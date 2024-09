Pourquoi l’édition d’images par IA n’est pas « juste comme Photoshop »

Mais le débat sur la retouche d’image et la réalité inhérente aux photos n’a rien de nouveau, bien sûr. Il existe depuis aussi longtemps que la photographie, et il fait rage depuis que les outils de retouche photo numérique sont devenus largement disponibles. Vous connaissez cet argument, vous l’avez entendu un million de fois. C’est quand les gens disent : « C’est comme Photoshop », « Photoshop » représentant le concept de retouche d’image en général.

Aujourd’hui, nous explorons cet argument, en essayant de comprendre exactement ce qu’il signifie et pourquoi notre nouveau monde d’outils d’imagerie IA est différent – ​​et oui, dans certains cas, le même. Bord La journaliste Jess Weatherbed s’est récemment penchée sur ce sujet pour nous, et je lui ai demandé de se joindre à moi pour parcourir le débat et les arguments un par un afin de m’aider à le comprendre.

Car, bien sûr, à bien des égards, l’édition d’images par IA n’est en réalité qu’une version plus rapide et plus simple de Photoshop. Adobe dispose désormais d’une technologie d’IA comme son générateur d’images Firefly intégré directement dans Photoshop. Mais rendre des outils puissants accessibles instantanément à tous a des effets secondaires, et nous les constatons dès maintenant.

Imaginons que vous souhaitiez générer une image de Donald Trump pointant une arme sur Kamala Harris. Demandez à Grok, le chatbot IA d’Elon Musk intégré directement dans X. Il le fera sans problème car il dispose de très peu des mêmes filtres qui ont empêché les produits IA concurrents de représenter des politiciens ou de la violence pure et simple. Que diriez-vous d’un deepfake nu d’un camarade de classe ? C’est désormais plus trivial que jamais grâce aux applications dites de « nudification » qui manipulent des photos existantes, et c’est devient rapidement une crise nationale.

Il s’agit peut-être de problèmes anciens : Photoshop permettait de réaliser toutes sortes de manipulations horribles sur des photos de célébrités, et même avant l’avènement des ordinateurs, on pouvait créer de fausses images convaincantes pour tromper les gens. Mais les outils d’IA générative testent si l’ampleur et la sophistication de cette technologie ainsi que la rapidité de son adoption avec peu de surveillance nous ont conduits en territoire inconnu.

Je vais être direct : je pense que les gens disent que « c’est comme Photoshop » pour minimiser les nouveaux problèmes causés par les outils d’IA et pour faire croire qu’ils sont déjà résolus ou qu’ils ne méritent pas d’être pris en compte. Mais je tiens à vous rappeler que nous n’avons pratiquement pas résolu ces problèmes lorsqu’il s’agissait uniquement de Photoshop – et toute solution proposée qui obligerait tout le monde à comprendre fondamentalement que chaque image qu’il voit est modifiée n’est pas vraiment une solution du tout.

Source link