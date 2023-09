Pourquoi l’Égypte devrait-elle soudoyer un sénateur américain ?

Pourquoi diable l’Égypte devrait-elle soudoyer un sénateur américain ?

Accepter des pots-de-vin en échange d’aide à l’Égypte est l’une des allégations portées contre le sénateur Robert Menendez (DN.J.), le puissant président de la commission sénatoriale des relations internationales, qui a été inculpé vendredi avec son épouse.

Les procureurs fédéraux affirment que Menendez a cherché à plusieurs reprises à aider l’Égypte à contourner les restrictions sur l’aide imposées par le Congrès en raison du rapport national sur les droits de l’homme. Ces actions comprenaient l’écriture fantôme d’une lettre à différents sénateurs leur demandant de lever une main sur 300 millions de dollars destinés à l’Égypte. Menendez et son épouse, Nadine, ont nié tout acte répréhensible.

Mais pourquoi l’Egypte, un allié de longue date des États-Unisvous voulez le soutien de Menendez en premier lieu ?

Pour savoir, il est utile de connaître un peu l’histoire.

Pendant des années, l’Égypte a été le deuxième bénéficiaire de l’aide américaine, juste derrière Israël.

C’était en partie une récompense pour la volonté de l’Égypte de reconnaître Israël (presque unique au Moyen-Orient) et de coopérer en matière de sécurité dans la bande de Gaza, une étendue de terre palestinienne souvent volatile au bord de la mer Méditerranée qui borde l’Égypte et Israël.

Au cours des trois décennies de règne de l’autocrate Hosni Moubarak, la relation s’est développée de manière assez stable, malgré les histoires répandues de corruption et de trucage électoral, mais souvent avec l’Égypte intervenant pour offrir une sécurité inestimable dans les conflits dans la région.

Cela a changé lors du Printemps arabe, lorsqu’en 2011, près de trois semaines de manifestations ont contraint Moubarak au pouvoir. Il a finalement été jugé pour les accusations liées au meurtre de manifestants sur la place Tahrir au Caire, ce qui en fait un lieu emblématique de la quête de la démocratie.

Moubarak a été brièvement remplacé par une présidence des Frères musulmans, mais Abdel Fattah Sisi est arrivé au pouvoir après un coup d’État militaire en 2013, et il reste président aujourd’hui.

Depuis lors, l’Égypte n’a fait preuve que de peu de respect pour les droits de l’homme, affirment les militants. « Conduite de voyou [by government agents] était la norme » sous Sissi, en se concentrant sur les journalistes, les opposants politiques et les militants des droits de l’homme, a déclaré Human Rights Watch, basée à New York, dans un communiqué. rapport récent.

Sissi, qui a rencontré le président Biden l’année dernière en marge d’un sommet climatique en Égypte, et qui a rencontré à plusieurs reprises le secrétaire d’État Antony J. Blinken, a largement fait la sourde oreille aux demandes privées des États-Unis en faveur d’une libération des prisonniers et différentes questions liées aux droits de l’homme, disent les responsables.

Au fil du temps, ce rapport sur les droits de l’homme a érodé le soutien du Congrès à un soutien sans entrave à l’Égypte – un changement que les procureurs affirment que Menendez s’efforçait d’arrêter.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe de sénateurs dirigé par Christopher S. Murphy (démocrate du Connecticut) a applaudi une décision distincte de l’administration Biden de retenir 85 millions de dollars d’aide militaire à l’Égypte et a appelé à limiter 235 millions de dollars supplémentaires en aide à la sécurité, affirmant que Sissi n’avait pas fait de progrès en matière de droits de l’homme.

« L’Égypte a libéré plus de 1 600 prisonniers politiques depuis début 2022. C’est une excellente nouvelle », avait alors déclaré Murphy. « Durant la même période, ils ont emprisonné 5 000 personnes supplémentaires. Ainsi, pour chaque prisonnier politique libéré par l’Égypte, trois autres sont emprisonnés. C’est un pas en avant, et encore trois pas. Ce n’est pas la forme de « progrès clairs et constants » dans la libération des prisonniers politiques que le [U.S.] la réglementation l’exige.

Dans un long discours parfois passionné, Murphy a ensuite répondu à ceux du Congrès qui soutiennent que l’Égypte mettrait fin à sa coopération en matière de sécurité – y compris ses efforts de lutte contre le terrorisme dans le désert du Sinaï – si le soutien était réduit, affirmant que cela ne s’était pas encore produit. Murphy a reconnu que les administrations précédentes des deux partis, sous les présidents Obama et Trump, avaient ignoré la nécessité de limiter l’aide à l’Égypte, mais a déclaré que « maintenant, l’administration Biden doit maintenir la ligne ».

Biden a finalement lancé une aide à la sécurité de 235 millions de dollars, Murphy décevant, qui a qualifié de « l’occasion manquée de montrer au monde que notre engagement à faire progresser les droits de l’homme et la démocratie est plus grand qu’un simple discours ». Vendredi soir, Murphy n’avait pas encore publié de communiqué sur l’inculpation de son collègue démocrate.