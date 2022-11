Pourquoi l’échec des ministres de la Santé du Canada à conclure un accord est important pour vos soins de santé

Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Santé du Canada affirment qu’ils conviennent que le système de santé du pays est confronté à une crise, mais même cela n’a pas suffisamment allumé le feu sous eux pour parvenir à un accord visant à améliorer les choses.

Des discussions entre eux s’est effondré à Vancouver cette semaine. La réunion était en cours lorsque les premiers ministres du Canada ont publié une communiqué de presse déclarant qu'”aucun progrès” n’avait été réalisé. Cela a incité le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, à abandonner les pourparlers.

Les Canadiens attendent de longues heures dans les salles d’urgence des hôpitaux ou la des professionnels de santé fatigués travailler de longues heures pour s’occuper des patients serait pardonné s’ils ne remarquaient pas que la réunion avait lieu.

S’ils l’avaient fait, ils ne pourraient qu’être profondément déçus par l’incapacité de leurs dirigeants politiques à trouver un terrain d’entente pour améliorer le système de soins de santé du Canada à un moment où il est mis à rude épreuve.

REGARDER | Les pourparlers sur le financement des soins de santé ont échoué. Et après? Quelle est la prochaine étape des discussions fédérales-provinciales sur le financement des soins de santé? 10 nov. 2022 – La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, et le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, discutent des dernières nouvelles concernant les négociations sur le financement des soins de santé. De plus, la députée libérale Yvonne Jones, qui représente le Labrador, parle de son congé pour lutter contre le cancer.

Le plan national de crise du personnel était à l’ordre du jour

La réunion de Vancouver était censée aboutir à un plan national pour résoudre la crise de la dotation en personnel dans les soins de santé – l’un des principaux facteurs à l’origine de la pression dans le système en ce moment.

Les fonctionnaires fédéraux et provinciaux ont travaillé ensemble pendant des mois sur un plan d’action pour les ressources humaines en santé. Il devait être approuvé lors de la réunion de Vancouver, selon des copies de l’ordre du jour circulant sur place, mais la réunion s’est terminée sans que les ministres aient approuvé le plan.

Le groupe représentant les médecins du Canada exprimé déception face à l’incapacité de trouver des solutions aux “problèmes critiques qui affligent nos systèmes de santé”. Les infirmières du Canada ont utilisé un langage plus fort, en disant ils sont consternés par le manque de progrès.

La question primordiale en jeu entre le gouvernement Trudeau et les provinces est, bien sûr, l’argent.

Les provinces croient que le gouvernement fédéral devrait couvrir une plus grande partie de leurs coûts de soins de santé. Cette année, Ottawa fournit environ 45 milliards de dollars dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé. Les provinces veulent que ce montant soit augmenté d’environ 28 milliards de dollars par année.

« Les différences politiques doivent être mises de côté », ont déclaré l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers dans une déclaration conjointe à la suite de l’échec de la réunion des ministres de la Santé. (Evan Mitsui/CBC)

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement était prêt à fournir plus d’argent, mais il ne dit pas combien de plus. De plus, il y aurait des conditions attachées, principalement qu’Ottawa veut voir des preuves que l’argent se traduit par de meilleurs soins de santé mesurables.

Cela signifie qu’Ottawa veut que les provinces fournissent plus de données sur ce qui se passe dans leurs systèmes de santé, comme le temps d’attente des gens pour des chirurgies ou des services de santé mentale, ou le pourcentage de personnes jumelées à un médecin de famille.

En termes simples, cela se résume au fait que les provinces veulent parler d’argent avant de s’engager sur des résultats, tandis qu’Ottawa veut parler de résultats avant de s’engager sur de l’argent.

Pour justifier leurs positions respectives, chaque camp évoque les défis auxquels est confronté le système de santé en ce moment.

REGARDER | Pas d’entente pour augmenter le financement de la santé aux provinces : La réunion des ministres de la Santé échoue sans accord Les premiers ministres ont publié une déclaration alors que les pourparlers étaient toujours en cours, affirmant qu'”aucun progrès” n’avait été réalisé

Les premiers ministres “veulent une augmentation inconditionnelle du Transfert canadien en matière de santé envoyé à leurs ministres des Finances”, a déclaré Duclos lors d’une conférence de presse après la fin de la réunion.

“Ce n’est pas un plan. C’est l’ancienne façon de faire les choses”, a-t-il déclaré. “La crise actuelle est la preuve indéniable que l’ancienne méthode ne fonctionne pas.”

“Hiver difficile et difficile”

Duclos a accusé les premiers ministres de donner à leurs ministres de la Santé des «ordres de marche» de ne pas faire de progrès.

“Les premiers ministres nous empêchent tous, ministres de la Santé, de prendre des mesures concrètes et tangibles qui feraient une différence immédiate dans la vie quotidienne des travailleurs de la santé et des patients”, a-t-il déclaré.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a tenu une conférence de presse distincte à Vancouver après avoir quitté les pourparlers avec ses homologues provinciaux et territoriaux. La réunion était en cours lorsque les premiers ministres ont publié un communiqué de presse déclarant qu ‘«aucun progrès» n’avait été réalisé. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, le ministre le plus ancien et l’hôte de la réunion, a déclaré que c’était “un moment solennel” pour les personnes en soins de santé.

“Le besoin est évident partout, dans chaque salle d’urgence, dans chaque clinique de soins primaires, dans chaque service d’ambulance”, a déclaré Dix. “Nous allons avoir un hiver très difficile et difficile.”

Lors de la conférence de presse de clôture de Dix, un journaliste l’a mis au défi de “pointer du doigt” alors que des patients canadiens souffrent.

“C’est au nom de ces patients que nous plaidons en faveur d’un investissement fédéral fondamental dans les soins de santé publics dans notre pays”, a déclaré Dix.

“On ne peut pas, quand l’un des partenaires joue un rôle de plus en plus petit, faire les progrès qu’il faut faire.”

REGARDER | Les Canadiens veulent que les gouvernements travaillent ensemble, déclare le premier ministre du Manitoba : Le premier ministre du Manitoba demande au gouvernement fédéral de « cesser de jouer à des jeux » sur le financement de la santé Les provinces exigent que le premier ministre Justin Trudeau les rencontre et accepte de porter la part du financement fédéral de la santé à 35 %. Le gouvernement fédéral veut que les premiers ministres acceptent un système de collecte de données avant de transférer des fonds supplémentaires.

Les négociations fédérales-provinciales «jamais faciles»

Lorsque la pandémie de COVID-19 a attiré l’attention générale sur les fragilités tranchantes des soins de santé au Canada, un consensus a semblé émerger sur la nécessité d’investir davantage dans le système. La pénurie de personnel de 2022 semble avoir solidifié cela.

En même temps, certains estiment que les gouvernements n’amélioreront pas réellement nos soins de santé simplement en injectant plus d’argent.

Les négociations fédérales-provinciales ne sont jamais faciles, dit Trevor Tombe, professeur d’économie et chargé de recherche à la School of Public Policy de l’Université de Calgary.

“La pression sur les systèmes de soins de santé provinciaux est importante et ne fera qu’augmenter avec le vieillissement des populations”, a déclaré Tombe dans une entrevue avec CBC News juste après l’échec des pourparlers. “À un moment donné, nous verrons des réformes des transferts fédéraux, mais pas aujourd’hui.”

Le BC Children’s Hospital signale une augmentation de 20 % des visites à son service d’urgence, dans le cadre d’une vague nationale de maladies respiratoires chez les enfants. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Le financement fédéral de la santé est généralement assorti de conditions, dit Tombe, tandis que les provinces recherchent «un financement inconditionnel qu’elles peuvent utiliser comme elles l’entendent».

Le scénario potentiel qui dérange le gouvernement Trudeau : injecter des milliards de dollars de plus dans les coffres des provinces sans que cela n’augmente réellement les budgets provinciaux de la santé.

La préoccupation est de savoir si les provinces utiliseraient les nouveaux fonds fédéraux comme tampon pour transférer une partie de leur propre argent des soins de santé vers d’autres priorités.

Trudeau a fait allusion à cette inquiétude cette semaine lors d’une visite au Nouveau-Brunswick alors que les ministres de la Santé se rencontraient à Vancouver.

« Les gouvernements provinciaux disent qu’ils n’ont plus d’argent à investir dans les soins de santé et qu’ils ont donc besoin d’argent du gouvernement fédéral, alors qu’en même temps ils se retournent et accordent des allégements fiscaux aux plus riches », a-t-il dit en réponse à une question du journaliste sur le sujet.

REGARDER | Trudeau dit qu’Ottawa veillera à ce que le financement fédéral des soins de santé produise des résultats : « Le gouvernement fédéral augmentera l’argent pour les soins de santé » — Trudeau À la fin de la deuxième journée de réunions entre le gouvernement fédéral et les dirigeants provinciaux de la santé, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que le gouvernement fédéral étendra les transferts en matière de santé aux provinces.

“Si les provinces continuent de ne pas améliorer leurs services de prestation de soins de santé, il n’est pas surprenant que les Canadiens soient de plus en plus frustrés”, a-t-il déclaré.

Les provinces soutiennent qu’elles améliorent les soins de santé. Dix a énuméré les mesures prises par ses collègues ministres, notamment Le nouveau programme de paiement de la Colombie-Britannique visant à retenir et à recruter des médecins de famille.

“Pour réussir à long terme, nous avons besoin que des partenaires du gouvernement fédéral se joignent à nous”, a-t-il déclaré.

Les provinces vont de l’avant quand même

L’impasse n’empêche pas les provinces d’aller de l’avant avec leurs propres plans. Deux jours après l’échec de la rencontre, le Manitoba annoncé une poussée de 200 millions de dollars pour embaucher 2 000 professionnels de la santé supplémentaires, soit une augmentation d’environ 5% des effectifs existants.

Autre chose à surveiller: la carotte nouvellement suspendue des accords parallèles qui, selon le gouvernement Trudeau, seraient «sur mesure» pour les priorités de chaque province en matière de soins de santé, tant qu’elles figurent également sur la propre liste des priorités d’Ottawa.

En tant que groupe, les premiers ministres ne semblent pas particulièrement intéressés par cette offre. Et avec un seul allié politique libéral parmi eux (Andrew Furey de Terre-Neuve-et-Labrador), les libéraux fédéraux ne trouveront peut-être pas beaucoup d’occasions de convaincre les provinces de conclure de telles ententes.

Le gouvernement fédéral dit qu’il augmentera son financement annuel du Transfert canadien en matière de santé aux provinces, mais seulement si les provinces fournissent de meilleures données sur ce qui se passe dans leurs systèmes de santé, comme le temps d’attente des gens pour les chirurgies. (Soumis par le Dr Richard Spence)

Tout cela signifie que les provinces et le gouvernement fédéral n’ont fait aucun progrès jusqu’à présent cette année dans leur collaboration pour améliorer le système de soins de santé.

Ce qui a changé, c’est la pression sur les soins de santé à travers le pays. Un nombre sans précédent de enfants venant aux urgences avec des maladies respiratoires. Les travailleurs du domaine de la santé démissionner en masse . Et maintenant un début plus précoce de la saison de la grippe avec une forte augmentation des cas de grippe.

“Le Canada fait face à l’une des pires crises de soins de santé et pénuries d’infirmières de son histoire”, ont déclaré l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers dans une déclaration conjointe cette semaine. “Les divergences politiques doivent être mises de côté.”