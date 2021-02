Pourquoi LeBron James des Lakers rejette les préoccupations concernant la réduction de la charge de travail malgré la crise

L’histoire est sur le point d’être à nouveau écrite. Ainsi, la star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a remis en question l’exactitude des commentaires passés et futurs sur sa santé et son énergie.

« Tout ce récit selon lequel LeBron a besoin de plus de repos, donc je devrais prendre plus de repos et prendre du temps est devenu beaucoup plus grand qu’il ne l’est en réalité », a déclaré James. « Je n’en ai jamais parlé. Je n’en parle pas. Je n’y crois pas. Nous avons tous besoin de plus de repos. C’est un revirement rapide par rapport à la saison dernière. Nous souhaitons tous pouvoir nous reposer davantage. Mais Je suis ici pour travailler. Je suis ici pour pointer mon chronomètre et être disponible pour mes coéquipiers. Si je suis blessé ou ne me sens pas bien, nous pouvons le regarder alors. «

L’entraîneur des Lakers, Frank Vogel, a semblé quelque peu ouvert à l’examen de cette question après la défaite de l’équipe 127-124 contre les Wizards de Washington lundi au Staples Center.

D’une part, Vogel a décrit James comme un «bourreau de travail» et l’a félicité pour «faire tout ce qu’il peut pour nous» après avoir terminé avec 31 points, 13 passes et neuf rebonds en 43 minutes. D’un autre côté, Vogel a admis « nous devons continuer à trouver des moyens d’alléger sa charge. » James a enregistré plus de 40 minutes en quatre matchs de prolongation au cours du dernier mois. Il a en moyenne 37,8 minutes au cours des cinq derniers matchs, tandis qu’Anthony Davis a soigné un mollet droit blessé. Et il a fait en moyenne 40,6 minutes au cours des sept matchs qui ont précédé la blessure de Davis.

La situation pourrait rappeler de douloureux rappels d’une autre star des Lakers enregistrant une lourde charge de travail. À 33 ans, Kobe Bryant a en moyenne 45,6 minutes pendant sept matchs consécutifs au cours de la saison 2012-13 avant de souffrir d’un tendon d’Achille déchiré à la fin de la saison. Les deux saisons suivantes, Bryant a ensuite subi des blessures de fin de saison au genou droit et à l’épaule droite. Avant la blessure d’Achille, Bryant n’avait pas de problèmes graves et a balayé les préoccupations organisationnelles concernant sa charge de travail à la fois en raison de son jeu stellaire et de sa détermination à assurer une place en séries éliminatoires.

Cela signifie-t-il que James doit s’asseoir à un match pour reposer son corps de 36 ans? Après tout, les Lakers ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, ont subi leur première séquence de trois défaites de la saison et ont des matchs difficiles devant un prétendant au championnat (Utah mercredi), des menaces en séries éliminatoires (Portland vendredi, Golden State Dimanche, Phoenix le 2 mars) et un autre match à Sacramento le 3 mars avant la pause NBA All-Star.

« Nous considérons cela toute la saison avec lui », a déclaré Vogel. « Nous prendrons ces décisions jeu par match. »

Jusqu’à présent, les Lakers n’ont pas reposé James simplement parce qu’il n’a subi aucune blessure. James a déploré le début de la saison en décembre après avoir remporté un championnat NBA en octobre et le prochain match des étoiles où il a été sélectionné pour commencer. Pourtant, James a soutenu qu’il n’a pas lutté de manière significative contre la fatigue en raison de la façon dont il prend soin de son corps avec un régime strict, de l’exercice, de la récupération et du sommeil.

Cela signifie-t-il que les Lakers sont à l’aise avec James qui tente de jouer les 72 matchs cette saison?

« Nous verrons. Nous continuerons à l’évaluer match par match », a déclaré Vogel. « Nous allons rencontrer le personnel médical, rencontrer LeBron et voir comment il se sent et voir à quoi ressemble la charge et prendre ces décisions match après match. »

Jusqu’à présent, toutes ces décisions se sont terminées lorsque James est entré sur le terrain pour jouer. Il a souligné qu’il n’avait pas pris cette décision à la hâte.

« Je n’ai que des gens honnêtes autour de moi. Mais je suis aussi honnête avec moi-même », a déclaré James. « J’ai l’amour du jeu et être disponible pour mes coéquipiers est plus important que tout. »

Pourquoi est-ce la chose la plus importante?

« Je ne me pousse pas. Je ne dirais pas ça. Je vais jouer au jeu. Je fais mon travail. J’essaie de le faire à un niveau élevé », a déclaré James. « Mais ça a été un récit autour de la ligue. Je n’ai jamais demandé de congé ou de temps tout au long de la saison. Cela a grandi au point que ça ne vient même plus de moi. C’est » LeBron devrait prendre du temps. » Je l’entends depuis cinq, six, sept ans maintenant. Je suis toujours aussi fort. Je n’ai pas besoin de document. Je ne cherche pas de document. Mon travail consiste à sortir quand je suis disponible quand je suis en bonne santé pour sortir et jouer. «

Aux yeux de James, il est resté en parfaite santé. James a seulement concédé qu’il « aura l’occasion de se reposer un peu » après la finale de la première mi-temps des Lakers à Sacramento le 3 mars et le All-Star Game à Atlanta le 7 mars. Et James a écarté toutes les tendances qui pourraient suggérer qu’il a s’est senti fatigué récemment.

Il a admis les défis de jouer sans Davis et Dennis Schroder, qui a siégé les trois derniers matchs en raison des protocoles de santé et de sécurité de la NBA. James a appelé Davis « l’un des principaux joueurs de charge » et Schroder « l’un des principaux gestionnaires de balles ». Mais James a dit qu’il « peut continuer » à assumer davantage de responsabilités de jeu et de post-up.

James a également tiré 11 des 56 à 3 points au cours des sept derniers matchs. Mais James a soutenu, « il suffit de continuer à tirer » avant de rapporter qu’il « se sentait bien » quand il n’a tiré que des 3 points lors d’une séance d’entraînement matinale pendant 35 minutes. Plus tard dans la soirée, James n’a tiré que 2 sur 10 de profondeur, y compris un 37 pieds raté qui aurait pu égaliser le match avec 6,2 secondes à faire en prolongation. Bien que James ait admis qu’il n’aimait pas la sensation de sa première et dernière tentative de 3 points, il a soutenu qu’il « se sentait bien » en prenant les huit autres tirs.

Mais qu’en est-il du lancer franc manqué de James avec le match à égalité à 115 avec 9,8 secondes à jouer en temps réglementaire? Ou les huit revirements qu’il a commis? James n’a pas non plus blâmé cela sur les jambes lourdes.

« Je prends cette responsabilité à coup sûr, » dit James. « Je dois être meilleur. »

Et pour être meilleur, James n’a pas l’intention de résoudre les problèmes en s’asseyant sur le banc. Il prévoit de les résoudre en restant sur le terrain.

« Je me repose maintenant. Je suis assis ici à vous parler, » dit James. « Je me repose quand je monte dans ma voiture et que je rentre chez moi. Je me repose quand je rentre à la maison. Je me reposerai demain. »

