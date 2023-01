Pourquoi l’économie chinoise fait face à une route périlleuse vers la reprise

De nombreux fabricants européens en Chine ont été contraints de fonctionner avec environ la moitié de leur personnel habituel pendant deux à trois semaines, ce qui a quelque peu affecté la production, a déclaré Klaus Zenkel, président de la section Chine du Sud de la chambre. Par mesure de précaution contre les blocages, de nombreuses entreprises avaient accumulé des pièces de rechange dans des entrepôts avant la vague de Covid et se sont appuyées sur celles-ci pour continuer à fonctionner.

Mais pour économiser sur les coûts, quelques petits fournisseurs de composants spécifiques ont arrêté leurs opérations plus tôt pour les vacances du Nouvel An lunaire, qui commencent le 21 janvier. , dit Zenkel.

Les dommages que le “zéro Covid” a infligés à l’attractivité autrefois imbattable de la Chine en tant que plaque tournante de la fabrication pourraient être difficiles à réparer.

Les confinements et les frontières fermées ont ralenti ou perturbé les livraisons de marchandises et empêché de nombreuses entreprises d’envoyer des acheteurs dans les usines. Certains détaillants mondiaux, voyant le risque d’une dépendance excessive à l’égard de la Chine, se sont plutôt tournés vers d’autres pays pour s’approvisionner. Walmart, par exemple, prévoit d’augmenter les importations en provenance d’Inde à 10 milliards de dollars par an d’ici 2027.

Même les exportateurs chinois essaient de se diversifier.

À Yangjiang, Velong Enterprises, un fabricant chinois de couteaux, de thermomètres à griller et d’autres ustensiles de cuisine pour Walmart, Ikea, Target, Carrefour et d’autres détaillants, étend ses opérations au Cambodge, au Vietnam et en Inde. Il a réduit ses effectifs à Yangjiang de 1 700 à 1 200 par attrition et envisage des sites d’usine potentiels du Mexique à la Turquie, a déclaré Jacob Rothman, co-fondateur et co-directeur général.

Des entreprises comme Velong réalisent des économies lorsqu’elles s’aventurent. L’entreprise paie les travailleurs au Cambodge moitié moins que ses travailleurs à Yangjiang.