Pourquoi l’eau potable pourrait inclure des eaux usées recyclées

L’idée de boire de l’eau qui était récemment des eaux usées tourbillonnant dans la cuvette des toilettes, le drain de la douche ou l’évier de la cuisine peut sembler assez déplaisante. Mais les experts disent qu’il n’y a en fait rien à craindre – et cela pourrait bientôt arriver dans votre état et votre ville. Il s’agit d’une méthode de recyclage de l’eau connue sous le nom de réutilisation potable directe, ou DPR, qui envoie des eaux usées hautement traitées presque directement à un système d’eau potable pour distribution aux communautés. C’est légal au Texas et légal au cas par cas en Arizona. Plusieurs autres États sont en train de formuler des règlements pour le légaliser aussi, y compris la Californie, le Colorado et la Floride. L’eau produite par DPR répond aux normes fédérales de qualité de l’eau potable, disent les experts. Et il y a un mouvement croissant pour inciter les gens à se réchauffer à l’idée du DPR et d’autres méthodes de recyclage des eaux usées, qui étaient autrefois étiquetées avec dédain “des toilettes au robinet”. “Les gens ont besoin de ce changement d’état d’esprit, oubliant d’où vient votre eau et se concentrant davantage sur sa propreté lorsqu’elle est devant vous”, a déclaré à CNBC Dan McCurry, professeur de génie civil et environnemental à l’Université de Californie du Sud. .

Le recyclage des eaux usées peut aider à éviter les pénuries d’eau potable

Le processus peut ne pas sembler appétissant, mais le DPR peut s’avérer inestimable lorsque l’eau potable se fait rare. Le changement climatique modifie les modèles de pluie et de fonte des neiges, ce qui envoie moins d’eau douce à des sources d’eau potable naturelles cruciales comme le fleuve Colorado, Lac Mead et lac Powell – qui font tous face graves pénuries d’eau dans des conditions de sécheresse extrême. Les populations croissantes qui demandent plus d’eau potable ne feront que étirer ces sources plus finesce qui rend les méthodes comme la DPR d’autant plus essentielles. Jusqu’à présent, deux villes du Texas – Big Spring et Wichita Falls – ont utilisé le DPR pour renforcer l’approvisionnement en eau potable. El Paso prévoit de suivre le mouvement, aux côtés de grandes villes comme Los Angeles et San Diego une fois que les réglementations DPR de l’État seront en place. Chutes de Wichita mis en œuvre le DPR pendant environ un an, à partir de juillet 2014, comme solution d’urgence à une sécheresse déchirante de cinq ans. Chris Horgen, responsable de l’information publique de la ville, a déclaré que DPR produisait chaque jour 5 millions de gallons d’eau traitée pour la ville, ce qui représente un tiers de l’eau potable distribuée aux robinets. “L’État était sur le point de nous livrer des bouteilles d’eau au cours de cette dernière année”, a déclaré Horgen. “C’est ce qui se serait passé sans DPR.” À El Paso, le DPR n’est pas encore opérationnel, mais le projet est en cours dans le but de construire un approvisionnement en eau potable durable à long terme. La diversification des sources d’eau potable de la ville pourrait mieux la préparer aux graves sécheresses qui menacent les sources naturelles comme l’eau des rivières, explique Christina Montoya, responsable des communications et du marketing chez El Paso Water Utilities. “C’est une façon de s’assurer qu’El Paso prospérera dans 50 ans”, dit-elle. “Nous ne pouvons pas nous contenter de planifier lorsqu’une urgence se produit. Nous devons planifier tout le temps pour l’avenir.”

Le recyclage des eaux usées n’a rien de nouveau

Si vous vous sentez toujours dégoûté par le DPR, sachez que ce n’est pas nouveau : il se peut qu’il y ait déjà des eaux usées recyclées dans votre eau potable. Plusieurs villes des États-Unis ont utilisé un système similaire appelé réutilisation indirecte de l’eau potable, ou IPR, pendant des décennies. Dans ce système, les eaux usées sont traitées dans une usine de traitement des eaux usées, qui les nettoie à un niveau qui répond aux normes d’irrigation ou d’arrosage des terres et des cultures. L’eau est ensuite envoyée à une installation de purification avancée, qui, selon McCurry, nettoie encore plus l’eau, la soumettant généralement à un processus en trois étapes qui garantit qu’elle respecte ou même dépasse les normes nationales et fédérales en matière de qualité de l’eau potable. À ce stade, l’eau est propre. Pourtant, il passe ensuite dans un “tampon environnemental” comme un aquifère souterrain, où il peut passer des mois, voire des années, à subir une filtration supplémentaire. Enfin, il va à un système d’eau potable pour la distribution, dit McCurry. DPR supprime cette étape tampon environnementale, éliminant le temps, le coût et l’énergie du processus, dit McCurry. Dans certains cas, l’eau est envoyée directement aux robinets. Dans d’autres cas, elle est mélangée à de l’eau brute – comme l’eau du lac, par exemple – avant d’entrer dans la distribution. Des études montrent que les installations de purification avancées peuvent constamment traiter les eaux usées selon des normes de consommation sûre sans cette étape supplémentaire d’un tampon environnemental, qui n’est “vraiment pas nécessaire”, déclare Patricia Sinicropi, directrice exécutive de l’association professionnelle de l’industrie de l’eau WateReuse. “Cette technologie peut vraiment prendre n’importe quel type d’eau de n’importe quelle source et la purifier au point où le consommateur moyen aura une bonne expérience en la buvant”, dit-elle.

Comment les villes éliminent le “facteur beurk”