Pourquoi l’effondrement de la crypto est important

Comment une entreprise de 32 milliards de dollars pourrait-elle s’évaporer du jour au lendemain ? C’est ce que quiconque regarde l’effondrement soudain de FTX, une start-up de crypto-monnaie en vogue qui a fait faillite la semaine dernière, pourrait être perplexe.

Il faudra du temps – et de multiples enquêtes fédérales – pour bien comprendre ce qui s’est passé dans les coulisses de FTX, un échange cryptographique basé aux Bahamas. Mais l’impact se fait déjà sentir. Les législateurs demandent plus de contrôle. Les inconditionnels de la crypto tentent de prendre leurs distances. Les détracteurs de ce secteur de la finance se font entendre. Et pour ceux d’entre vous qui avaient, jusqu’à présent, réussi à ignorer la montée et la montée et la montée de la crypto en tant que phénomène ? Tout d’abord, tant mieux pour toi. Et deuxièmement, vous voudrez peut-être regarder celui-ci se dérouler. J’expliquerai pourquoi sous peu.

Mais d’abord, voici l’explication la plus simple que je puisse gérer de ce qui s’est passé : FTX a permis aux particuliers et aux entreprises d’acheter et de vendre des devises numériques, détenant des milliards de dollars de dépôts de clients. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a également créé un fonds d’investissement qui négocie des crypto-monnaies appelé Alameda Research. Les entreprises étaient censées être séparées, mais cette année, Alameda avait besoin de liquidités et a apparemment puisé dans les dépôts des clients de FTX. Puis, ce mois-ci, les clients de FTX se sont inquiétés de leurs dépôts et se sont précipités pour les retirer, déclenchant une panique bancaire et poussant FTX à la faillite.

Le mélange apparent de fonds entre Alameda et FTX est très suspect et pourrait entraîner des accusations de fraude criminelle et des poursuites. La Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice enquêtent. Je veux expliquer aujourd’hui pourquoi la désintégration de FTX est importante – c’est plus qu’une simple catastrophe financière d’un homme.