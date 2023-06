Pourquoi LeBron James et les Lakers ne devraient pas poursuivre Chris Paul

Au milieu de nombreux rapports selon lesquels les Phoenix Suns cherchent à quitter Chris Paul, une hypothèse populaire a été que le meneur de jeu All-Star à 12 reprises pourrait faire équipe avec son ami de longue date, LeBron James.

L’idée de rejoindre James et les Lakers a du sens pour un certain nombre de raisons à première vue. Le meneur de jeu sortant D’Angelo Russell est prêt pour l’agence libre, et il y a une incertitude quant à savoir si l’équipe voudra payer suffisamment pour le ramener. La famille de Paul est basée à Los Angeles, où il a vécu à temps plein pendant de nombreuses années en tant que membre des LA Clippers. Paul est également le seul membre du quatuor d’amis « Banana Boat » – qui comprend Dwyane Wade et Carmelo Anthony – qui n’a pas encore joué dans la même équipe NBA que James.

Paul rejoignant une équipe de superstars des Lakers ne manquerait pas d’ironie près de 12 ans après que la NBA ait annulé de manière controversée un échange qui aurait amené Paul aux Lakers pour faire équipe avec Kobe Bryant.

Cependant, Colin Cowherd pense que si Paul rejoignait les Lakers, les choses pourraient mal tourner.

« Voilà ce que [the Lakers] besoin : tir à 3 points plus précis, jeunesse plus dynamique et quelqu’un à cause de l’âge et de la [Anthony Davis’] une fragilité qui peut vous donner 70 matchs par an et de grosses minutes », a déclaré Cowherd. « Cela fait sept saisons que Chris Paul vous a donné plus de 70 matchs. … La dernière chose dont les Lakers ont besoin est une autre vieille star qui vous donne 53 matchs. Ce serait un gâchis à Los Angeles. »

Chris Paul devrait-il faire équipe avec LeBron James à Los Angeles ? Les rumeurs selon lesquelles Chris Paul rejoindrait les Lakers se sont réchauffées. Colin Cowherd analyse la situation et explique pourquoi CP3 à LA serait un gâchis.

Cowherd a également affirmé que si les Lakers acquièrent Paul, cela ne fait que réaffirmer la perception selon laquelle James, qui, comme Paul, a 38 ans et a fait ses premières allusions publiques à la retraite après que Los Angeles a été balayé par les Denver Nuggets lors de la finale de la Conférence Ouest, est exerçant toujours une énorme quantité de pouvoir sur le propriétaire de l’équipe Jeanie Buss et le directeur général Rob Pelinka.

« Qui dirige cet endroit ? Vacher interrogé. « Rob Pelinka, en tant que directeur général, ne peut pas penser que ce soit une bonne idée. Si cette chose prend de l’ampleur, LeBron dirige les Lakers. »

Quant à savoir où Paul devrait aller s’il est libéré par Phoenix, Cowherd avait une suggestion – les Boston Celtics.

« J’adore Chris Paul à Boston parce qu’ils ont deux jeunes stars sportives dynamiques à leur apogée [Jayson Tatum and Jaylen Brown] qui vous donnent 70 matchs et de grosses minutes », a déclaré Cowherd.

