2023, Lester a développé ou recruté un receveur trois étoiles dans un choix de deuxième ronde.

L’Iowa a produit des bouts serrés comme s’ils étaient cultivés dans des champs de maïs, mais peut-être que Lester peut aider à étendre cela à la production de récepteurs également. Cela rendrait l’offensive de l’Iowa plus dynamique et plus difficile à défendre. Dans l’état actuel des choses, l’Iowa n’a pas de vente à des prospects haut de gamme. Ils doivent trouver des gars cachés et les développer comme ils l’ont fait à tant d’autres postes sous l’aîné Ferentz. Peut-être que Lester pourra le fournir.

Enfin, les attaques de Lester ont fait cela avec différents QB avec différentes forces et faiblesses. Cela indique que Lester peut élaborer un plan de match adapté à son personnel, et non l’inverse.

Donc, même si ce n’est pas une embauche sexy, si je suis un fan de l’Iowa, il y a des raisons d’être optimiste quant à cette décision. Après tout, ce n’est pas comme si Lester devait trouver un moyen pour que cette équipe marque 40 points par match. L’Iowa a remporté 28 matchs au cours des trois dernières saisons, avec une moyenne de 18,9 points par match. Marquer régulièrement 24 points par match pourrait suffire à amener les Hawkeyes au classement. Football universitaire Éliminatoires.